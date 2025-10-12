張宇人、陳健波不競逐連任立法會 過去爭議一覽
韓國旅遊注意！搭車「帶1物是禁忌」司機看到直接拒載，過來人教1招秒解決
除了日本，台灣人也相當愛去韓國旅遊，然而旅遊時須注意當地公共運輸規範，以免遭趕下車！近期有台灣遊客親眼目睹韓國公車司機拒絕攜帶手搖飲料的乘客上車，讓他相當驚訝，因為這行為在台灣很常見。該事件曝光後在網路上引發熱烈討論，也讓更多人了解到2國文化差異。
韓國帶手搖飲上公車遭拒載
一名女遊客日前在社群平台Threads發文分享，她在南韓搭乘公車時，看到一名韓國乘客拿著手搖飲料準備上車，然而乘客刷卡後，司機卻立即出聲制止並明確表示「拿手搖飲料不能搭」。乘客一聽也隨即下車，並站在公車亭旁。
沒想到司機突然詢問該乘客「你不是刷卡了嗎？」並請他再刷一次卡，說明「這樣下趟算轉乘免費」。這時原PO才發現，雖然司機堅持執行不讓攜帶手搖飲料乘客上車的規定，但仍會設身處地為乘客著想，協助對方節省車資。
南韓公車手搖飲管制嚴格
對此，原PO在貼文中特別提醒計畫前往南韓旅遊的民眾，當地公車對手搖飲料的管制相當嚴格，司機一旦發現乘客攜帶手搖飲料，通常不會允許搭車。然而如果乘客願意放棄手中的飲料，就可以正常上車，但公車站垃圾桶通常都很小、容易滿，這樣的規定可能會衍生出乘客隨意丟棄垃圾的問題。「總之就是不要上車前買手搖飲，會浪費１杯」。
網友熱議韓國公車飲食規定
貼文曝光後，吸引大量網友留言討論，「南韓這規定真的滿嚴格的，我連帶喝完的空杯子也被司機說了幾句」「這是正確的，打翻的話，清潔太麻煩了」「幸好去玩之前有查資料，所以都去超商買瓶裝的」「真的，所以在南韓公車亭常看到飲料沒喝完或８、９分滿的放在地上」。
首爾市公車禁食令
首爾市官方網站指出，首爾自2018年起正式實施禁止在公車上飲食的相關規定，明確禁止乘客攜帶未包裝完整的食物上車。針對拋棄式外帶杯飲料部分，也明文禁止將此類飲品帶上車。當乘客不遵守相關規定時，公車司機可以基於職務規範，合法行使拒載的權利。
不過，這項規定也並非完全沒有彈性空間，用紙盒好好包裝的炸雞、披薩等食物，或是裝在有蓋塑膠瓶中的飲料、裝在未開封鋁罐、密封式保溫杯或保溫瓶內的食物、裝在塑膠袋裡的蔬菜、魚類、肉類等食材，以及在市場等地購買的少量食材等，均列入允許攜帶搭車的範圍，不會被限制。
這項政策充分展現了南韓政府對維護公共運輸環境整潔的高度重視，同時也提醒計畫前往南韓旅遊的台灣民眾，務必要提前了解並遵守當地的相關規範，以免在旅途中造成不必要的困擾和不便。
▲首爾規定，裝在拋棄式外帶杯中的飲料不得帶上公車。（圖片來源：shutterstock達志影像）
更多食尚玩家報導
2025國慶煙火在南投！最佳煙火觀賞地點、線上直播、周邊美食景點全攻略
日式火鍋推薦Top10！築間、涮乃葉沒進前３，「冠軍」湯頭多元、肉品大分量
吉伊卡哇ｘ藏壽司最終聯名！免集點送４款餐盤，再推章魚燒、韓式壽司６款
45萬人領錢啦！「這縣市」宣布普發5000元，領取資格、發放時間一次看
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
其他人也在看
飛機上可以自己換位置嗎？空姐揭隨意換位２下場：小心信用卡遭盜刷
在航空旅行中，常見到乘客間互換座位，然而這看似友善互助的舉動，卻可能衍生出意想不到的風險。近期一名美國空服員在社群媒體分享親身經歷，提醒乘客在飛機上換座位可能面臨法律責任與財務風險，引發網友熱烈討論。食尚玩家 ・ 6 小時前
mandycat office：好難過
有嘢做又想冇嘢做，冇嘢做又覺得時間難捱。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 4 小時前
原來這些大家都超愛買！外國人在日本便利超商的消費愛好大揭密
