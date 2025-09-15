韓國計程車詐騙頻傳 旅遊達人教1招預防

▲許多台灣民眾喜歡到韓國旅遊，但近期部份旅客反映，在釜山旅遊時遇到計程車司機詐騙。（圖／記者葉盛耀攝）

[NOWnews今日新聞] 許多台灣民眾喜歡前往韓國旅遊，在旅遊過程中偶爾會遇到叫Uber代步的情況，近期有部分旅客在社群平台指出，在韓國用Uber轎車，發現司機在還沒上車就按下開始行程，旅遊達人提醒，旅客可在叫車時，利用一招來預防。

臉書粉專「不奇而遇 Steven & Sia」12日發文，最近有不只一位前往韓國釜山的台灣人私訊，說他們在釜山叫 Uber 的時候，司機竟然在他們「還沒上車前」就按下「開始行程」，計費直接跳錶，他們只能眼睜睜看著 APP 上司機繞路，卻什麼都不能做，雖然最後 Uber 退了款，但光是處理時間跟心力，行程也被毀了。

「不奇而遇 Steven & Sia」分享一招預防方式，可打開 Uber APP進入帳戶，點開設定中「確認您的行程」，使用PIN碼確認搭對車，這樣司機必須輸入PIN碼，才可以開始計費。

粉專也提醒，在韓國搭 Uber或計程車，行程結束時金額是由司機「手動輸入」，建議乘客到目的地後，一定要向司機確認金額，親眼看著司機輸入正確金額再下車，因也有乘客遇過信用卡扣款金額和跳錶金額不一樣的情況。最後提醒出國在外最怕的不是迷路，而是遭遇詐騙，要多留一份心眼，才能少一分遺憾。

許多曾前往韓國旅遊的民眾也分享類似被詐騙的經歷，「前年去釜山兩次，3月跟6月，一次去就是5天，幾乎有4天都遇到詐騙的計程車司機」、「上個月去釜山也遇到一個司機！我明明選下車付款！也付款了，然後他事後申請線上付款！叫我要再付一次錢！寫信給uber後好一多天才取消」、「昨天才發生uber司機說無法連動扣款，司機要求改用信用卡刷卡，但uber這邊卻仍被扣款，等於收2次錢！」。

