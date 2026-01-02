調查：港人平均 39 歲由百萬富翁晉身千萬富翁
韓國菜食譜｜大醬涼拌甜椒
甜椒也可以拿來做成韓式前菜
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
紅椒 半隻
黃椒 半隻
青椒 半隻
蒜頭 適量
芝麻 適量
醬汁
大醬 1湯匙
麻油 1湯匙
糖 1茶匙
作法:
1 ：
彩椒切條,蒜頭切成蓉
2 ：
加入醬汁和蒜蓉拌勻
3 ：
灑上芝麻
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/55080
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
