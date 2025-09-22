樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
韓國統一教會長涉行賄前第一夫人 法院裁定羈押
（法新社首爾23日電） 韓國媒體指出，首爾中央地方法院今天對「統一教」會長韓鶴子裁定羈押，她被控涉嫌賄賂前總統尹錫悅的妻子金建希，且有湮滅證據之虞。
韓聯社報導，韓國首爾中央地方法院發出逮捕令，原因是擔心韓鶴子可能湮滅證據，這也是檢方聲請羈押的理由之一。
82歲的韓鶴子因涉嫌賄賂前第一夫人金建希而於上週接受訊問，之後檢方提出聲請羈押。韓鶴子是統一教創辦人文鮮明的遺孀，文鮮明已經在2012年過世。
