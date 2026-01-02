Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

韓國菜推介2026｜19間香港韓國菜餐廳推介 任食醬油蟹/首爾排隊店/韓式自助餐

韓國菜推介｜韓國菜可說是香港人近年最愛的菜系之一，尤其受人氣韓劇「暴君的廚師」，以及以及韓國廚藝對決實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》第2季的影響，煲劇時看到劇中各式各樣的韓國料理，實在讓人食指大動！又是時候重溫韓國菜的好滋味，其實香港都有不少由韓國人主理的餐廳，除了炸雞跟燒肉，亦有新派亦有傳統美食，替大家止止韓國癮，Yahoo Food替大家整合了19間香港韓國菜餐廳推介，即睇內文：

韓國菜推介1.Chef Zone：全港首間韓國自助餐 任食韓國直送醬油蝦蟹/鮑魚+人參雞湯

韓國菜份量大，兩個人一起到韓國餐廳，最多都是只能吃兩、三款，分分鐘已經飽到要打包，想多幾款？不妨一試在8月全新開張，全港首間韓國自助餐Chef Zone。當中包括任食多款地道韓式料理如生牛肉紫菜飯卷、鮑魚肝醬炒飯、韓式烤鰻魚、人參雞湯等，也有韓國直送醬油蟹、醬油鮑魚、醬油蝦等。而且餐廳由一班韓藉廚師創立，價錢也是二、三百元起跳，非常抵食。

Chef Zone

地址：尖沙咀加拿芬道20號加拿芬廣場3樓 (地圖按此)

自助餐包括燉人參雞湯、烤韓牛、韓式五花腩、秘製韓式牛肉飯卷、韓式部隊鍋及新鮮自家製韓式泡菜等。

韓國菜推介2.GALBI TOWN：韓國人主理韓牛烤肉餐廳 主打「身份證」韓牛

說到韓國菜，怎少得韓燒？由韓國人主理的韓牛烤肉餐廳GALBI TOWN與韓國的供應商合作，將新鮮的韓牛直送到香港，每件韓牛均附有由韓國政府官方認證的「出世紙」清楚列明韓牛的出生日期、屠宰日期、品種、牛肉等級等資料，上菜同時餐廳亦會為每碟韓牛準備一張「身份證」，食客只需掃瞄「身份證」上QR code即可知道所有資料。推介招牌「櫻花蜂蜜」特選牛肋骨用韓國櫻花蜂蜜醃製，每一口都能感受淡淡的甜美。

GALBI TOWN

地址：尖沙咀堪富利士道8號格蘭中心1樓（地圖按此）

電話：2750 6001

對牛肉質素有追求的朋友記得別錯過！

韓國菜推介3.GOLDEN GIP：CENSU同集團 摩登韓風亞洲料理

中環人氣餐廳Censu開業至今，一向深受歡迎，其實除了日本菜，集團在年初亦有開設了一間韓國餐廳GOLDEN GIP，餐廳不走傳統路線，而是結合了不少亞洲料理，好像創意料理奇味水牛芝士以布拉塔水牛芝士配上「怪味醬」及昆布醃漬番茄。自家泡菜炒腸粉，將港式腸粉配上自家製XO醬及泡菜，帶出鑊氣之外，還有霸氣辛香的滋味。作為聚會之選，必食原隻花蟹麻婆豆腐，一道結合是日新鮮花蟹、蒸蛋和韓國年糕的誘人料理，巧妙地拿捏韓式元素粵式麻婆豆腐精髓。

Golden Gip

地址：中環威靈頓街28-30號（地圖按此）

WhatsApp：54717858

招牌菜花蟹麻婆豆腐。

韓國菜推介4.火桶燒烤：新世界韓國食品餐廳 重溫韓國60年代的火桶燒肉風味

韓國燒肉有名，但份量十足，一個人實在難以享用。紮根香港超過30的新世界韓國食品開設的韓式炭烤餐廳「火桶」，特別於韓國空運韓式傳統火桶燒烤滾筒機， 重現韓國60年代的火桶燒肉風味；餐廳主打燒肉套餐，好像有韓式炭烤豬小排、韓式秘汁LA牛小排等，一個人都可以享受韓式燒肉！

