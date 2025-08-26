韓國總統訪美 大韓航空下單採購逾百架波音飛機

（法新社首爾26日電） 大韓航空今天宣布，將購買超過100架波音（Boeing）飛機，這是韓國航空史上最大的一筆交易。就在幾個小時前，韓國總統李在明在華府與美國總統川普會面。

法新社報導，大韓航空發布聲明表示：「大韓航空宣布有意購買波音103架新一代飛機。」

根據大韓航空，此次採購價值約500億美元（約新台幣1兆5352億元），其中包括奇異航太公司（GE Aerospace）的備用發動機，這些波音飛機預定「陸續在2030年底前」交機。

總部位於首爾的大韓航空又說：「這項波音飛機訂單包括：20架777-9型、25架787-10型、50架737-10型，以及8架777-8F型貨機。」

這項採購協議今天在華府舉行的韓美企業會議中正式簽署，由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）和韓國產業通商資源部官員在場見證。

美國總統川普今天在華府與韓國總統李在明首次會晤，討論雙邊關係。就在幾週前，兩國達成貿易協議，韓方宣布計劃在美國進行巨額投資。（譯者：紀錦玲）