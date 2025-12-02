韓國酷澎龐大個資外流 李在明下令嚴懲

（法新社首爾2日電） 韓國電商酷澎（Coupang）確認近期個資外流的帳號多達3370萬個，南韓總統李在明今天下令，迅速懲處相關責任人員。 李在明表示，「令人震驚的是，居然長達5個月未察覺資安漏洞」，並指出「損害規模極為龐大」。 首爾方面指出，這起個資外洩事件是在6月24日至11月8日期間，透過海外伺服器發生的。

根據警方說法及當地媒體報導，酷澎直到上個月才發現資料外洩，在11月對涉嫌的前職員及一名中國籍人士提出告訴。 李在明今天指示所屬，「加重罰鍰、落實懲罰性賠償」，並要求採取「具體且有效的應對措施」。 南韓是全球網路高度普及國家之一，但同時也成為宿敵北韓的駭客攻擊目標。 上個月，韓聯社報導，南韓當局懷疑北韓駭客組織涉及近期對加密貨幣交易所Upbit的網路攻擊事件，導致價值445億韓元的數位資產遭未經授權提領。