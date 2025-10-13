韓國數百人被誘騙赴柬 獲救者稱遭棍毆、電擊 死亡個案觸發當局擴大旅遊警示︱Yahoo

今年 7 月 14 日，多名疑犯在金邊一處詐騙中心被捕後，雙手以索帶綁起。(Photo by POOL / AFP)

【Yahoo新聞報道】一名韓國大學生早前前往柬埔寨參加就業博覽會，期間遭綁架及虐待致死，事件引起外界關注韓國人在當地頻頻成為犯罪目標。韓國當局指，原本活躍於「金三角」地區的跨國犯罪集團，近年陸續轉移至柬埔寨，經營大規模詐騙及非法賭博活動，並以虛假招聘為誘餌，專門針對韓國人行騙。

綜合外媒報道，韓國總統李在明已下令各部門全面應對。外交部擴大對柬埔寨部分地區的旅遊警示，警方亦正與當地政府磋商設立「韓國警務支援組」，以加強處理涉及韓國公民的案件。

This pool photo taken on July 17, 2025 and released on July 18 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows computers, smartphones and other equipment seized during a raid on a scam centre in Kandal province. The number of suspects arrested in a Cambodian crackdown on internet scam centres has risen to 2,000, a government minister told AFP on July 18. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)

今年截至 8 月已達 330 宗

根據韓國執政黨議員朴燦大提供的數據，韓國人在柬埔寨遭遇求職詐騙及非法禁錮的個案，由 2022 年僅 1 宗，增至 2024 年的 220 宗，今年截至 8 月已達 330 宗。近日一名被稱為 A 的大學生，受邀參加就業博覽會後，被發現死於當地一個稱為「Wench」的犯罪園區。另一名獲救者透露，A「被毆打得無法行走和呼吸，最終在送院途中身亡」。

本月初，另有兩名韓國人 C 及 D 在西哈努克市一間酒店內獲救。兩人被犯罪集團誘騙，以每月 800 萬至 1,500 萬韓元（約 4.3 萬至 8.2 萬港元）聘請為資訊科技人員，實際卻被迫參與電話詐騙。兩人拒絕後遭以鐵棒毆打及電擊折磨，昏迷時更被潑水喚醒。雖然其中一人透過 Telegram 求救，但被發現後遭轉移，直至被囚禁 160 日後，柬埔寨警方突襲酒店將他們救出。

This pool photo taken on July 14, 2025 and released on July 16 by Agence Kampuchea Presse (AKP) shows suspects on the ground with their hands ziptied behind their backs after being detained during a raid on a scam centre in Phnom Penh. Cambodian authorities have arrested more than 200 Vietnamese nationals in internet scam centre raids, police said on July 16, 2025 as Prime Minister Hun Manet ordered a crackdown on cybercrime sweatshops. (Photo by POOL / AFP) (Photo by STR/POOL/AFP via Getty Images)

有被救出韓國人被帶回再度參與犯罪

專家指出，柬埔寨成為新興犯罪溫床，與韓國政府在 2023 年將金三角列為旅遊禁區有關。多個犯罪集團其後轉移至金邊、西哈努克及貢布等地，在白馬山一帶設立據點。這些組織跨國運作，受害者包括韓國人、中國人及日本人，且據點分散，令警方難以劃定旅遊禁區。

即使掌握受害者位置，當地警方往往難以行動，部分原因是犯罪集團迅速轉移，亦有懷疑警員與黑幫勾結，有部分被救出的韓國人甚至被帶回柬埔寨再度參與犯罪。

韓國警方將於 10 月 20 日至 23 日在首爾舉行的「國際警察首長會議」期間，與柬埔寨警方商討派駐韓國警員，設立韓國警務支援組。韓方鑑證專家亦計劃於本月赴柬埔寨，與當地警方合作進行聯合驗屍，並安排死者遺體運返韓國。