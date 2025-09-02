韓國會議長今赴華 如見金正恩或傳達李在明口信

【on.cc東網專訊】南韓國會議長禹元植周二（2日）晚將乘飛機前往北京，出席中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動。由於北韓領袖金正恩也將出席今次活動，二人會否會面備受關注。

據韓媒報道，禹元植除了出席紀念活動外，還計劃在訪華期間會見中國全國人大和國務院高層官員，並於周五（5日）回國。分析認為，禹元植可能在天安門城樓觀禮台或招待會等場合，與金正恩打照面，兩人一旦會面，禹元植或向對方傳達總統李在明的口信。

南韓總統辦公室發言人姜由楨周二在記者會上表示，密切關注金正恩訪華消息和朝方動向。對於是否計劃舉行國家安全保障會議討論金正恩訪華事宜，她指通常不對外公開是否舉行國安會議和其結果，因此無可奉告。

