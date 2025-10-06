中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
韓國機械手指實現月球漫步表演
來自韓國漢陽大學的一段新視頻以輕鬆幽默的方式展示了機器人研究。這段視頻展示了一隻機器手在麥可·傑克森的《Smooth Criminal》音樂中表演月球漫步，整個演示長達 40 秒。這段由博士生裴志勳（Ji-Hun Bae）在機器人認知與操作實驗室（RoCogMan Lab）發佈的視頻，特別展示了 Tesollo DG-5F 機器手如何優雅地滑動手指，模仿這一傳奇動作。視頻的創作者將其描述為「受 KAIST 人形機器人月球漫步啟發的學術惡搞」，而 KAIST 的系統則是通過機器腿來實現這一動作，這次的演示則幽默地用機器手指來重現。視頻描述中指出，這一展示的目的是要表明「不僅是人形機器人，連機器手指也能跳舞」。
漢陽大學的 RoCogMan 實驗室以其在機器人認知、操作及醫療機器人方面的研究而聞名。這段視頻不僅是一個幽默的回應，也是一個技術展示，隨著韓國科學技術院（KAIST）的人形機器人演示而推出。在這段視頻中，Tesollo DG-5F 機器手安裝在一個機器臂上，兩根手指在桌面上隨著《Smooth Criminal》的節拍平滑滑動。這種同步的動作突顯了該機器手驚人的靈活性和控制範圍，使其看起來就像是手指在音樂中舞動。
除了幽默之外，這一展示有效地展示了 DG-5F 的精細運動控制和關節協調能力，這些特性使其適合於研究、工業和醫療機器人的高精度操作任務。Tesollo DG-5F 是由 TESOLLO Inc. 開發的一款完全驅動的五指類人機器手，擁有 20 個自由度（DoF）。每個關節都可以獨立控制，允許進行複雜且協調的手部動作，這些動作與人手非常相似。DG-5F 的設計基於成年男性手的比例，支持各種握持模式，如捏、用力和精確握持，使其能夠處理從精細操作到堅固握持的各種任務。此外，選配的高精度力傳感器安裝在手指尖，提供實時觸覺反饋，支持如滑動檢測和自適應力控制等功能，這對於與動態環境的互動至關重要。
DG-5F 由輕質高強度材料製成，旨在為工業和研究應用提供穩健的性能。其 ROS2 兼容性使其能夠與現有的機器人系統和模擬器無縫集成，成為在基於人工智能的操作、人機互動及靈巧控制研究中的多功能平台。儘管這隻月球漫步的機器手看似是一個輕鬆的實驗，但它反映了 RoCogMan 實驗室更廣泛的使命：開發能夠執行複雜現實任務的機器人。該實驗室的研究涵蓋了物體感知、基於視覺的控制以及醫療機器人技術，包括經顱磁刺激（TMS）系統和為截肢者開發的義肢手。在這個通常以功能性和正式性為特點的領域，漢陽大學 RoCogMan 實驗室的這次表演以 40 秒的時長提醒人們，即使是機器手指也能夠展現舞蹈的魅力。
推薦閱讀
其他人也在看
中國團隊研發可在飛行中互換工具的無人機
位於中國的西湖大學的研究人員近期發展出一種新系統，名為 FlyingToolbox，該系統使無人機能夠在飛行中 […]TechRitual ・ 10 小時前
中國新一代運輸機目標 4,000 英里航程以競爭美國 C-17
根據最新的研究報告，一款新一代的戰略運輸機正在開發中，旨在提升軍事及人道救援任務的效率。這架飛機的機身和機翼設 […]TechRitual ・ 14 小時前
iPhone 17、iPhone Air 官方保護殼近八折大促，Apple、Beats 多個款式｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛入手了新一代 iPhone？那還不趕快找一款適合的殼子把機器保護起來！（尤其是從鈦合金換回鋁合金的 iPhone 17 Pro）趁著秋季 Prime Day 的機會，適用新機的 Apple 原廠及副牌 Beats 手機殼首次出現了可觀的折扣。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
