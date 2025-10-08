韓國政府7年數據一夜燒光！數據中心離奇大火，75萬公務員檔案灰飛煙滅！官方卸膊：800TB唔識Backup！究竟係天災定人禍？

韓國史上最「猛」嘅一場火！大邱政府數據中心因為過期鋰電池爆炸起火，導致伺服器全部燒光光！最匪夷所思嘅係，呢場大火竟然令75萬公務員、長達7年嘅政府檔案同數據一夜消失！官方解釋竟然係因為800幾TB數據「唔識Backup」，你信唔信？究竟係消防系統廢到無倫，定係有人想乘機毀屍滅跡，上演一場韓版「死無對證」？成件事疑點重重，我哋同你一齊深入探討！

推薦閱讀