西樹泡芙限時第二件$11！限定芋泥牛奶忌廉泡芙
韓國菜加芝士、日本菜加雞蛋 咁香港加咩？網友答案出乎意料爆笑竟然係「呢樣」？
最近有網民於網上討論區發帖，問韓國菜加芝士、日本菜加雞蛋，那香港菜加什麼呢？樓主答案出乎眾人意料，掀起網友爆笑熱論，內文即睇：
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
最近有網民於網上討論區發帖，問韓國菜加芝士、日本菜加雞蛋，那香港菜加什麼呢？樓主答案出乎眾人意料：「香港就乜都加錢」，立時掀起網友爆笑熱論！有人話加汁、加味精、加國家名，有人更笑指加「隱世抵食小店極邪惡必食即整拉絲芝士」字眼，還有加開心果杜拜朱古力、加comment等，一眾認真及啜核答案令人笑爆嘴，立即睇下文了解內容啦！
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
「加乜加物」大比拼：香港乜都加汁、加價、加一？
帖文一出，網友即刻腦洞大開，有人話香港什麼都一定加汁，如燒汁、黑椒汁、蒜蓉汁、螢光汁樣樣齊；有人則慘指「乜都加價，人工唔加」，租金加、菜價加，連茶餐廳價錢都加！還有網友笑爆指出加字眼：「隱世抵食小店極邪惡必食即整拉絲芝士」，一堆形容詞加到爆燈！亦有網友指香港什麼都加味精，更語帶相關指加鹽加醋。
加國家/地方名？
還有網友觀察力驚人，指什麼都會加國家或地方名，如丹麥藍罐曲奇、瑞士雞翼等；也會加近期熱潮漸漸減退的開心果杜拜朱古力！不過要數最經典的，就不能不提「加一」，以及諷刺香港人八卦特性的「乜都加comment」，不知讀者又有否別出心裁的想法呢？
圖片來源：連登討論區
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多近期熱話
關注組大推方榮記午市$38沙嗲牛肉煎米粉 網民：平過兩餸飯！
結業潮2025｜土瓜灣即叫即製創意漢堡外賣店「鳩砌」宣布結業 平民價客製漢堡畫上句號
Threads網民熱議世衛已將熱水列為2A級致癌物 顛覆長輩教落 「湯要趁熱飲」的概念
飲啖水就減到肥？日本Suntory新出「特水」稱研究顯示可減少內臟脂肪
結業潮｜灣仔人氣燒味店「天龍燒鵝」分店結業 前米芝蓮中菜館總管主理 招牌燒鵝皮脆肉嫩
香港4大人氣「畫碟甜品」餐廳 慶生紀念日必去！網民：被甜品耽誤的畫家
港人Threads分享飲食小知識 驚覺原來雞腎是胃不是腎？ 網民：食咗咁多年先知
漢和韓燒放題逆市翻生原因 CP值高而人氣高企？網民分析5大關鍵
香港有售 3coins 微波爐料理盒爆紅！煎、炒、煮、蒸、炊、煮飯樣樣掂！
人氣韓團 SEVENTEEN 訪港 識食大歎地道雞煲/港式小食/避風塘炒蟹 同款餐點要幾錢落樓？
港人Threads分享港式麵食配搭 大批網民表示認同：定律嚟㗎嘛
2026東京米芝蓮榜單出爐！7間必試新晉星級餐廳 這幾間「隱藏新星」你一定要知
芫荽熱潮持續 燒賣關注組大推4大人氣芫荽燒賣 急凍版一樣咁正
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
黃曉明暴瘦12公斤嫩回30歲！「去油成功」帥到驚豔全場 網驚呼：整型級變化
這真的是47歲？11月3日微博視界大會紅毯上，男星黃曉明一現身就掀起熱議！俐落短髮配上黑色西裝，緊緻膚況與清晰下顎線搶盡鏡頭，網友瘋傳照片驚讚他狀態回春，昔日被貼上的「油膩」標籤徹底消失。姊妹淘 ・ 15 小時前
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 15 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 14 小時前
公屋當提款機｜首期8萬買屯門公屋 5年借150萬終爆煲
貪字是否只得個貧？所謂「得公屋得天下」，明明已經有公屋，以未補地價，賺盡福利的優勢上車，卻要把公屋淪為提款機而走上絕路。講的是屯門良景邨一個事主，5年前以未補地價166萬元買入一個住得下人的公屋單位，以5％首期計，只不過8.3萬元，卻在數年間，先後向最少3間財務公司，抵押公屋單位借貸接近150萬元，結果單位淪為銀主盤，最近僅以101萬元沽出，都未足夠冚條數。BossMind ・ 12 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 1 天前
