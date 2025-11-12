韓國總統送日本首相高市早苗Olive Young禮盒？細數17款總統認可韓妝代表，網民：同款親民價不傷荷包

容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
韓國總統為日本首相高市早苗送上 Olive Young 禮盒！2025 年亞太經合組織首腦會議圓滿結束，繼美國白宮新聞秘書 Karoline Leavitt 抽空前往 Olive Young 搜購韓系美妝，韓國總統亦為各國領導人包括日本首相高市早苗送上 Olive Young 美妝禮盒，一起來看看有哪些品牌受「總統認可」吧！
日本首相高市早苗出席記者會時，表示自己「喜歡韓國海苔，也用韓國化妝品和看韓劇」，出席會議時與各國領導人一同收到 Olive Young 的禮盒，雖然網民直指「好像不夠大方得體」，但不少脆友認為「同款親民價不傷荷包」，貼地又性價比高的韓妝一點也不失禮。
禮盒內有多款超人氣熱銷產品，包括韓國國寶級品牌雪花秀的潤燥再生精華、全城零負評 Beauty of Joseon 防曬霜等，一起來看看被受「總統認可」的產品清單！
現時 Olive Young 正進行雙 11 勁減，把握機會入手「總統認證」的美妝好物吧！
Olive Young 禮盒產品清單：
1）雪花秀－潤燥再生精華
2）Beauty of Joseon 保濕防曬霜 SPF50+ PA++++｜SHOP NOW
3）JungSaemMool 原膚光感清透粉底液｜SHOP NOW
4）VT 微針精華｜SHOP NOW
5）BOH 益生菌 3D 提拉面霜｜SHOP NOW
6）TIRTIR 持久定妝光彩氣墊｜SHOP NOW
7）Espoir 12 色眼影盤｜SHOP NOW
8）Romand Juicy Lasting Tint 唇釉｜SHOP NOW
9）Torriden 透明質酸面膜｜SHOP NOW
10）FWEE 唇頰兩用布丁膏｜SHOP NOW
11）LABO-H 髮線增生精華｜SHOP NOW
12）JungSaemMool 珍珠煥顏亮膚水感面霜｜SHOP NOW
13）Yunjac 全植濃縮精華｜SHOP NOW
14）Round around White Dazzle 身體及髮香噴霧｜SHOP NOW
15）IDEAL 男士護髮套裝｜SHOP NOW
16）Dr.forhair 海鹽去角質洗髮乳｜SHOP NOW
17）Vodana 專業捲髮器｜SHOP NOW
