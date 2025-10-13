不斷更新｜累計 10 名議員宣布棄選立法會
韓國數百人被誘騙赴柬 獲救者稱遭棍毆、電擊 死亡個案觸發當局擴大旅遊警示︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名韓國大學生早前前往柬埔寨參加就業博覽會，期間遭綁架及虐待致死，事件引起外界關注韓國人在當地頻頻成為犯罪目標。韓國當局指，原本活躍於「金三角」地區的跨國犯罪集團，近年陸續轉移至柬埔寨，經營大規模詐騙及非法賭博活動，並以虛假招聘為誘餌，專門針對韓國人行騙。
綜合外媒報道，韓國總統李在明已下令各部門全面應對。外交部擴大對柬埔寨部分地區的旅遊警示，警方亦正與當地政府磋商設立「韓國警務支援組」，以加強處理涉及韓國公民的案件。
今年截至 8 月已達 330 宗
根據韓國執政黨議員朴燦大提供的數據，韓國人在柬埔寨遭遇求職詐騙及非法禁錮的個案，由 2022 年僅 1 宗，增至 2024 年的 220 宗，今年截至 8 月已達 330 宗。近日一名被稱為 A 的大學生，受邀參加就業博覽會後，被發現死於當地一個稱為「Wench」的犯罪園區。另一名獲救者透露，A「被毆打得無法行走和呼吸，最終在送院途中身亡」。
本月初，另有兩名韓國人 C 及 D 在西哈努克市一間酒店內獲救。兩人被犯罪集團誘騙，以每月 800 萬至 1,500 萬韓元（約 4.3 萬至 8.2 萬港元）聘請為資訊科技人員，實際卻被迫參與電話詐騙。兩人拒絕後遭以鐵棒毆打及電擊折磨，昏迷時更被潑水喚醒。雖然其中一人透過 Telegram 求救，但被發現後遭轉移，直至被囚禁 160 日後，柬埔寨警方突襲酒店將他們救出。
有被救出韓國人被帶回再度參與犯罪
專家指出，柬埔寨成為新興犯罪溫床，與韓國政府在 2023 年將金三角列為旅遊禁區有關。多個犯罪集團其後轉移至金邊、西哈努克及貢布等地，在白馬山一帶設立據點。這些組織跨國運作，受害者包括韓國人、中國人及日本人，且據點分散，令警方難以劃定旅遊禁區。
即使掌握受害者位置，當地警方往往難以行動，部分原因是犯罪集團迅速轉移，亦有懷疑警員與黑幫勾結，有部分被救出的韓國人甚至被帶回柬埔寨再度參與犯罪。
韓國警方將於 10 月 20 日至 23 日在首爾舉行的「國際警察首長會議」期間，與柬埔寨警方商討派駐韓國警員，設立韓國警務支援組。韓方鑑證專家亦計劃於本月赴柬埔寨，與當地警方合作進行聯合驗屍，並安排死者遺體運返韓國。