日本便利超商的商品種類應有盡有，從食物、飲料到日用品，堪稱現代人生活最不可或缺的一環！且便利超商不只是方便，許多商品品質超優，讓人沒事就想去逛兩圈～以下訪問了6位來自不同國家、住在日本的外國人，當他們到日本便利超商時，最常買什麼東西？意想不到的答案更是超有趣，一起來瞧瞧吧！ （本文內容僅為受訪者的個人意見） 協助採訪：赤門會日語學校LIVE JAPAN ・ 5 小時前
蛋糕食譜｜超簡單牛奶蒸蛋糕 只需攪拌就能做到
【COOKING BUBU】超簡單蒸小蛋糕（只需攪拌） 歡迎訂閱 Cooking bubu Youtube頻道 https://m.youtube.com/channel/UCF4nXJ4DQgEof3hbPotejVA Youtube食譜影片 https://youtu.be/-suvGRzT3kACook1Cook煮一煮 ・ 6 小時前
【壽司郎】新主菜單商品 忌廉芝士生三文魚 $22（13/10起至售完即止）
壽司郎最新推出第二彈新品，包括忌廉芝士生三文魚 $22、生三文魚配三文魚子 $27、炙燒鹽味生三文魚 $17、生三文魚腩 $22、炸蝦天婦羅 $18、醬油漬吞拿魚 $12、蜆肉海苔麵豉湯 $20！YAHOO著數 ・ 2 小時前
不只日本人！連外國人也想選擇「住在北海道」的最大理由是這個！
在北海道居住著來自各個國家的人們，根據統計，札幌市現在（2020年2月1日）的外國人口首次突破了15,000人而來到15,073人。若以國籍地區來看，其中以「中國」的5,118人最多，其次是「韓國」的2,830人與「越南」的1,608人。而這些外國人究竟都是為了什麼原因而選擇居住在北海道呢？讓我們一起來聽聽他們的說法吧！ ※以下訪問內容純屬受訪者的個人感想。LIVE JAPAN ・ 4 小時前
日本廉航ZIPAIR獲四星評級！機艙走黑白型格風、免費Wi-Fi、全平躺商務艙
廉航等於要犧牲舒適？日本航空（JAL）旗下的ZIPAIR正在改寫遊戲規則！的廉價航空ZIPAIR 2020年才正式營運，憑着黑白灰的簡約設計、可全平躺的商務艙座位，以及空服員腳踏球鞋的獨特形象，加上免費Wi-Fi，成功在競爭激烈的廉航市場殺出重圍。早前ZIPAIR還獲得APEX（航空乘客體驗協會）評選為4星級廉航，證明平價機票都可以有優質體驗。而在10月起，ZIPAIR更新增台北飛東京的航線，有興趣的話，大可玩台北再飛東京瘋狂血拼。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
大閘蟹優惠2025｜上環百年老字號永利威大閘蟹限時6折起！最平$38食江蘇大閘蟹／日本北海道大閘蟹
踏入秋天，來到食大閘蟹的最佳季節！今年想在家輕鬆開蟹宴的話，推介上環百年老字號永利威大閘蟹，其大閘蟹由江蘇養殖場及日本北海道直送，有品質保證。現在只要去KKday預購，江蘇養殖場大閘蟹3至3.5両蟹公低至$38一隻，5.5至6.2両蟹公每隻只需$118起；而北海道大閘蟹蟹公亦只需$48起，非常抵食！另外買滿指定數量更再送花雕酒、蟹醋、蟹剪工具等，讓大家可以在家都享受五星級蟹宴！趁KKday永利威大閘蟹限時低至6折優惠價，快約親朋好友食大餐喇！Yahoo Food ・ 4 小時前
合和酒店半自助餐只需$226起！主菜七選一+任食雪花蟹腳/中式點心/甜品
想更優雅地食自助餐嗎？為大家送上灣仔合和酒店大堂咖啡廳推出的半自助餐85折，人均只需$226起，即可任食中式點心、壽司、熱湯、甜品；而半自助晚餐可以任食冰鎮海鮮，另自選主菜更有香煎三文魚扒、燒澳洲牛柳、烤焗澳洲羊鞍、印式烤雞等，以這個價位來說，絕對有驚喜！立即上Klook入手優惠，約齊朋友享受美食！Yahoo Food ・ 1 小時前
【7-11】買7-SELECT麵包 加$2配IF檸檬/荔枝/蜜桃紅茶（即日起至17/10）
今個星期到7-eleven買任何7-SELECT麵包，加$2即配IF檸檬/荔枝/蜜桃紅茶（350毫升），為你提供醒神又方便嘅早餐！YAHOO著數 ・ 1 小時前
【7-11】只限3天 7-SELECT飯糰 $12/件（即日起至15/10）
7-SELECT飯糰進行一連3日激荀優惠，韓式醬烤牛肉飯糰、炙燒三文魚腩醬油飯糰、五重芝士炭燒雞肉醬油飯糰只需 $12/件！YAHOO著數 ・ 3 小時前