火桶燒烤

地址：尖沙咀金巴利街3B號地舖（地圖按此）

電話：84028726

餐廳以套餐方式呈現韓式燒肉，讓一個人的食客都可以好好享受韓式燒肉的魅力。

韓國菜推介5.金太：韓式烤牛腸店嚐韓牛內臟

香港人時不時都到韓國做醫美、購物等，了解韓國之深，普通的韓國餐廳已經無法滿足到大家。因此在韓國街就開設了間韓式烤牛腸專門店， 「金太 Gamtai」」由新世界韓國食品開設，由韓國大廚主理，主打韓國街頭風味烤牛腸，牛的各款部位及內臟皆由韓國直送，包括韓牛小腸、韓牛大腸以及韓牛心等，配合秘製醬料，烤製後的牛腸外脆內嫩，脂香四溢，口感獨特一試難忘！

金太

地址︰尖沙咀金巴利街1G號地舖(地圖按此)

天氣凍冰冰，食碗牛腸火鍋就保暖！

韓國菜推介6.ANJU Restaurant & Bar：韓式餐酒館 邊飲酒邊享受傳統韓國街頭美食

韓國人愛喝酒，自然有不少佐酒小食，韓式酒食文化餐廳ANJU Restaurant & Bar位於西九龍圓方演薈廣場頂層，致力結合韓國當代安酒（안주，anju）文化及新派西式烹調風格，場內更以玩味十足的壁畫及霓虹燈設計，打卡必去！店內的單點菜式選擇豐富，特別推介大蝦辣味炒年糕，店家專誠從韓國當地直接進口手工製作的年糕，將大蝦的爽彈食味與地道的辣炒年糕風味完美融合。店內還包羅韓國烈酒、傳統燒酒、韓國人氣啤酒、有「深水炸彈」之稱的燒啤（somaek，即燒酒混合啤酒）、葡萄酒、韓式米酒馬格利（makgeolli）及多款韓風雞尾酒等。

ANJU Restaurant & Bar

地址：尖沙咀柯士甸道西1號圓方演薈廣場頂層R004號舖（地圖按此）

電話：

餐廳主推摩登韓食。

韓國菜推介7.海陸空：韓印紅旗下餐廳 超High慶祝生日餐廳

想找間韓國餐廳做慶生餐廳？韓印紅旗下餐廳「海陸空」絕對是最好的選擇，餐廳主打韓式燒肉，在上蛋糕時，餐廳就件突然開廣播公開慶生，整間餐廳員工集合到桌上大唱生日歌又歌又舞，送上生日頭飾給壽星還有影相道具，保證是最好慶生氣氛的韓國餐廳。

海陸空

地址：尖沙咀金馬倫道33號The Cameron地舖（地圖按此）

電話：2543 0093

只要訂位時有先預留生日訊息，就可以獲得店員大力慶祝。(Credit:Openrice)

韓國菜推介8.Antidote：北角靚仔Oppa韓國菜 超出色醬油三文魚

愛上食醬油蟹？那麼你就不能錯過北角的Antidote，餐廳除了醬油蟹出色，還有生醃三文魚跟生醃醬油蝦，特別推介餐廳的生醃醬油海鮮拼盤，除了以上三款，還有鮑魚跟其他海鮮，絕對是生醃Fans的最愛！而且店內還有高大威猛靚仔Oppa，超級養眼，簡直就是身處韓劇當中！

Antidote

地址：北角炮台山福蔭道1號海峰園南峰閣地下4A號舖（地圖按此）

電話：6802 0069

韓國菜推介9.OOULI：韓國直送大米、海鮮 推正宗韓式精緻料理

韓國菜一定是一大份的家庭式料理？非也，由尖沙咀人氣韓國餐廳HANA Korean Restaurant大廚Jim Kim所開設，主打韓式精緻料理，所用的新鮮海鮮、食材均從韓國直送，而大米更來自店主在韓國的自家農田。店內菜式包括乳鴿手打免治肉漢堡卷 、釡山自家農田珍珠米飯配鱈魚籽及時令特色釡山伴菜、糯米年糕窩夫餅配栗子奶油等，餐廳近日更跟日本雪花秀品牌合作，推出限定餐單，相信會讓大家對韓式料理又有另一番體會。

OOULI

地址：銅鑼灣糖街25-31號Sugar+ 23樓（地圖按此）

電話：2770 8666 / 2617 3222

菜式相當精緻。

韓國菜推介10.豬腳小姐：首爾人氣排隊店 堅持用韓國豬手

說到今年最具討論度的韓國餐廳，豬腳小姐一定有上榜！來自韓國首爾，有30年歷史的豬腳小姐，當中最受歡迎首推蒜蓉豬腳，餐廳堅持選用韓國豬手，每份都煮得軟腍，再配上濃郁的蒜蓉醬，相當惹味！餐廳另外還有多款韓國傳統美食，好像一根人參雞湯、紫蘇油血蚶拌麵。