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
不是Nike、Adidas！網友推「出國必穿１神鞋」：日本狂走２萬步完全不腳痛
運動鞋市場競爭激烈，除了常見的Nike、Adidas外，近年來越來越多品牌憑藉獨特技術與舒適度獲得消費者青睞。特別是在長途旅行或戶外活動中，一雙好的運動鞋往往能決定整趟行程的舒適度。一名女網友日前分享食尚玩家 ・ 1 天前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
好人好事｜女士巴士站候車突暈倒，途人紛紛主動伸援手！發帖網民：香港人真係好有人情味
好人好事｜香港人經常給予人一種焦急、冷漠的感覺，但每當有事發生，港人互助互讓的熱心總會令人敬佩。日前就有一名女士在外突然暈倒，隨即有多名途人主動伸出援手，更極速「分工合作」，讓事主盡快得到適切照顧。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：jarkrong@threadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 15 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
法國虎鯨母子被遺棄髒水池 聞無人機聲音竟開始表演 畫面令人心碎
【動物專訊】人類為牟利等自私理由困養海洋生物，對生命的踐踏和傷害無法估計，法國水族館Marineland Antibes因為禁止虎鯨表演法律而結業近一年，竟遺棄虎鯨母子Wikie和Keijo，任由他們在布滿青苔與淤泥的腐臭水池中。美國攝影師Seph Lawless早前拍攝兩母子的情況，指他們最初好像死掉一般，但聽到無人機的聲音後，竟然抬起頭和開始轉動跳躍等表演動作，Seph形容畫面令人心碎，兩母子用他們唯一學過的語言「表演」，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 法國早前通過禁止虎鯨表演的法律，位於法國南部的Marineland Antibes即在今年1月關閉，但卻遺下兩隻虎鯨和12隻瓶鼻海豚，幸好有好心人士仍有餵食他們，讓他們不至於餓死，但水質環境因為沒有人清潔而越來越惡劣，威脅到他們的生存。 Seph Lawless日前在其IG上載影片，影片由他的無人機在10月26日拍攝，指最初兩隻虎鯨看來像已死亡，但沒想到幾秒後，兩母子開始抬頭望著無人機，就像「希望」回來探望他們一般，然後他們竟開始表演，翻動和跳躍，就像他們用自己唯一學懂的語言，但這次沒有觀眾，只有他們對自由的渴望。 據外國傳香港動物報 ・ 11 小時前
《射鵰》林尚武心臟病發離世 享年75歲
有份參演《射鵰英雄傳》之資深演員林尚武，昨日（5日）心臟病發逝世，享年75歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
岩手溫泉清掃員遺體內幕！ 新潟員工逃命麻醉槍解救！
10月31日上午，阿賀野市一建築公司倉庫外，黑熊悠哉現身，毛茸茸的身影晃進門，5員工嚇得四散逃命，熊「啪」一聲關門反鎖自己！Japhub日本集合 ・ 15 小時前
全球晶片股血流成河 兩天市值蒸發5000億美元
全球半導體股票拋售潮正在加速，費城半導體指數與彭博亞洲晶片股指數的總市值在週二 (4 日) 和週三 (5 日) 兩個交易日內，合計蒸發了驚人的 5,000 億美元。這場突如其來的崩跌，正反映出投資者對 AI 概念股估值過高的深切擔憂。鉅亨網 ・ 17 小時前
消委會咖啡│9成半樣本檢出基因致癌物！邊兩款冇事？意大利名牌竟驗出含鉛/無咖啡因咖啡都有咖啡因
消委會543期咖啡檢測報告出爐！咖啡香濃醒神，是不少打工仔每朝必備飲品，但咖啡中的咖啡因卻不可以過份吸收，消委會曾經測試49款不同種類的咖啡產品樣本，當中包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（instant coffee）樣本，而當中9成半樣本檢出基因致癌物！意大利名牌illy更被驗出含鉛，到底哪款咖啡產品獲得消委會5星評價？即刻睇睇：Yahoo Food ・ 1 天前