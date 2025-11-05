全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

廣告 廣告

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

韓國菜加芝士、日本菜加雞蛋 咁香港加咩？網友答案出乎意料爆笑竟然係「呢樣」？

最近有網民於網上討論區發帖，問韓國菜加芝士、日本菜加雞蛋，那香港菜加什麼呢？樓主答案出乎眾人意料：「香港就乜都加錢」，立時掀起網友爆笑熱論！有人話加汁、加味精、加國家名，有人更笑指加「隱世抵食小店極邪惡必食即整拉絲芝士」字眼，還有加開心果杜拜朱古力、加comment等，一眾認真及啜核答案令人笑爆嘴，立即睇下文了解內容啦！

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

「加乜加物」大比拼：香港乜都加汁、加價、加一？

帖文一出，網友即刻腦洞大開，有人話香港什麼都一定加汁，如燒汁、黑椒汁、蒜蓉汁、螢光汁樣樣齊；有人則慘指「乜都加價，人工唔加」，租金加、菜價加，連茶餐廳價錢都加！還有網友笑爆指出加字眼：「隱世抵食小店極邪惡必食即整拉絲芝士」，一堆形容詞加到爆燈！亦有網友指香港什麼都加味精，更語帶相關指加鹽加醋。

加國家/地方名？

還有網友觀察力驚人，指什麼都會加國家或地方名，如丹麥藍罐曲奇、瑞士雞翼等；也會加近期熱潮漸漸減退的開心果杜拜朱古力！不過要數最經典的，就不能不提「加一」，以及諷刺香港人八卦特性的「乜都加comment」，不知讀者又有否別出心裁的想法呢？

咩都加$2

sad

真

語帶相關

八卦

易入口

有網友認真答

熱潮都漸漸退卻喇

觀察力驚人

圖片來源：連登討論區

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多近期熱話

關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！

結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號

Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念

飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪

結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩

香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家

港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知

漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵

香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！

人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？

港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛

2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知

芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正

>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？