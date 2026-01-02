韓國菜食譜｜大醬涼拌甜椒

鱷魚肉湯功效顯著，素來有「止咳湯水之王」的稱譽，鱷魚肉有止咳平喘、潤喉化痰、健脾益肺作用，可以紓緩咳嗽及痰多的病徵。現在大家聽到咳聲已成驚弓之鳥，但春夏本來便是個氣管容易過敏的季節，這個時候不妨多煲些時令止咳潤肺湯水。鱷魚海星湯對咳嗽和多痰有舒緩功效，加點紅蘿蔔和粟米便已經清甜，更可紓緩氣管不適。煲之前把鱷魚肉乾和海星先浸泡，煲起來更易出味，即睇Yahoo Food鱷魚肉海星湯食譜：

Yahoo Food ・ 1 天前