韓國粗口汽水廣告 原創作者現身受訪！15分鐘 200萬人次觀看 背後故事｜廣東話｜文恩澄

最近網上瘋傳一條「韓國粗口汽水廣告」影片，15分鐘內達到200萬觀看，甚至被瘋傳到小紅書。很多人以為是真實的韓國廣告，但事實上，它是由AI製作，而且創作者是一位香港人！

今集，我邀請到我的朋友，這條爆紅影片的創作者、「跨次元電視台」的Gary親臨現場，與大家分享影片背後的創作靈感、他作為平面設計師對AI的看法，以及AI如何輔助他實現創意。

我們還會深入探討一個重要議題：AI創作的道德爭議。當AI影片逼真到難分真假時，創作者應如何標註？如果影片被惡意轉載並移除了標籤，又該如何應對？Gary亦會分享他未來的應對方案。這是一集關於創意、AI倫理與本土創作的深度訪談，千萬不要錯過。