韓國流行語「容陷愛」是什麼？「見一個愛一個」沉船體質4大特徵：聊聊天也秒速沉到地球內核

有聽過韓國近年大流行的「容陷愛」嗎？大熱韓綜《Running Man》經常出現流行語「容陷愛」，指的就是「容易陷入愛情的人」，你或身邊的人也是不能抵抗愛情，秒間就沉船的「容陷愛」嗎？一起來看看以下 4 個特徵！

對方只是拿一下水杯就秒間「沉船」？他有可能就是「容陷愛」了！(《有病才會喜歡你》劇照）

「容陷愛」沉船體質特徵 1）扶過馬路也沉船

身邊有些朋友總是愛想東想西，別人幫手拿一下飲品，又或只是夏天見暈扶他們過馬路，隨便幫個手就會認為對方對自己有好感。其實…別人也只是好心幫幫忙，距離愛還有一大段路程。

「容陷愛」沉船體質特徵 2）聊聊天就要愛了

聊天也許只是聊天，不要無限放大了～（netflix）

對異性的好意特別敏感，也許只是聊天分享日常，但亦認為對方的心意超越朋友，並且將對方說的每句話也詮釋為深藏愛意。聊天也許只是聊天，聊的每件事也可能只是隨便說說，不要無限放大為自己帶來苦惱。

「容陷愛」沉船體質特徵 3）超前戀愛進度

「容陷愛」特質是「想太多」，當自己沉船以後，亦幻想對方也沉船了。沉船後「容陷愛」會不斷向對方表達好感，並且不停試圖試探對方的心意，開始越過界線做曖昧行為。如果對方沒意思的話，「容陷愛」會認為對方只是裝作不在乎，讓人十分苦惱！

「容陷愛」沉船體質特徵 4）到處示愛惹麻煩

不少「容陷愛」一但愛上後，喜愛到處與朋友試探心儀對象的心意，如果是 common friend 共同朋友的話，更會引起許多誤會。當對象否認心意後，「容陷愛」會認為被玩弄感情，讓對象無故肩負「負心」、「中央空調」的罪名，真的是躺著也中槍！

戀愛頭號Red Flag「洪水式操縱」是什麼？兩性關係中的情緒勒索：3個警示讓你避開渣男/渣女

