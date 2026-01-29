韓國研究團隊研發金納米粒子以提升太陽能電池效率

儘管太陽產生的能量遠超過地球所需，但目前的太陽能收集技術仍然有限，未能充分捕捉足夠的陽光。現在，一組來自韓國大學的科學家正尋求通過創新技術提升我們的陽光收集能力。該團隊聲稱發現了一種新材料，能夠吸收幾乎所有太陽光譜中的波長。關鍵在於，他們的金納米球，名為 supraballs，能夠吸收一些傳統光伏材料無法捕捉的波長。

在測試中，科學家們將一層 supraballs 應用於現成的電力轉換器上。通過模擬陽光，他們展示了這種材料在與傳統材料相比時，幾乎將太陽能吸收量翻倍。該團隊是眾多研究能夠跨越太陽光譜吸收的材料的一部分。吸收範圍越廣，材料在收集太陽能方面的效率就越高。金和銀的納米顆粒（NPs）因其製造簡單和相對便宜而具有很大的潛力。然而，現有的 NPs 只能吸收可見波長，這意味著它們僅能涵蓋太陽光譜的一小部分。

為了擴大 NPs 能夠吸收的波長範圍，團隊提出使用自組裝的金 supraballs。這些是金納米顆粒聚集在一起形成的小球。科學家 Jaewon Lee、Seungwoo Lee 和 Kyung Hun Rho 調整了 supraballs 的直徑，以最大化吸收陽光中的波長。Seungwoo Lee 在新聞聲明中解釋道：「我們的等離子體 supraballs 提供了一個簡單的途徑來收集整個太陽光譜。」最終，這項塗層技術可能會顯著降低在現實能源應用中高效率太陽熱和光熱系統的障礙。

為了確定 supraballs 的效率，團隊使用了計算機模擬，幫助他們優化單個 supraballs 的設計並預測其整體性能。他們的初步結果顯示，supraballs 應該能夠吸收超過 90% 的陽光波長。為了驗證他們的發現，他們進行了實際測試。科學家們將含有 supraball 結構的液體溶液乾燥在一個商業可用的熱電發電機（TEG）表面上，這是一種用於將光轉換為電力的裝置。他們能夠在室溫下製作這種金 supraballs 的薄膜，而無需潔淨室或特殊設備來產生極高的溫度。

接著，團隊使用 LED 太陽模擬器測試了塗有 supraball 的 TEG。在他們的演示中，該 TEG 顯示出約 89% 的平均太陽能吸收率。根據科學家的說法，這幾乎是使用由單一金 NPs 製成的傳統薄膜的 45% 吸收率的兩倍。這項研究發表在《ACS Applied Materials Interfaces》期刊上。

