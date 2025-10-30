韓國貝果店LBM店員疑過勞死 前員工爆遭長期監視及壓搾 CEO致歉：配合調查｜Yahoo

位於韓國首爾三清洞的 London Bagel Museum分店

【Yahoo新聞報道】韓國人氣貝果連鎖店 London Bagel Museum 近日爆出有員工疑過勞死，消息引發輿論批評及抵制。再有一名前員工在網上發文，指控公司工作文化「有毒」，員工長期被監視及壓榨，會因微小錯誤被迫寫「事故報告」，管理層更以外貌稱呼員工而非名字等。LBM 行政總裁周二（28 日）在社交媒體發文致歉，表示會全力配合當局調查，但公司否認存在員工過勞問題。

三個月合約制 有人因病缺勤被解約

一名自稱 LBM 前員工周三（29 日）在社交平台發文，指公司採用嚴苛的三個月合約制，即每三個月簽約一次。同時該公司有繁瑣的事故報告制度，「我入職第一天只接受了一小時培訓，就要負責處理訂單，但收銀機上的名稱全是英文，結果出錯要寫報告。有客人要求購物袋，我忘記登記，又要再寫一份報告。」

員工若累積五次或以上事故報告，便需返回總公司接受再培訓；若連續出現錯誤，更可能被即時終止合約。該員工稱，有一名任職 11 個月的經理因病缺勤，亦被公司以「你錯失了機會，合約結束」為由解僱。

以外貌稱呼員工非名字

該前員工又稱，公司以閉路電視監視員工，「只要有人出錯，他們就會調閱監視畫面，查出是誰，並要求寫報告，畫質高清得能清楚認出每個人的臉。」

另外，管理層被指以外貌稱呼員工，「明明知道名字，卻叫人『穿短褲的』或『金髮女』之類的。」帖文提到，有高層因員工未認出自己而在店外大聲斥責。

今年 7 月，LBM 一名 26 歲姓鄭員工在仁川分店籌備開幕期間，於公司宿舍內被發現心臟驟停，跟進事件的韓國正義黨近日公開聲明指，調查發現事主曾一周工作接近 80 小時，家屬質疑事主因長期過勞，並飽受壓力致死。據悉，公司一名高層曾向家屬發短訊，要求他們「以良知及模範態度行事」。

LBM否認有過勞問題 僱傭勞動部正式調查

發帖的前員工亦指，公司曾要求員工在外部人士面前稱「工作狀況良好」，並警告不得在網上發布未經核實的內容。

面對公眾批評及抵制聲浪，LBM 行政總裁姜寬九（Kang Kwan-ku）發文致歉，「對現場經理早期不當行為導致的無法挽回傷害，深表歉意」，並稱會全力配合當局調查。

然而，LBM 堅稱不存在過勞問題，表示「無法接受員工每周工作 80 小時的說法」。公司指該員工入職 13 個月期間僅 7 次申請加班，每次約 9 小時，平均每周工作時數為 44.1 小時，稱已向家屬提供合約、排班及薪金記錄等資料。

韓國僱傭勞動部周三已對 LBM 及仁川分店展開正式調查，將檢視公司是否違反當地 52 小時工作制及相關勞動法規。

來源：Korea JoongAng Daily