豬腳小姐

地址：銅鑼灣登龍街1-29號金朝陽中心二期 - Midtown地下C號舖（地圖按此）

電話：6717 1238

招牌蒜蓉豬手。

韓國菜推介11.青年大邦：35cm年糕超震撼！

韓國年糕鍋連鎖店青年大邦今年正式在沙田新城市廣場開店，招牌菜式必定是可自由搭配的年糕鍋，當中以煙韌彈牙的35cm超長年糕為主打，徹底顛覆傳統年糕的吃法。每個年糕鍋都份量十足，當中放滿魚糕、鵪鶉蛋、炸餃子、拉麵和蔬菜，一份兩個人食已經超滿足！

青年大邦（香港）

地址： 沙田正街18號新城市廣場一期1樓103A號舖（地圖按此）

電話：2110 8801

可以自選不同配搭的年糕鍋。

韓國菜推介12.SONAMU Korean Restaurant：韓國人主理韓國大餐

還記得無菜單阿姨豐富的韓式小菜嗎？在尖沙咀其實亦有一間主打家庭式韓國大餐的餐廳。SONAMU Korean Restaurant主打二、三及四人套餐，幾個套餐最大分別是可選擇的主菜數量。已包的前菜約十二款，近乎每天轉款，大路的麻油拌韓式粉絲、辣醃青瓜、泡菜、魚仔乾、韓式豬耳、蔬菜蛋餅、芽菜、辣豆腐都有，湯品則有泡菜湯、雞湯、海鮮豆腐湯三選一。主菜則可十選二， 大路的烤牛肉、辣炒豬肉、韓式豬蹄、燉豬肋骨都有，還可另加錢配韓國直送的醬油蟹，也另有醬油蝦、煙燻鴨肉等。如果是三人餐，更包一個份量十足的火鍋，有部隊鍋、韓式豬脊骨湯及韓式牛腱火鍋。

SONAMU Korean Restaurant

地址：尖沙咀柯士甸路152號好兆年行LG樓(地圖按此)

電話：66921233

菜式上枱方法夠特別，所有前菜，主食等菜式都放在一張大木枱上，店員直接把整張枱「放置」於原本的餐枱之上， 所謂「換枱」就是這意思。

韓國菜推介13.韓鍋酒舍：首爾開業40年老店 主打韓式解酒湯

韓國首爾開業40年的老字號食店「韓鍋酒舍 Joonganghaejang」近日進駐灣仔，主打一系列暖心解酒湯，好像人氣牛肚解酒湯，湯頭以內臟為主料，加入牛骨、牛肉及蔬菜等多種材料熬煮數小時而成，再加入韓式特調的味料增鮮，湯頭清淡不腥，喝酒後來一碗，非常的暖胃。除了牛肚解酒湯，也有牛內臟湯、牛腩湯、牛蹄湯及餃子解酒湯可供選擇，建議可加點白飯倒入鍋內同吃，飯粒盡吸解酒湯精華，越吃越滋味。

韓鍋酒舍 Joonganghaejang

地址：灣仔聯發街18號地舖（地圖按此）

電話：2382 2178 / 2382 2278

牛肚解酒湯 用料豐盛，滿滿的牛肚加上嫩豆腐、芽菜、蘿蔔、大白菜、大蔥等，湯底入口帶微辣。

韓國菜推介14.bibigo bapsang：中環平價韓國快餐低至$49起

Lunch Time時間短，又不想餐餐食茶記，韓式快餐店Bibigo Bapsang推出的套餐包括主菜、配菜，和餐飲或湯品，低至$49起。精選主菜包括眾多經典的韓國飯類及麵食，好像韓式烤牛肉飯、泡菜豬肉湯麵、烤牛肉雜菜炒粉絲等，小菜方面，食客可選擇泡菜、果醋醃蘿蔔、卜卜脆紫菜。至於飲品就有bibigo bapsang獨賣的人氣美容果醋梳打，石榴和菠蘿兩款口味可供選擇。

bibigo bapsang

地址：中環閣麟街32號地下（地圖按此）

電話：6431 4526

快餐未必一定要是漢堡或茶記，韓式快餐夠特別！

韓國菜推介15.平昌韓式料理：韓式燒烤+火鍋 首推漢拿山牛大排骨鍋+醬油蝦

說到最受歡迎的韓式美食之一，韓燒跟醬油蝦一定榜上有名，如果心思思兩樣都想食，推介由韓國大廚主理的平昌韓式料理，提供多達數十款燒烤及韓國傳統食材供客人選擇，包括各式肉類、海鮮、石鍋飯、冷麵及各式小食。醬油蟹、無骨原味炸雞、脆炸一口芝士、炸紫菜粉絲卷、炸忌廉蟹肉薯餅、辣拌冷麵、生牛肉石鍋飯、魚糕湯，超級豐富！

