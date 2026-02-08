韓國科研團隊研發新型噴霧 即時止血技術助力緊急醫療

來自韓國科學技術院 (KAIST) 的科學家們近期開發出一種新型噴霧，能夠瞬間止住嚴重出血。這種噴霧對於緊急醫療處理可能具有革命性意義，特別是在患者面臨大量失血的情況下，例如戰場上的傷患。根據團隊的說法，這種新噴霧能在不到一秒的時間內與血液反應，將血液轉變為柔軟的橡膠狀凝膠。這不僅能物理性地封住傷口，還能加速自然的凝血過程。

與傳統的野外醫療方法相比，這種新型噴霧的優勢在於其快速性，並且不需要對傷口施加壓力。在處理創傷性傷口時，時間至關重要。這款噴霧特別適合於槍傷、爆炸傷、深度或不規則的切口，以及當止血帶或紗布無法有效使用的情況。該粉末還能吸收約其自重七倍的血液。

這款新型噴霧最初是針對軍事和緊急醫療行業進行定製的。那麼，這個看似神奇的噴霧是如何運作的呢？根據 KAIST 的介紹，這款噴霧主要由三種天然成分的粉末組成，這些成分結合成一種名為 AGCL 的物質。第一種成分是海藻提取物——海藻酸鹽，當與液體（如血液）接觸時會形成凝膠，這種物質在當前的醫療敷料中已經普遍使用。

第二種成分是源自細菌的吉朗膠，這種物質能夠增強凝膠的結構，使其在壓力下保持形狀，能承受約 40 千帕斯卡 (kPa) 的壓力，這大約相當於強力手壓的力度。第三種成分是來自甲殼類動物和昆蟲殼的幾丁質，這種成分帶正電，能夠吸引紅血球和血小板，從而加速凝血過程。這些成分的結合能夠幾乎瞬間封住傷口，同時加速身體的自然癒合過程。

儘管這一新一代止血劑仍處於研究和開發階段，但測試結果顯示其潛力十足。在其能夠在現實世界進行試驗之前，還需經過臨床試驗並獲得監管批准。如果一切順利，這款噴霧不僅能成為戰場和醫院醫療包的主流用品，甚至有望成為家庭常備的急救用品之一。

參與噴霧開發的 KAIST 科學家朴圭洵表示：「現代福利的核心在於減少人類生命的損失。我開始這項研究是懷著拯救更多士兵的使命感。我希望這項技術能夠在國防和民用醫療領域成為救命的技術。」該研究已發表於《高級功能材料》期刊。

