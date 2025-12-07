韓國聖誕2025：11大夢幻打卡點！首爾燈飾/滑雪/釜山燈光節，一篇玩盡！

宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
叮叮噹～叮叮噹～聖誕節就到，係咪已經開始諗緊去邊度感受節日氣氛？想過一個白色聖誕，又唔想飛到咁遠去歐美？咁韓國絕對係你嘅 Best Choice！每年聖誕，韓國由首爾到釜山都會換上超華麗嘅聖誕裝飾，周圍都係打卡位，浪漫指數爆燈！
為咗等你唔使煩點 plan 行程，我哋 Trip.com 已經幫你精選咗 2025年韓國聖誕必去嘅11大打卡熱點，無論你想喺首爾睇燈飾、去滑雪場感受速度感、定係去釜山過一個海邊聖誕，呢個懶人包都可以一次過滿足晒你所有願望！
【首爾篇】閃爆你對眼！3大市區燈飾熱點
每年聖誕，首爾市中心都好似變咗個大型燈飾展覽咁，靚到嘩嘩聲！
1. 明洞新世界百貨公司 (本店)
每年聖誕嘅重頭戲！新世界百貨會將成棟建築物嘅外牆變成巨型 3D 螢幕，上演一場超震撼嘅光影匯演，每年主題都唔同，保證有驚喜！
亮點： 3D 光影 Show、華麗動畫配聖誕音樂，好似去咗歐洲咁！
預計時間： 2025年11月上旬 - 2026年1月下旬 (每日約 17:30 開始)
最佳打卡位： 百貨公司對面嘅首爾中央郵局門口，可以影到全景。
交通： 地鐵4號線「會賢站」7號出口。
2. 明洞天主聖堂
喺繁華嘅明洞，呢座哥德式教堂提供咗一個寧靜又神聖嘅角落。聖誕期間會掛滿傳統裝飾同燈飾，氣氛莊嚴又浪漫。
亮點： 巨型聖誕樹、傳統彌撒，同商業區嘅華麗燈飾形成強烈對比。
預計時間： 2025年12月上旬 - 12月31日
交通： 地鐵4號線「明洞站」8號出口，或2號線「乙支路入口站」6號出口。
3. 清溪川燈光節 (首爾燈節)
沿住清溪川，成條河會佈滿唔同主題嘅燈飾裝置，變成一條夢幻嘅「光之隧道」，超適合情侶散步談心！
亮點： 大型燈飾藝術、互動裝置，每年都有新主題。
預計時間： 2025年11月下旬 - 12月31日
交通： 地鐵5號線「光化門站」5號出口。
【主題樂園篇】走入童話聖誕村！
4. 京畿道愛寶樂園 (Everland)
韓國最大嘅主題樂園，聖誕期間會變身成超夢幻嘅北歐聖誕村！雖然喺首爾近郊，但絕對值得專登去一日！
亮點： 華麗嘅聖誕巡遊、巨型聖誕樹、人造雪景，仲有機會同芬蘭官方聖誕老人影相！
預計時間： 2025年11月下旬 - 12月31日
交通： 可由江南站搭 5002 號巴士直達，或搭龍仁輕軌線轉免費接駁車。
【釜山、濟州篇】南國嘅另類聖誕
唔想淨係留喺首爾？釜山同濟州都有獨特嘅聖誕體驗等緊你！
5. 釜山海雲台燈光節
喺海灘上面睇燈飾，你試過未？海雲台燈光節以大海做背景，將沙灘變成一個大型燈光藝術展，超浪漫！
亮點： 沙灘上嘅巨型聖誕樹同燈飾、龜南路「光之隧道」，仲有除夕倒數煙花！
預計時間： 2025年11月29日 - 2026年1月18日
交通： 地鐵2號線「海雲台站」3或5號出口。
6. 濟州 Weihnachten 聖誕博物館
一個全年都充滿聖誕氣氛嘅地方！呢座德國式建築嘅博物館收藏咗嚟自世界各地嘅聖誕裝飾，聖誕期間仲有市集，可以飲熱紅酒、食德國香腸！
亮點： 德國聖誕建築、戶外聖誕市集，入場費全免（靠捐款營運）。
預計時間： 全年開放 (聖誕市集約11月底 - 12月25日)
交通： 喺濟州市搭巴士 255 或 751-1 號線。
【江原道滑雪篇】投入白色聖誕嘅懷抱！
嚟韓國過聖誕，點可以唔滑雪？江原道係韓國嘅滑雪天堂，有好多選擇！
7. 伊利希安江村滑雪場 (新手首選！)
賣點： 唯一可以搭地鐵去到嘅滑雪場，超方便！雪道難度較低，最啱初學者。
交通： 地鐵京春線「白楊里站」。
8. 維瓦爾第公園 (設施最齊！)
賣點： 大型綜合度假村，有齊滑雪、水上樂園，聖誕仲有晚會同煙花！
交通： 首爾市區有免費接駁巴士 (需預約)。
9. 橡園滑雪度假村 (家庭樂之選！)
