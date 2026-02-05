消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
韓國機場新規定！「冬天必備１物」禁止託運，一票人被要求開箱檢查
近年來韓國旅遊熱潮持續升溫，不少台灣旅客喜愛前往韓國採購各式商品，其中暖暖包又熱又持久，更是許多人的必買清單。然而，最近傳出韓國機場加強行李檢查，許多旅客因為將暖暖包放入託運行李而被要求開箱檢查，甚至被叫到房間進一步檢查，導致行李檢查區大排長龍。
釜山金海機場嚴格檢查暖暖包
一名網友在Threads平台發文表示，近期從韓國釜山金海機場準備搭機返台時，在託運行李檢查階段被機場人員要求開箱檢查。經過詢問後才得知，原來是因為行李箱內的「暖暖包」不能託運所致。
原PO還觀察到，現場有許多其他旅客也遇到相同狀況，都因為暖暖包託運問題被要求開箱檢查，導致整個行李檢查區人潮爆滿，排隊等候時間大幅延長。
因此原PO特別提醒計畫前往韓國旅遊的民眾，暖暖包無論是否已經拆封，都必須放在手提行李中攜帶上機，絕對不能放入託運行李。若違反此規定，行李會被特別挑出進行檢查，可能影響後續的登機時間安排。
韓國暖暖包託運規定
消息傳出後，引發討論，網友紛紛留言表示，「上個月去韓國買了一堆軍人暖暖包，託運也有、隨身也有，都沒事，沒想到現在居然不行了」「現在才知道暖暖包要放隨身行李，完全不知道欸，之前還帶了幾個回台灣」「蛤？我以為是要託運，不過我之前去首爾，入境出境都放託運」「原來韓國暖暖包不行託運」。
也有不少網友證實，「前幾天也被叫名去房間檢查行李箱有沒有暖暖包」「1/18釜山出境，釜山航空櫃檯有放公告，暖暖包不能放在行李箱，要跟行動電源一樣帶上飛機，Check-in之後會請你在旁邊等約５分鐘，確認託運行李沒有問題才可以離開」。更有網友提醒，除了釜山金海機場外，包括仁川機場、濟州機場等韓國主要機場都已實施相同規定。
韓國機場嚴格檢查託運物品
除了暖暖包之外，也有網友分享其他物品同樣面臨檢查問題，「今天廉航也檢查很仔細，前面一坨旅行團的基本都被點名到門外」「今天受害者＋２，自助報到１個小時，等行李等１個小時」「昨天回來，除了暖暖包，遇到連保養品罐子也會被廣播叫回來開箱檢查喔」「我昨天也被叫進去，因為鞋子的防水噴霧」。
▲軍人暖暖包又熱又持久，是不少人去韓國必買物品之一。（李艾庭 攝）
本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看 原始文章
