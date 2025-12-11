韓國藥局必買清單推薦！比Olive Young更便宜好用，韓妹人手一支Rejuall再生霜、去疤膏、祛痘水等

每次去韓國旅遊，許多人第一站都是走進Olive Young，搶購韓國的大熱彩妝與護膚品。不過，近年來愈來愈多人將目光轉向在韓國街頭的藥局，不只價格更親民，甚至有許多Olive Young也買不到的韓國本地人愛用獨家人氣款。不論是黑頭粉刺、雙腿酸痛、腳跟乾裂，還是想讓肌膚白皙透亮，以下這份清單都能一次滿足你的需求！

韓國藥局必買推薦：Yuhan Antiphlamine Lotion（肌肉酸痛乳液）

獨特的滾珠設計，讓用家邊塗抹邊按摩，瞬間感受涼感深入肌理，舒緩酸痛，甚至連韓國球星孫興慜都愛用。上班族以及運動愛好者必備，讓身體不再緊繃。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Acnon Cream（暗瘡膏）

輕盈好吸收的質地，能搭配日常護膚品使用，針對紅腫型暗瘡，有效減炎，並維持肌膚平滑度。溫和配方不刺激，敏感肌也適用。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：ACLEAN GEL（水楊酸凝膠）

含2%水楊酸與茶樹精油，局部塗抹即可調理肌膚粗糙與粉刺問題。質地清爽，吸收快速，不僅能舒緩肌膚問題，還能維持光滑觸感，是粉刺肌救星。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Cellmed Cyaplex Balm（修護霜）

溫和質地能舒緩乾裂紅腫肌膚，除了日常保濕外，在環境變化造成不適時，也能提供額外滋潤與保護，被許多韓國診所推薦為術後首選，乾燥敏感肌必備。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Cellromax Vitamin K Cream

含維他命K的乳霜能平衡肌膚水分並增添柔滑感，常用於醫美術後保養，幫助肌膚看起來更明亮，減少暗沉感，適合想維持肌膚健康光澤的人。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Noscarna Gel（去疤膏）

針對痘疤、燙傷疤痕甚至蚊蟲叮咬印，去疤膏效果顯著。清爽不黏膩的凝膠質地，持續使用約兩週即可看到膚色均勻改善，同時提供保濕，兼顧修護與舒適感。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：MelaToning Cream（去斑霜）

面對紫外線引起的斑點問題，這款去斑霜可幫助淡化色素沉澱，長期使用可維持均勻膚色與健康光澤。建議塗抹於暗沉部位並加強防曬，以達最佳效果。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Rejuvenex PDRN Cream

含有PDRN成分，專為醫美術後或肌膚修護加強設計。能舒緩發炎，提升保濕度，使肌膚恢復健康狀態，是注重肌膚彈性與修復力的首選。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：REJUALL Advanced PDRN 1200ppm Repair Cream（再生霜）

同樣蘊含PDRN，適合敏感或乾肌使用。內含2%菸鹼醯胺與1%泛醇，有助提亮膚色、改善緊緻度並加強皮膚屏障，術後護理與日常保養皆適合。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：JW Pharmaceutical 眼藥水

代言人金智媛推薦的眼藥水提供不同涼感選擇，從微涼到爆涼皆有，緩解長時間用眼造成的乾澀與疲勞。此外，還可達到提神效果，上班族必備。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Handok Acne Clearteen（消炎祛痘液）

韓劇《女神降臨》的同款痘痘水，含2%水楊酸，外型像膠水，方便精準點塗痘痘或粉刺。減緩發炎的同時，使用方便，是暗瘡肌的必備好物。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：SINIL Pharm Pain Relief Patch（舒緩貼布）

韓國國民級酸痛貼布，有涼感與溫感可選。延展性佳，貼合度高，不易脫落。搭配按摩或伸展運動，可有效舒緩肩頸、背部及腿部酸痛，長時間久坐族首選。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：YouGreen F 25% Urea Foot & Heel Moisturizing Ointment（腳跟護理膏）

含25%尿素，深層滋潤粗糙肌膚。易乾裂的足部可保持柔嫩，提升舒適感與肌膚健康度，腳跟常常乾裂的人必備。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Dongkook Elina C（維他命C補充劑）

BLACKPINK Rosé曾推薦隨身攜帶，含2,000mg維他命C、400IU維他命D與鋅，有助補充日常營養、增強免疫力，吸收效果佳，是忙碌上班族與愛美人士的維他命補充神器。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：SEVITAB Gel（祛痘凝膠）

針對各種暗瘡階段，含4%菸醯胺，保濕同時減少毛孔粗大問題，一支即可解決暗瘡肌的多重需求。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Bentpla Gel（舒緩凝膠）

BLACKPINK Jennie隨身攜帶的舒緩凝膠，是腿部與膝蓋瘀青的救星。對輕微肌肉或肌腱疼痛也有效，可配合冷熱敷使用，促進瘀青消退。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Rejuvelane PDRN Recovery Cream（再生修復霜）

富含PDRN修復成分，有助減緩老化跡象、撫平細紋並提升肌膚彈性，讓肌膚回復年輕光澤。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：EXOPROXYL CICA EXOSOmethod Cream-type Ampoule

高濃縮活性成分修護乳霜，可提升肌膚平滑度、延緩老化並提亮膚色，打造容光煥發肌膚。

圖片來源：品牌官網

韓國藥局必買推薦：Inno.N CONDITION STICK（解酒果凍）

韓國上班族最愛宿醉救星，果凍狀便於攜帶與食用，含濟州柑橘萃取、維他命B群等。飲酒前後皆可減緩醉意與不適，孕婦及特殊體質者需避免服用。

圖片來源：品牌官網