賣點： 附設雪地遊樂園同雪橇場，好適合帶住小朋友嘅家庭。
交通方式：從首爾搭乘高速巴士至原州，轉乘接駁車
10. 龍平度假村 (滑雪發燒友必去！)
賣點： 韓國最大、歷史最悠久嘅滑雪場，曾舉辦過冬奧，雪道選擇超多！
交通方式：搭乘 KTX 至珍富站，轉乘接駁巴士或計程車
11. High 1 度假村 (豪華體驗！)
賣點： 頂級雪質，有 FIS 認證賽道，仲有豪華酒店同賭場，提供高品質享受。
交通方式：搭乘 KTX 至古汗站，轉乘免費接駁巴士
韓國聖誕節 | 住宿推介
推荐酒店
1. 首爾四季酒店
價錢：HK$3,873起
地址：97 Saemunan-ro, Dangju-dong, 鍾路區, 03183 首爾, 韓國
用戶評分: 9.1/10.0
這次來首爾，入住了明洞四季酒店，位置絕佳卻意外靜謐，完美融合了都市便利與避世奢華，體驗感直接拉滿！ 黃金地段 就在明洞核心區，步行15分鐘到樂天免税店，酒店隔音效果一般。 客房體驗 入住了 明洞豪華大床房，全景落地窗將城市天際線盡收眼底，尤其是夜晚的燈火璀璨，浪漫到不行！床品是四季招牌的 雲感床墊，配上Frette的亞麻床單，躺下就不想起來。浴室配置了地暖+智能馬桶，備品是Byredo的 荒漠孤魂。系列，高級感拉滿。 舌尖上的四季 Bistro 1897，主打韓法融合料理，推薦 濟州黑豬肉配泡菜奶油醬，顛覆味蕾！ 大堂酒廊，下午茶set顏值超高，韓式傳統點心mix西式甜點，配上一杯正官莊紅參拿鐵，養生又精緻～ SPA&泳池，水療中心。以 傳統韓方 為靈感，體驗了松露生薑全身按摩，熱石＋韓葯材敷貼，疲勞瞬間清零！ 遊個泳都能看風景，人少安靜，包場既視感。電梯裏的香氛是特別調製的 首爾之春 木質調
2. 首爾東大門廣場JW萬豪酒店
價錢：HK$2,122起
地址：279 Cheonggyecheon-ro, 鍾路區, 03198 首爾, 韓國
用戶評分: 8.9/10.0
JW酒店之所以能獲得五星級好評，是因為從禮賓部到行李員，每個人都提供了卓越的幫助和服務！ Oliver推薦並協助我們預訂了Seokparang餐廳，為我的家人安排了一次不錯的晚餐。他還主動幫我叫了計程車。 Mason幫我們搬運行李。他甚至主動詢問了我們機場接送車輛的車牌號碼，以便留意我們的到來。他也主動讓我們在飯店大廳等候，自己則負責留意我們。由於他了解到我們趕著登機，他還幫我們翻譯，催促計程車司機加快速度。 所有員工都能說一口流利的英語，熱情友好，並始終面帶真誠的微笑，主動提供優質服務。我們由衷地感謝他們。五星級好評🌟，全憑他們的服務！ 房間沒有Netflix，所以扣掉一顆星。如果一家人能一起看Netflix就更好了。不過這只是個小問題，因為飯店的服務實在太棒了！ :) 我們被安排入住可以欣賞河景的房間，非常浪漫！飯店也很乾淨。 飯店位置絕佳，火車站和直達機場的巴士站就在飯店旁。交通非常便利。 我一定會再入住這家酒店。
3. 新首爾酒店
價錢：HK$488起
地址：16 Sejong-daero 22-gil, 中區, 04520 首爾, 韓國
用戶評分: 8.6/10.0
從市廳站出去大概走五分鐘不算遠，但第一次拉著行李箱去會有點累，建議走有手扶梯的出口。 房間乾淨，床也很好睡。 房間最大的優點就是收納空間很多，除了電視前的桌子，窗台也可以擺東西，牆上還有彩色的櫃子，雖然是一個人入住，但感覺上可以放三個人的東西。 廁所跟淋浴間前面的洗手台，像中島一樣，有很長的收納空間，擺放化妝跟保養品，非常實用。 櫃台人員可以用英文溝通，也很親切，整個感覺起來是個可靠的老字號飯店。 稍嫌可惜的是因為市廳常常有活動，週日睡得比較晚就會聽到大馬路外面集會遊行的聲音，當然如果一早就出門就沒有問題。
旅遊小貼士
保暖要做足！ 韓國冬天真係好凍，尤其係夜晚睇燈飾同滑雪，冷帽、頸巾、手套、暖包缺一不可！
提早預訂！ 聖誕係旅遊旺季，機票、酒店、樂園門票記得要提早上 Trip.com book 定，如果唔係到時 full 晒就喊都無謂！
睇完係咪已經 feel 到濃濃嘅聖誕氣氛呢？唔好再等喇，即刻約埋你嘅摯愛、閨蜜或者屋企人，上 Trip.com 計劃你嘅 2025 韓國夢幻聖誕之旅啦！
