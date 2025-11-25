韓國旅遊注意！超商店員「1動作」偷偷騙走顧客錢，一堆人都中招

韓國是台灣人最喜愛的海外旅遊地之一，每年吸引大批遊客前往朝聖。然而，隨著觀光熱潮興起，針對外國遊客的消費詐騙案件也層出不窮。近日就有台灣女網友在首爾弘大商圈遭遇「黑心結帳」事件，超商店員疑似利用觀光客語言不通、對匯率不熟悉的弱點，在結帳時暗中刷取其他商品條碼並盜取差額。惡劣手法曝光後，網友紛紛提醒，不僅在韓國，其他國家也可能有購物詐騙行為，因此結帳時一定要記得檢查帳單明細。

韓國超商店員結帳騙錢

一名台灣女網友在社群平台Threads上發文分享受騙經歷，近日與友人在弘大商圈某間「GS25」購買冰品，因店員聲稱「時間太晚，不能刷卡，只能付現」，她當時也在跟朋友聊天，便沒看螢幕明細，直接付了２萬韓元（約新台幣431元），店員也找回6,500韓元（約新台幣140元）。

輪到原PO朋友結帳時，發現螢幕顯示冰品價格竟高達7,800韓元（約新台幣168元），與冰棒的實際價格明顯不符，朋友當下便決定退回商品。

然而兩人回到飯店後，懷疑遭到店員欺騙，便再次上門購買同款冰品，並全程錄影，結果發現店員結帳時「唯獨不刷冰品的條碼」，且螢幕詭異地出現未購買品項，「我們沒買水，上面顯示水」。當她們使用翻譯軟體質問時，店員也含糊其詞，不願正面解釋，讓他們相當傻眼，決定發文提醒大家避雷，「大家出國玩匯率換算可能不擅長，但最好養成自己算個大概，心裡有個底才不會被騙」。

多名遊客曾中招

文章發布後，引起廣大網友共鳴，許多人表示在弘大、釜山、江南等熱門觀光地區也曾遇到類似情況。「真的很扯！我也是遇到同一家，當下買優格有買一送一，店員告知又再回去拿優格，後來回去結帳看店員在結別的客人便等他結完，想說也買了不少東西，對金額就沒有太大懷疑，當下沒有仔細看明細，後來回去看明細算錢才發現被多刷，但沒有錄影所以也沒有證據真的吃大虧」「這家是慣犯，上次去也是跟每個人說不收信用卡只能付現，然後回飯店越想越不對，算一算發現被多收錢」「韓國一直都有這個問題存在，我在東大門超商結帳，原本要找我的錢，我看著店員直接塞進他自己的口袋裡，本來要跟他說，但為了１千韓幣跟他耗，很浪費我的時間」。

店員被調離原工作崗位

還有網友揭開店員的手法，「其他商品都有掃碼唯一沒有掃冰淇淋！影片有看到！他回POS機的時候有不明掃描的聲音，肯定掃了礦泉水２公升*６個，我覺得是故意的。那影片可以告便利商店了，店員想要差價錢！」對此，有人幫忙將事件投訴給GS25，而官方道歉說明，經調查後，該加盟店的店員確實有不當行為，目前已將該員工調離原工作崗位，也將另行檢討是否需要追加其他必要的處置。

建議分開結帳、檢查明細

而面對這起事件，部分網友也提醒，不僅在韓國，其他國家也可能出現類似詐騙行為，建議消費者在國外購物時務必檢查帳單明細，若購買商品數量較多，可分開由同行者結帳，以降低出錯或被多收的風險。

▲有民眾在韓國GS25買東西被多收錢。（示意圖，非當事店家，圖片來源：shutterstock達志影像）

