韓國檢方聲請逮捕統一教會長韓鶴子

（法新社首爾18日電） 韓國檢方今天向法院聲請逮捕「世界和平統一家庭聯合會」（統一教）會長韓鶴子，指控她涉嫌賄賂前總統尹錫悅妻子金建希。

韓鶴子昨天就她涉賄金建希和1名國會議員接受訊問。這是檢方針對尹錫悅夫婦刑事調查其中一環。

特別檢察官閔中基（Min Joong-ki，音譯）主導的特檢組今天向法院聲請逮捕韓鶴子與她的前幕僚長鄭姓女子。

金建希的律師否認她收受任何禮物等指控。韓鶴子也否認個人參與任何非法行為，稱針對她的指控內容是「假消息」。

首爾中央地方法院預計下週召開羈押庭，以決定是否簽發逮捕令。