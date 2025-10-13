焦點

不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會

Yahoo新聞

韓國數百人被誘騙赴柬 獲救者稱遭棍毆、電擊 死亡個案觸發當局擴大旅遊警示︱Yahoo

Yahoo 新聞
Yahoo 新聞
更新時間
今年 7 月 14 日，多名疑犯在金邊一處詐騙中心被捕後，雙手以索帶綁起。(Photo by POOL / AFP)
今年 7 月 14 日，多名疑犯在金邊一處詐騙中心被捕後，雙手以索帶綁起。(Photo by POOL / AFP)

【Yahoo新聞報道】一名韓國大學生早前前往柬埔寨參加就業博覽會，期間遭綁架及虐待致死，事件引起外界關注韓國人在當地頻頻成為犯罪目標。韓國當局指，原本活躍於「金三角」地區的跨國犯罪集團，近年陸續轉移至柬埔寨，經營大規模詐騙及非法賭博活動，並以虛假招聘為誘餌，專門針對韓國人行騙。

綜合外媒報道，韓國總統李在明已下令各部門全面應對。外交部擴大對柬埔寨部分地區的旅遊警示，警方亦正與當地政府磋商設立「韓國警務支援組」，以加強處理涉及韓國公民的案件。

廣告
This pool photo taken on July 17, 2025 and released on July 18 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows computers, smartphones and other equipment seized during a raid on a scam centre in Kandal province. The number of suspects arrested in a Cambodian crackdown on internet scam centres has risen to 2,000, a government minister told AFP on July 18. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)
This pool photo taken on July 17, 2025 and released on July 18 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows computers, smartphones and other equipment seized during a raid on a scam centre in Kandal province. The number of suspects arrested in a Cambodian crackdown on internet scam centres has risen to 2,000, a government minister told AFP on July 18. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)

今年截至 8 月已達 330 宗

根據韓國執政黨議員朴燦大提供的數據，韓國人在柬埔寨遭遇求職詐騙及非法禁錮的個案，由 2022 年僅 1 宗，增至 2024 年的 220 宗，今年截至 8 月已達 330 宗。近日一名被稱為 A 的大學生，受邀參加就業博覽會後，被發現死於當地一個稱為「Wench」的犯罪園區。另一名獲救者透露，A「被毆打得無法行走和呼吸，最終在送院途中身亡」。

本月初，另有兩名韓國人 C 及 D 在西哈努克市一間酒店內獲救。兩人被犯罪集團誘騙，以每月 800 萬至 1,500 萬韓元（約 4.3 萬至 8.2 萬港元）聘請為資訊科技人員，實際卻被迫參與電話詐騙。兩人拒絕後遭以鐵棒毆打及電擊折磨，昏迷時更被潑水喚醒。雖然其中一人透過 Telegram 求救，但被發現後遭轉移，直至被囚禁 160 日後，柬埔寨警方突襲酒店將他們救出。

This pool photo taken on July 14, 2025 and released on July 16 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows suspects on the ground with their hands ziptied behind their backs after being detained during a raid on a scam centre in Phnom Penh. Cambodian authorities have arrested more than 200 Vietnamese nationals in internet scam centre raids, police said on July 16, 2025 as Prime Minister Hun Manet ordered a crackdown on cybercrime sweatshops. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)
This pool photo taken on July 14, 2025 and released on July 16 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows suspects on the ground with their hands ziptied behind their backs after being detained during a raid on a scam centre in Phnom Penh. Cambodian authorities have arrested more than 200 Vietnamese nationals in internet scam centre raids, police said on July 16, 2025 as Prime Minister Hun Manet ordered a crackdown on cybercrime sweatshops. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)

有被救出韓國人被帶回再度參與犯罪

專家指出，柬埔寨成為新興犯罪溫床，與韓國政府在 2023 年將金三角列為旅遊禁區有關。多個犯罪集團其後轉移至金邊、西哈努克及貢布等地，在白馬山一帶設立據點。這些組織跨國運作，受害者包括韓國人、中國人及日本人，且據點分散，令警方難以劃定旅遊禁區。

即使掌握受害者位置，當地警方往往難以行動，部分原因是犯罪集團迅速轉移，亦有懷疑警員與黑幫勾結，有部分被救出的韓國人甚至被帶回柬埔寨再度參與犯罪。

韓國警方將於 10 月 20 日至 23 日在首爾舉行的「國際警察首長會議」期間，與柬埔寨警方商討派駐韓國警員，設立韓國警務支援組。韓方鑑證專家亦計劃於本月赴柬埔寨，與當地警方合作進行聯合驗屍，並安排死者遺體運返韓國。

