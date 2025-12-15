韓國警方突襲統一教總部 會長韓鶴子涉嫌賄賂政要

（法新社首爾15日電） 韓國警方今天突襲搜查統一教（Unification Church，現稱世界和平統一家庭聯合會）總部，並將該團體領袖列為涉嫌賄賂多名重量級政治人物的嫌疑人。

以舉辦大型集體婚禮聞名的統一教，正捲入韓國一樁持續擴大的醜聞，該案涉及統一教涉嫌向執政黨及在野黨多名國會議員行賄。

檢方今天突襲搜查統一教於首爾的總部，以及統一教會長韓鶴子位於郊區的豪宅。韓鶴子因涉嫌行賄前第一夫人，目前正接受審判。

統一教對法新社表示，對於這次的突襲「沒有評論」。

韓國總統李在明嚴厲批評所謂的「宗教干預政治」，但未直接點名統一教。李在明上週指示官員調查，是否有理由「解散干預政治的宗教團體」。

李在明所屬的共同民主黨部分成員也被捲入這起醜聞。韓國海洋水產部長田載秀上週因為被指控收受統一教賄賂而請辭。他否認所有指控。

獲信徒尊稱為「真母」的韓鶴子被指控以禮物行賄前總統尹錫悅的妻子金建希，包括名牌手袋與鑽石項鍊。