運輸署：的士車廂明年起會安裝行車記錄系統
【Now新聞台】運輸署表示，的士車廂明年起會安裝行車記錄系統。 運輸署稱，今年第四季起，會授權符合要求的供應商，讓的士業界在明年開始於車廂內安裝行車記錄系統，當所有的士完成安裝後，行車記錄系統將可運作，並連結至署方的中央資訊系統，而所錄製的影像及數據都會以編碼處理，保障乘客及司機私隱。同時在明年4月開始，所有的士司機須提供至少兩種電子支付方式，方便乘客付款。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
日本女生掀起「30歲拒婚潮」7大超現實原因曝光：丈夫愛說教、獨處時間變少、最難忍受「這傳統」
在現代社會，許多踏入30歲的女性朋友並沒有急於結婚，而這股單身主義近年在日本掀起熱潮，她們不再畏懼「剩女」標籤，打破日本傳統觀念的束縛，欣然面對自己單身的現狀。究竟是什麼讓這些日本女生勇敢地追求自由和獨立呢？有日本網友在社交平台分享了30歲女性拒絕婚姻的7個超真實理由，意外引發全網熱議，眾多女性紛紛表示：「簡直說出了我的心聲！」Yahoo Style HK ・ 1 小時前
議員指盲盒涉賭博應規管 市民反問：婚姻如賭博又應否禁？
有立法會議員指盲盒或涉賭博引熱議，網民反問「婚姻都係賭博？」心理學與行為經濟學研究揭示，從抽盲盒到選伴侶，人類在不確定中追求快感與安全感。Yahoo財經 ・ 1 天前
【2025過江龍火鍋Top10】第一這家 日本A4和牛/波士頓龍蝦只需$138 連明星都瘋狂追捧？肉多多｜湊湊火鍋｜海底撈
2025過江龍火鍋冠軍是哪一家？來自台灣的肉多多（Rododo），以超高CP值與大份量的肉類和海鮮攻陷香港食客的心！在食評網上獲選為No. 1，網民直呼「想瘋狂吃肉就是去這間！」無論是朋友聚會、家庭饗宴，還是生日慶祝想打邊爐，這家位於銅鑼灣的熱門火鍋店絕對是你的首選。Yahoo Food ・ 1 小時前
93歲胡楓受訪罕黑面要記者即時「講聲對唔住」 羅蘭姐自揭受傷過程
93歲藝人胡楓（修哥）永不言休，而且對任何人都表現和善，難怪在圈中有眾多契仔契女，人緣極佳。不過，向來好脾氣的修哥，前日（10月11日）與90歲好友羅蘭齊齊到郵輪碼頭出席剪綵儀式，卻罕有地因記者一個問題而當場黑面，更即時叫該名記者「講聲對唔住」，獲道歉後才再露笑容，原諒對方的失言。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
有線耳機復古潮捲土重來，年輕人愛上它！「一原因」比無線耳機更受Z世代寵幸
近年來，隨著科技的進步，無線耳機一度成為市場主流，但令人意外的是，傳統的有線耳機卻悄悄在日本年輕人間重新流行起來。究竟是什麼原因讓有線耳機重新獲得年輕人青睞呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
美國民調公司：中國是世界上最安全國家之一、超越美國
蓋洛普最新《2025 年全球安全報告》顯示，中國是全球最安全國家之一，居民安全感位列第三，法律與秩序指數名列第四；美國居民安全感落後，性別差距明顯。鉅亨網 ・ 1 天前
供應鏈警報響！稀土短缺將如何重創半導體先進製程產能？專家：供應安全比晶片設計更重要
在全球半導體業競逐更先進製程、更高效能的浪潮中，一種被稱為「工業維生素」的關鍵材料正悄悄支撐著技術突破的每一步，就是稀土。從奈米級精度的光刻機運轉，到晶片製造中材料拋光的細膩操作，再到前沿過程的介質優化，稀土以其獨特的物理化學特性，深度嵌入半導體產業鏈的每一個環節，成為驅動產業升級的隱形引擎。鉅亨網 ・ 1 天前
日本世博爆紅「未來洗澡機」宣布量產 能否打破林超英慳水哲學引起熱潮？
日本大阪世博將於明天閉幕，官方宣布營運利潤料達230億至280億日元（最多14.3億港元），成功由虧轉盈，門票收入以外的週邊商品銷售金額突破800億日圓（約41億港元）。除了官方吉祥物「脈脈」高人氣，原來還有一樣試驗產品爆紅，就是世博展出的「未來人類洗澡機」，日前研發商已宣布量產，會否為浴室設備領域帶來類似OSIM天王椅那般的市場潮流Yahoo財經 ・ 1 天前