AMa

其他人也在看

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋

萬聖節2025｜本地萬聖節好去處合集（持續更新）！軒公+MC現身音樂嘉年華/青年旅舍變恐怖鬼屋

一年一度萬聖節將至，在這個集刺激、魔法與歡樂於一身的節日中，大人細路都可名正言順扮鬼扮馬參加各式各樣的活動！Yahoo購物專員今次精選了5大本地萬聖節活動，包括兩大主題樂園大型活動：香港海洋公園有哈囉喂全園祭、香港迪士尼有「Disney Halloween Time 2025」；想刺激一點有由青年旅舍改造成的恐怖鬼屋，要可愛一點則有來KUROMI首間怪異影院，要Chill下還有《SPOOKY Halloween》音樂嘉年華，可以聽到軒公及MC演唱， 部份活動現正提供早鳥優惠，本文將持續更新，立即往下睇睇！

Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員

美國政府關門第十天 特朗普政府首度啟動大規模裁員

綜合外媒報導，美國政府關門進入第 10 天，白宮周五 (10 日) 宣布啟動「大規模裁員」(Reduction in Force, RIF)，成為現代歷次停擺中首次越過無薪假 (Furlough)，直接解雇聯邦員工。白宮管理與預算局（OMB）局長伏特(Russell Vought) 在社群平台發文表示：「裁員已經開始。」官員證實，裁員規模龐大，雖然確切人數尚未公開，但已有數千名員工受到影響。

鉅亨網 ・ 2 天前
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

近年越來越多餐廳都會提供「畫碟甜品」服務，但大多以簡單線條為主。近日有數間餐廳就因為畫功太強而在社交平台爆紅，更被網民笑稱是「被甜品耽誤的畫家」！各位畫師以驚人技巧在甜品碟上神還原卡通人物、動畫角色甚至人像，打卡一流。除了甜品的外觀滿分，餐廳本身的料理亦相當高質，絕對是慶生、拍拖或紀念日必去。以下為你精選4間人氣「畫碟甜品」餐廳，無論想打卡或製造驚喜，都值得收藏！

Yahoo Food ・ 10 小時前
加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題

加密貨幣遭遇創紀錄拋售 「誰爆倉了」是業內人士都想知道的問題

在加密貨幣遭遇紀錄最大單日拋售的第二天，業內每個人都試圖弄清楚誰栽了跟頭。

Bloomberg ・ 7 小時前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要

在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。

鉅亨網 ・ 1 天前
陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片

陳奕迅同媽咪哥哥睇林子祥葉蒨文演唱會 獲邀上台合唱《數字人生》佩服前輩「你地係點做到」｜有片

一連五場的林子祥x 葉蒨文《白頭到老WE ARE ONE世界巡迴演唱會– 香港站》今晚舉行尾場，而喺尋晚嘅一場，陳奕迅帶同媽咪以及哥哥陳澤迅一齊捧場。

Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？

日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流

Yahoo財經 ・ 1 天前
MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」

MIRROR 9子現身曾樂彤徐浩婚宴 網民笑「齊人過去叱咤」

音樂人徐浩同藝人曾樂彤尋日喺尖沙咀舉行婚宴，唔少圈中人都有出席，包括曾樂彤好姊妹阿Sa蔡卓妍，張繼聰謝安琪夫婦、陳柏宇、周柏豪、陳蕾、張天賦、Jeffrey魏浚笙等。徐浩曾為MIRROR製作歌曲

Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛

聖誕倒數月曆2025｜DIPTYQUE Advent Calendar「書店貓咪」造型曝光！必搶25款小禮物、一系列驚喜冬日香氛

鏟屎官留意！DIPTYQUE今年聖誕倒數月曆以小貓為主角，譜寫一本主題為「A Night of Wax and Gold」的書，充滿魅力，彷彿置身於魔法世界！這次的倒數月曆禮盒不僅充滿奇妙元素，還收納了25款DIPTYQUE獨特精品，涵蓋個人香氛、家居香氛與精緻裝飾品，讓倒數的每一天都有全新驚喜，爲大家帶來暖意濃厚的冬日體驗！

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

【新聞點評】中美互掐脖子 攬炒世界經濟

中美經貿關係再度惡化，那邊廂美國在船舶、半導體出口領域加強打擊中國，這邊廂中國祭出「稀土轉口管制」作反擊，美國總統特朗普隨即宣布對中國加徵100%關稅，似乎象徵着關稅戰重燃戰火。但實際上，中美經貿戰打到現今回合，最大關鍵已不在於關稅率高低，卻更關乎雙方「互掐脖子」，例如各自在晶片和稀土範疇掐緊供應，看哪一方會先「斷氣」求饒；在這過程中，環球經濟體系恐怕難免被「攬炒」遭殃。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了