OpenAI 與 AMD 達成合作，將共同打造 6 吉瓦 AI 數據中心
剛剛從 NVIDIA 那裡得到 1,000 億美元投資的 OpenAI，轉身又跟對方的競爭對手 AMD 達成了新的協議。Yahoo Tech HK ・ 12 小時前
Tesla Full Self-Driving v14 版本的改進建議
隨著 Tesla 計劃在本週發佈 Full Self-Driving（FSD）版本 14，首席執行官 Elon […]TechRitual ・ 12 小時前
Cantor Fitzgerald 重申對 Tesla 的樂觀展望，因第三季度交付創新高
Cantor Fitzgerald 仍然對 Tesla（NASDAQ:TSLA）持樂觀態度，因為該公司在 20 […]TechRitual ・ 17 小時前
Samsung 9100 PRO PCIe 5 SSD 歷史新低！HK$980 升級高速硬碟｜Amazon Prime Day優惠2025
剛剛推出才幾個月的 Samsung 9100 PRO SSD 在 Prime Big Deal Days 前夕再次刷新歷史低價，1TB、2TB 和 4TB 型號目前最多打 63 折，特價分別低至 US$126、US$200 和 US$399。Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
Tesla 工廠經理透露經濟型車型生產計劃
在 Tesla 的德國工廠，一位廠長透露該公司將在未來幾週內開始生產一款經濟型車型，幾乎可以確定明天將會公佈一 […]TechRitual ・ 8 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 7 小時前
【新聞點評】安倍第四支箭
高市早苗勝出自民黨總裁選舉，勢將成為日本史上首位女首相。這位讀BBA出身的女將，本身是已故首相安倍晉三致力栽培的接班人，她亦堪稱為安倍留在日本政壇的「第四支箭」。高市料將在「安倍三支箭」的基礎上，進一步開放市場、刺激增長，包括大力推動加密貨幣行業發展。日本不少論者把高市比喻為英國前首相、「鐵娘子」戴卓爾夫人，寄望她大刀闊斧執行改革；但高市的外交和經濟政策皆存在高風險，稍一不慎便可能淪為卓慧思（Liz Truss）。信報財經新聞 ・ 1 天前
高市早苗有望成日本首位女首相 日圓匯價急挫、股市創新高
高市早苗勝出日本執政自民黨總裁選舉，有望成為日本歷來首位女首相，她被視為被視為「安倍經濟學」的接班人，她主張擴張性經濟政策，降低市場對日本央行10月加息的預期。日圓匯價下跌，兌美元急跌1.5%，迫近150日圓水平。日本股市急升，日經平均指數急升近2000點，報47714點，升1944點，升幅4%，創新高。 (ST)#日圓 #日股 #高市早苗 (ST)infocast ・ 1 天前
高盛認為高市早苗勝選暫不會對日本央行貨幣政策有重大影響
有「女版安倍晉三」之稱的高市早苗上周六當選日本自民黨新總裁,很大機會成為日本首位女首相,由於她一向主張寬鬆財政與貨幣政策,故市場揣測日本央行(BOJ)加息機會下降,令日圓受壓,惟日股卻創新高。不過,高盛認為,高市早苗在自民黨總裁選舉中勝利,暫時不會對日本央行的貨幣政策產生重大影響,因為該行認為,出於風險管理的角度,日本央行將選擇暫時維持政策利率不變。該行預測下次日本央行加息的時間仍為2026年1月。但如果日本央行與政府經濟政策的一致性受到質疑,高盛預計加息可能會被推遲。該行考慮到這種可能性,將密切關注高市早苗的後續表態。隨著新任自民黨總裁的當選,高盛表示,日本國會將於10月15日左右召開臨時會議,選出新首相並組成新內閣。由於高市早苗表示,自民黨和公明黨的聯合執政優先,但會考慮吸收基本政策理念相同的政黨加入,因此該行推測,自民黨和公明黨執政聯盟組成的少數政府將繼續維持,並根據具體情況尋求反對黨的合作。然而,該行同時指出,新政府可能會尋求擴大聯合執政框架,將反對黨納入其中,或在內閣之外建立更明確的合作形式,以維護政府的穩定。在高市早苗的領導下,鑑於兩黨在積極財政政策等政策目標上存在相似之處infocast ・ 1 天前