平昌韓式料理

地址：旺角西洋菜南街1N號兆萬中心13樓（地圖按此）

電話：2612 1682

店內燒肉或火鍋套餐低至每位$169起。

韓國菜推介16.HANA Korean Restaurant：韓國街韓國粥專門店 釜山鹹魚仔泡菜粥+韓國鮑魚粥

韓國除了燒肉炸雞出名，想吃一些溫和點的料理？其實可以選擇釜山粥，尖沙咀韓國街就有間韓國粥專門店，小店提供11款粥，配搭簡單，不會超過2款餸菜，像香菇蔬菜、豬肉蔬菜、人蔘雞、南瓜粥及鮮鮑魚粥等。用的米也特別，是老闆在釜山擁有的稻田種植的水稻米，米粒特別軟綿卻留有咬口。餐廳每日都會花四至五小時熬好粥膽，途中一定會加自己磨的麻油。粥底熬好，有order時再加不同配料快滾至入味。

HANA Korean Restaurant

地址：尖沙咀金巴利街1E號地舖(地圖按此)

電話：從缺

釜山鮮鮑魚粥 用韓國深色的鮑魚切薄片，肉彈帶甜。特別一提是粥用的米飯，是店主在釜山自家稻田種植的水稻米，米香而腍身。

韓國菜推介17.Cup Bop Korean Restaurant：大角咀開業近十年韓式小店 創意牛肉蔥煎餅

住在大角咀的朋友，一定不會對Cup Bop Korean Restaurant陌生，這間韓式小店開業多年，由韓國「阿珠媽」打理，手藝正宗，餐牌走平實韓國菜路線，實而不華。最有家庭特色的，一定是三款炒年糕，老闆娘堅持即叫即做，不會預先煮好，因為年糕無長時間浸煮，入口更會煙韌彈牙。另外平時韓國餐廳吃到的泡菜煎餅、海鮮煎餅外，老闆娘想出一款「牛肉蔥煎餅」，會在餅底加大量原條的香蔥及醃製過的牛肉，即煎特別惹味，蔥條爽脆香口，坊間少見。

Cup Bop Korean Restaurant

地址：大角咀樂群街2D號地舖（地圖按此）

電話：23526118

韓式牛肉蔥煎餅 十分足料！加蔥後快煎便起鑊，蔥身爽脆好吃。

韓國菜推介18.Hansik Goo： 米芝蓮一星韓式Fine Dining餐廳

由韓國名廚韓藉大廚姜珉求（Mingoo）主理的Hansik Goo，餐單融合韓國家常料理、寺廟料理跟韓國皇室料理。近日餐廳與LMO Freshly Baked合作推出限定美食，包括韓國紫蘇葉炸雞沙律、韓式雪濃湯、香酥牛肋肉批跟韓式甜辣醬雞扒三文治，價錢由$58至$108起，相當抵食，想試星級米芝蓮美食的話就記得不要錯過！

Hansik Goo

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 1樓 （地圖按此）

電話：2798 8768

想食米芝蓮一星的韓國菜，現在只需$58起！供應期至11月尾！

韓國菜推介19.Pizza Maru：韓國人氣Pizza店 一餐食均韓式意粉+韓式炸雞

韓國人出名有創意，就連Pizza都可以創出自己的風格！韓國人氣薄餅店Pizza Maru在韓國擁有超過600分店，麵團除了綠茶和綠藻以外，還有12種穀物如黑麥，黑米，大麥和燕麥，配搭亦夠特別，好像甜辣炸雞Pizza、薯角炭燒雞肉芝加哥等等，另外餐廳亦有韓式炸雞跟韓式意粉；近日更推出全新韓義午市套餐，包括章魚仔松露沙律薄餅、黑蒜炸雞年糕薄餅、蒜香青口黑芝麻醬意粉、銀針魚露海鮮意大利飯等，非常特別。

分店：荃新天地、形點I、海運大廈、朗豪坊、希慎廣場、屯門市廣場

店內有多款新派韓式Pizza跟炸雞口味。

