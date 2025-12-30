宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
韓國總統1月4至7日將訪問中國
（法新社首爾30日電） 韓國與中國政府今天宣布，應中國國家主席習近平邀請，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）將於明年1月4日至7日，前往中國訪問。
李在明與習近平上次會面是在11月於韓國慶州舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間。
韓國在前總統尹錫悅任內，與中國關係曾陷入緊張，而中國是韓國最大的貿易夥伴。
李在明上任後，積極尋求重整與中國的雙邊關係。
告別議會｜陸頌雄遺憾未能改變輸入外勞決策 顏汶羽對無法連任感傷心(何嘉駿報道)
【Now新聞台】明天是本屆立法會任期的最後一日，民建聯及工聯會各有兩人爭取連任失敗，無緣晉身新一屆議會，他們有甚麼離別感言呢？ 兩屆議員陸頌雄轉跑道挑戰地區直選，結果落敗，近日忙於收拾辦公室，準備告別議會。立法會議員(選舉委員會)陸頌雄：「都是很老土的說一句，退一步都海闊天空的。最不捨得，我想是同事、一群盡心盡力的同事，但天下無不散之筵席。我太太都說，『無法連任議員，我就執回丈夫了』。」2022年6月8日，陸頌雄：「取消對沖真的很興奮，爭取20年懇請通過。」22年在議事堂內唱歌的這一幕，成為議員生涯中的經典。陸頌雄表示三年後重溫，依然有一番感受。陸頌雄：「我這份人是較感性、大情大性。當然唱歌都不能經常唱，唱得多就會變成冷笑話，但有時我都會設計一些金句，我們的目的不是要嘩眾取寵，但希望能夠吸引市民關注議會。」16年自動當選勞工界議員，至改選制後轉任選委界，陸頌雄表示經過9年，還有一件心事未解決。陸頌雄：「輸入勞工的議題，對於工會來說是很大的考驗，一方面議會有一些同事有很大的聲音，指香港人力資源不足，要輸入外勞，但我們作為工會或前線，體會到打工仔的就業情況都是有困難。此方面我們未能夠完全改now.com 新聞 ・ 9 小時前