Tesla 幾乎確認將於週一發佈平價版 Model Y
Tesla 最近發佈了一段神秘的預告，預計將於 2025 年 10 月 7 日揭曉一款新產品。根據公司的提示， […]TechRitual ・ 1 天前
迪甘斯：安巴比傷患不嚴重
【Now Sports】法國國家隊教練迪甘斯證實，安巴比右足踝只是輕微不適，而暫未知能否在世界盃外圍賽對阿塞拜疆及冰島時上陣。法國隊長安巴比（Kylian Mbappe）是於皇家馬德里上周六以3:1打敗維拉利爾之戰受傷，迪甘斯於周一在巴黎附近的大軍陣營，向外界透露安巴比的最新狀況：「我與基利安（安巴比）傾談過，他有微傷，但並不嚴重，不然他今天不會在這兒。」「我們需要時間與醫療團隊評估狀況，然後看事情如何發展。」迪甘斯續說。在外圍賽小組兩連勝的法國，將於周五主場對阿塞拜疆，然後於3天後作客冰島。now.com 體育 ・ 11 小時前
回力鏢？微軟昔日承諾Game Pass不漲價，前FTC主席批「早就說過」
還記得 2023 年，微軟為了收購動視暴雪，遭到美國聯邦貿易委員會（FTC）阻止，擔心會造成市場壟斷、遊戲漲價、不公平競爭等，直到微軟承諾《決勝時刻》等系列仍會保持多平台、釋出雲端串流遊戲權利等，才終於獲准完成交易。而近日隨著 Xbox Game Pass 大調整與漲價，前 FTC 主席 Lina Khan 也公開批評，表示自己早就說過微軟收購動視暴雪會對業界造成傷害、漲價，掀起熱議。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
Discord驚爆安全洩露事件！客服系統存取權流出，Discord認用戶姓名、電子信箱可能全都露
推出 10 年以來，通訊軟體 Discord 早已從原本只有玩家使用的遊戲通訊軟體發展成全球許多人，不論是不是遊戲玩家都會使用的社群通訊軟體。不過，近日 Discord 所使用的第三方客服系統發生了資料洩漏安全事件，因此 Discord 用戶的真實姓名、使用者名稱、電子郵件、信用卡卡號末四碼等個人資料都可能已經被洩露。Discord 也發電子郵件給使用者們證實此事，並且也提醒用戶們必須提高警覺。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
川普：中重型卡車課徵25%關稅11月1日起生效
（法新社華盛頓6日電） 美國總統川普今天在社群媒體發文表示，從2025年11月1日起，所有從其他國家輸往美國的中型和重型卡車都會被課徵25%關稅。川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「自2025年11月1日起，所有從其他國家輸往美國的中型與重型卡車將被徵收25%的關稅。」法新社 ・ 11 小時前
如何「專注當下」減低焦慮享受生活？經歷嚴重過勞的澳洲百萬Podcaster分享《零雜念的簡單生活》｜誠品書店《閱見自己》
焦慮很無形，當感受到焦慮時又可以應對呢？由經歷嚴重過勞的澳洲百萬人氣Podcaster，布茹珂．麥卡拉莉（Brooke McAlary），以過來人的身份分享關於「專注當下」的生活模式，從而慢慢減低焦慮、內耗，拿回情緒主導權，令自己更平靜繼而享受時刻。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Samsung T9 便攜 SSD 激降，4TB 歷史低價 HK$2,170 直送香港｜Amazon Prime Day優惠2025
如果最近想升級一下手機、筆電等設備，需要給寶貴的照片或大容量影片來個備份，不如趁今次 Samsung T9 便攜式 SSD 大促，一拼把它帶回家。Yahoo Tech HK ・ 1 天前
M4 iPad Pro 歷史低價，低至 HK$6,990 生產力工具換新｜Amazon Prime Day優惠2025
需要一款新的平板來加強生產力？。目前 M4 iPad Pro 正在 Amazon 上以歷史低價促銷。Yahoo Tech HK ・ 2 天前