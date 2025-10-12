韓國旅遊注意！搭車「帶1物是禁忌」司機看到直接拒載，過來人教1招秒解決

除了日本，台灣人也相當愛去韓國旅遊，然而旅遊時須注意當地公共運輸規範，以免遭趕下車！近期有台灣遊客親眼目睹韓國公車司機拒絕攜帶手搖飲料的乘客上車，讓他相當驚訝，因為這行為在台灣很常見。該事件曝光後在網路上引發熱烈討論，也讓更多人了解到2國文化差異。

韓國帶手搖飲上公車遭拒載

一名女遊客日前在社群平台Threads發文分享，她在南韓搭乘公車時，看到一名韓國乘客拿著手搖飲料準備上車，然而乘客刷卡後，司機卻立即出聲制止並明確表示「拿手搖飲料不能搭」。乘客一聽也隨即下車，並站在公車亭旁。

沒想到司機突然詢問該乘客「你不是刷卡了嗎？」並請他再刷一次卡，說明「這樣下趟算轉乘免費」。這時原PO才發現，雖然司機堅持執行不讓攜帶手搖飲料乘客上車的規定，但仍會設身處地為乘客著想，協助對方節省車資。

南韓公車手搖飲管制嚴格

對此，原PO在貼文中特別提醒計畫前往南韓旅遊的民眾，當地公車對手搖飲料的管制相當嚴格，司機一旦發現乘客攜帶手搖飲料，通常不會允許搭車。然而如果乘客願意放棄手中的飲料，就可以正常上車，但公車站垃圾桶通常都很小、容易滿，這樣的規定可能會衍生出乘客隨意丟棄垃圾的問題。「總之就是不要上車前買手搖飲，會浪費１杯」。

網友熱議韓國公車飲食規定

貼文曝光後，吸引大量網友留言討論，「南韓這規定真的滿嚴格的，我連帶喝完的空杯子也被司機說了幾句」「這是正確的，打翻的話，清潔太麻煩了」「幸好去玩之前有查資料，所以都去超商買瓶裝的」「真的，所以在南韓公車亭常看到飲料沒喝完或８、９分滿的放在地上」。

首爾市公車禁食令

首爾市官方網站指出，首爾自2018年起正式實施禁止在公車上飲食的相關規定，明確禁止乘客攜帶未包裝完整的食物上車。針對拋棄式外帶杯飲料部分，也明文禁止將此類飲品帶上車。當乘客不遵守相關規定時，公車司機可以基於職務規範，合法行使拒載的權利。

不過，這項規定也並非完全沒有彈性空間，用紙盒好好包裝的炸雞、披薩等食物，或是裝在有蓋塑膠瓶中的飲料、裝在未開封鋁罐、密封式保溫杯或保溫瓶內的食物、裝在塑膠袋裡的蔬菜、魚類、肉類等食材，以及在市場等地購買的少量食材等，均列入允許攜帶搭車的範圍，不會被限制。

這項政策充分展現了南韓政府對維護公共運輸環境整潔的高度重視，同時也提醒計畫前往南韓旅遊的台灣民眾，務必要提前了解並遵守當地的相關規範，以免在旅途中造成不必要的困擾和不便。

▲首爾規定，裝在拋棄式外帶杯中的飲料不得帶上公車。（圖片來源：shutterstock達志影像）

