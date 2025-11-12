焦點

容祖兒稱自己演戲業餘　入行 26 年從未想退休

韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包

韓國總統為日本首相高市早苗送上 Olive Young 禮盒！2025 年亞太經合組織首腦會議圓滿結束，繼美國白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 抽空前往 Olive Young 搜購韓系美妝，韓國總統亦為各國領導人包括日本首相高市早苗送上 Olive Young 美妝禮盒，一起來看看有哪些品牌受「總統認可」吧！

日本首相高市早苗公開分享喜愛韓國化妝品。(Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images)

日本首相高市早苗出席記者會時，表示自己「喜歡韓國海苔，也用韓國化妝品和看韓劇」，出席會議時與各國領導人一同收到 Olive Young 的禮盒，雖然網民直指「好像不夠大方得體」，但不少脆友認為「同款親民價不傷荷包」，貼地又性價比高的韓妝一點也不失禮。

2025 年亞太經合組織首腦會議 Olive Young 美妝禮盒。(Olive Young)
禮盒內有 17 款人氣產品，當中包括國民級 Beauty of Joseon 防曬霜。（Olive Young)
禮盒內有 17 款人氣產品，當中包括國民級 Beauty of Joseon 防曬霜。（Olive Young)

禮盒內有多款超人氣熱銷產品，包括韓國國寶級品牌雪花秀的潤燥再生精華、全城零負評 Beauty of Joseon 防曬霜等，一起來看看被受「總統認可」的產品清單！

現時 Olive Young 正進行雙 11 勁減，把握機會入手「總統認證」的美妝好物吧！

按此登入Olive Young雙11減價專頁

Olive Young 禮盒產品清單：

1）雪花秀－潤燥再生精華

2）Beauty of Joseon 保濕防曬霜 SPF50+ PA++++｜SHOP NOW

3）JungSaemMool 原膚光感清透粉底液｜SHOP NOW

4）VT 微針精華｜SHOP NOW

5）BOH 益生菌 3D 提拉面霜｜SHOP NOW

6）TIRTIR 持久定妝光彩氣墊｜SHOP NOW

7）Espoir 12 色眼影盤｜SHOP NOW

8）Romand Juicy Lasting Tint 唇釉｜SHOP NOW

9）Torriden 透明質酸面膜｜SHOP NOW

10）FWEE 唇頰兩用布丁膏｜SHOP NOW

11）LABO-H 髮線增生精華｜SHOP NOW

12）JungSaemMool 珍珠煥顏亮膚水感面霜｜SHOP NOW

13）Yunjac 全植濃縮精華｜SHOP NOW

14）Round around White Dazzle 身體及髮香噴霧｜SHOP NOW

15）IDEAL 男士護髮套裝｜SHOP NOW

16）Dr.forhair 海鹽去角質洗髮乳｜SHOP NOW

17）Vodana 專業捲髮器｜SHOP NOW

