韓國最大高效能計算集群將引入美國公司的 100 量子位系統

位於馬里蘭州的公司 IonQ 已經與南韓的韓國科學技術信息研究院（KISTI）達成協議，將交付一套 100 量子位的量子系統。這套次世代的 Tempo 100 量子系統將被整合進 KISTI-6（HANGANG），這是南韓最大的高性能計算（HPC）集群，並在國內創造首個混合量子-經典現場集成的實例。

IonQ 表示，這個計算集群將可以通過安全的私有雲環境來訪問，讓南韓的研究人員、大學和企業用戶能夠進行遠程訪問。IonQ 的董事長兼首席執行官 Niccolo de Masi 表示：「這對 IonQ 和南韓來說都是一個決定性的時刻，我們將部署最先進的量子系統，以應對國家最重要的研究和創新挑戰。我們與 KISTI 的歷史性合作將提供基礎設施、算法和專業知識，從 IonQ 領先的量子計算機中釋放長期的技術和經濟價值。」

KISTI 將領導量子計算服務平台的開發和運營，這個平台旨在支持學術和企業應用。根據新聞稿，KISTI 已經確定 IonQ 為該項目的主要量子技術供應商，並與南韓領先的雲服務和基礎設施供應商 Megazone Cloud 共同合作。KISTI 的總裁 Dr. Sik Lee 表示：「與 IonQ 的這項合作是我們推進南韓量子計算的重大進展，通過將 IonQ 優秀的量子系統整合進 KISTI 的下一代國家旗艦超級計算機 HANGANG，我們正在為開創性研究和創新鋪平道路，並為醫療、金融和材料科學等領域的現實挑戰創造實用解決方案。」

IonQ 還透露，Tempo 設計上擁有比歷史上任何計算機都更多可用的、有用的計算狀態。預計量子領域的先行者將能夠獲得高達 80% 的商業價值。IonQ 相信 Tempo 的性能和系統能力將啟用新的、可投入生產的量子應用。Tempo 的設計旨在為某些應用提供商業優勢，並具備更快的閘速、中途測量和 99.9% 的保真度，這些都能幫助解鎖更大和更複雜的問題類別，並提供更快的解決方案時間。

IonQ 正在加速其技術路線圖，計劃在 2030 年之前交付擁有 200 萬量子位的世界上最強大的量子計算機，以促進藥物發現、材料科學、金融建模、物流、網絡安全和國防方面的創新。IonQ 在量子網絡方面的進展使其成為建設量子互聯網的領導者。IonQ 最新一代的量子計算機 IonQ Forte 和 IonQ Forte Enterprise 是一系列尖端系統中的最新產品，這些系統已幫助客戶和合作夥伴如 Amazon Web Services、AstraZeneca 和 NVIDIA 實現了 20 倍的性能提升。

