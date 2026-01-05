韓國設計「星星形耳機線收納器」爆紅！可愛有線耳機線夾套一枚，既實用又能做飾物

韓潮小物界又一黑馬竄起，這款軟萌「星星形有線耳機線收納器」，讓有線耳機秒變時尚焦點！用有線耳機怕捲線繞來繞去的朋友，這小物既能輕鬆收納線材，還添可愛療癒感，在韓國年輕人圈瘋搶中。

韓國設計品牌objint推出這款捲線收納器，除了可以用來收納有線耳機，對於差電線的收納其實都可以有效能用。此外，星星形設計的小物，用來做吊飾也是很可愛的，扣在袋子或者扣在鎖匙扣，甚至扣在褲頭當裝飾也不錯。

品牌亦宣布好消息，原先每月限量發售的「별카롱」捲線器，從10/30起轉為常態供應！不用再擔心秒殺斷貨，20:00準時開賣，但預計訂單爆滿，備貨用完後可能需等2週以上，品牌會透過訊息個別通知延遲。 想入手韓系可愛配件？速逛官網詳情！

