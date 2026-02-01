韓國節目直擊具俊曄風雨不改守墓 心痛亡妻含淚說「熙媛更辛苦，她躺在那裡……」 全場淚崩

具俊曄與大S的愛情故事堪比韓劇，妻子離世後，他每天走到墓前，更帶備iPad重溫昔日照片。（IG@djkoo、YouTube@KBS_secret）

明天（2月2日）是台灣已故女星徐熙媛（大S）辭世一週年，許多人對於大S突然猝逝，至今仍然心痛惋惜及念念不忘，而大S的丈夫具俊曄在愛妻下葬以來，每天都情深地守在墓前，其癡情舉動令不少人動容。而韓國廣播機構KBS節目《名人生老病死的祕密》日前播出預告片，派出攝製隊特地遠赴台灣拍攝特輯，主持人張度練講述工作人員在墓地遇上具俊曄的過程，他受訪時因心痛亡妻而說「熙媛更辛苦」，張度練情感防線即時失守，當場一起淚崩。

張度練引述製作團隊成員說具俊曄講感受，回應指「熙媛比我更辛苦」，讓她深受感動落淚。（YouTube@KBS_secret）

具俊曄與大S的愛情故事堪比韓劇情節，女方與初戀男友分手20年，受盡情傷後離婚，雙方再度戀上並閃婚，結婚還未到3年，女方與家人赴日旅行期間因患流感病重離世，終年48歲。具俊曄對大S的思念沒有因時間而減退，縱使陰陽相隔，具俊曄仍每天走到亡妻墓前陪伴相聚。節目攝製隊拍攝到具俊曄細心打理墓地，墓前放有他與大S的合照，他更特意帶iPad前來，反覆細看與亡妻一起的影像，背影顯得十分落寞。

張度練忍住眼淚，語帶哽咽地說出具俊曄的反應。（YouTube@KBS_secret）

張度練引述製作團隊成員表示，因當時正下雨，眾人原本以為具俊曄不會來，沒想到他仍現身。工作人員曾上前與他傾談，而他淡淡然、似理所當然地回應：「還是要來。熙媛比我更辛苦，她躺在那裡……」具俊曄還未說完就哭了，而往後的提問，他都只能用眼淚去作答。張度練剛開口講述事件，自己亦忍不住落淚，並為旁邊另一名同樣落淚的女主持遞紙巾，然後哽咽下數度停頓，終於才把過程說完。

許多網民表示看到預告片，從具俊曄每天到墓地到張度練同哭，都深深感受到具俊曄對大S的愛，祝福他能好好過生活。

談及具俊曄對大S的情深，在場人士都忍不住落淚。（YouTube@KBS_secret）

具俊曄風雨不改去到大S墓前，許多網民都祝願他能好好過生活。（YouTube@KBS_secret）