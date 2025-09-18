首爾好去處｜首爾漢江2,000無人機燈光表演！〈Golden〉人氣歌曲KPOP獵魔女團現身夜空中

今季最火的旅遊話題之一，定必是首爾漢江無人機燈光表演，由即日至10月18日，每星期六均在首爾纛島漢江公園夜空舉行，而且免費入場，還有唱歌舞蹈等表演，熱鬧至極，而首場無人機就有KPOP獵魔女團作主題，據稱每場主題不同，就讓大家一起期待驚喜。

漢江無人機表演，今年由9月至10月，每星期六舉行。（官方圖片）

首爾漢江無人機表演 9至10月星期六限定

韓國努力大搞旅遊盛事，包括年度的漢江無人機表演，無人機燈光配上首爾夜景，打卡度極高。自2023年開始，就提供這免費入場表演，今年由9月至10月，每星期六舉行，活動地點位於首爾纛島漢江公園，交通便利，非常適合安排一場夜遊行程。

活動地點位於首爾纛島漢江公園，交通便利，非常適合安排一場夜遊行程。（官方圖片）

首場演出以爆紅全球的KPOP獵魔女團為主題。（官方圖片）

2,000無人機打造 夜空中的韓流文化

首場演出以爆紅全球的KPOP獵魔女團為主題，結合音樂、舞蹈與高科技燈光，打造出一場視覺與文化交融的盛宴。8pm開始，1,200至2,000架無人機在夜空中編隊飛行，排演出女團標誌性造型與動態圖案。而除主題燈光表演，現場於7pm及8:15pm開始文化公演，包括翻跳舞蹈、歌曲演出，還有臉部彩繪體驗，讓觀眾在等待燈光秀的同時也能感受韓流魅力。

8pm開始，1,200至2,000架無人機在夜空中編隊飛行，排演出女團標誌性造型與動態圖案。（官方圖片）

據稱每場主題不同，就讓大家一起期待驚喜。（官方圖片）

首爾漢江無人機燈光表演

日期：9月20日、26日及10月18日

地點：首爾纛島漢江公園

地址：首爾特別市廣津區江邊北路427-6

時間表

7-8pm：文化藝術公演(第1部)

8-8:15pm：主題無人機燈光表演

8:15-8:45pm：無人機表演結束後繼續登場的文化藝術公演(第2部)

網址：按這裡