在中國水土不服的「小籠包刺客」 在美國卻賣爆了

享譽全球的中式餐飲巨頭鼎泰豐近期在全球兩大市場呈現冰與火的表現，中國市場方面，鼎泰豐業務持續收縮，過去一段時間內關閉了十多家線下門市，日前還公告官方微信商城將於 11 月 30 日停止營業。然而，在美國市場卻勢如破竹，創下驚人業績。

鉅亨網 ・ 4 小時前
當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

當「交易藝術」遭遇現實 中國防守反擊恐令特朗普外交魔法失靈

【彭博】— 美國總統特朗普偏愛與盟友及對手進行一對一交易的做法，一直是他自詡的「交易藝術」的標志性體現。但隨著中美貿易休戰協議看似搖搖欲墜，這種策略的脆弱性已暴露無遺。

Bloomberg ・ 1 天前
炎明熹復出即有大騷做　獲馬浚偉邀請做《勁爆》表演嘉賓

炎明熹復出即有大騷做　獲馬浚偉邀請做《勁爆》表演嘉賓

《新城勁爆頒獎禮2025》將於12月27日於香港會議展覽中心Hall 5BC舉行，今年跟去年一樣，頒獎禮於下午3時開始，並將於10月29日舉行發布會。自從去年新城廣播行政總裁馬浚偉上場後，《新城勁爆頒獎禮》成功改革，除了增設公平公正的音統會外，亦破天荒把頒獎禮提早到下午3時舉行。

東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？

銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。

Yahoo財經 ・ 3 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕

佐敦恆豐酒店自助餐限時51折起！人均$268起豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕

恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、夏日榴槤祭「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，最平只是44折，人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！

Yahoo Food ・ 1 天前
周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人

周奕瑋衝出香港登越南新聞 翻譯內容後爆笑 網民：贏咗99%越南人

日本旅遊達人周奕瑋（Jarvis）以「日本通」身份主持日本旅遊節目《周遊》系列，為觀眾介紹抵食好玩攻略而大受歡迎；日前，周奕瑋於個人YouTube頻道「周奕瑋JARvelogue」上載【JM Go@Vietnam】預告篇，與麥美恩及「飛行嘉賓」駱胤鳴遊覽越南胡志明市和富國島，又喺Threads轉發一段越南新聞，留言指發現自己登上越南媒體，不過其報道內容就令一班圈中好友及網民爆笑。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億

恒指午市跌幅收窄 收跌400點報25889 成交4904億

美國總統特朗普要脅對中國貨品加徵100%關稅引發美股動盪，納斯達克中國金龍指數上周五（10日）跌6.1%。中國商務部指稀土出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將予以許可。特朗普其後貼文安撫市場情緒，美股期貨反彈。港股早市低開，恒生指數 (^HSI) 低開656點或2.5%報25634點，跌幅一度擴大至逾950點低見25336點，收市跌幅收窄至400點或1.5%，收報25889點。國企指數收跌135點報9222點，恒生科技指數 (HSTECH.HK) 跌114點報6145點。大市全日總成交4,904億元。

Yahoo財經 ・ 5 小時前
田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦

田蕊妮爆堂家姐誤信假新聞指「杜汶澤四肢癱瘓兼偷食」：反白眼反到去後腦

田蕊妮去年底自揭患肺腺癌，表示自己喺身體檢查嗰陣被驗出肺部有陰影，屬非常初期嘅肺腺癌，只須做手術切除即可。田蕊妮老公杜汶澤亦於社交平台發文感謝醫護人員，指田蕊妮現時肺部已100%冇癌細胞，唔會復發，叫粉絲們放心。不過，田蕊妮於昨日（12日）發文分享指，堂家姐對佢嘅身體狀況及杜汶澤經濟情況感到擔憂；田蕊妮公開與堂家姐對話，直言：「反白眼反到去後腦」。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

40歲男士靠「青瓜減重法」60天成功逆轉脂肪肝＋瘦身22磅！必知3大「脂肪肝救星」食物

一名40歲的電子工程師因超重導致脂肪肝，卻靠著簡單的飲食調整，成功在短短兩個月內減重10kg，並大幅改善肝功能指數。馬上參考一下他的「青瓜減重法」，輕鬆逆轉脂肪肝！

Yahoo Style HK ・ 1 天前
日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境

日本喼神遭殺訂820萬元 商廈爛賬未脫困境

滙控擬斥千億私有化恒生，市場再次關注本地銀行商用物業貸款壞賬風險。港股近月爆升，市場原憧憬股市興旺後，商廈有望獲得「水源」關照。可惜近日有商廈市場有兩項消息，反映商廈市道及相關貸款似乎尚未能由危轉機。

Yahoo 地產 ・ 2 小時前