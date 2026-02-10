10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線

（圖／取自 min9yu_k IG）

在競爭激烈的 K-pop 圈中，身材管理幾乎是偶像的職業素養，但即便是擁有「門面」神顏的 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU），也有過自我懷疑的時刻。前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台哀嘆：「今天的臉怎麼那麼胖？」甚至在直播中逗趣反問粉絲：「偶像中會有 85 公斤的人嗎？」正是這份真實的危機感，開啟了他僅花 10 天就從 85 公斤瘦回 78 公斤的傳奇減肥路。

金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心

減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台哀嘆：「今天的臉怎麼那麼胖？」更立下了「10 天瘦身」的戰帖。在極短的 10 天內減掉 7 公斤，這對一般人來說幾乎是不可能的任務，但珉奎憑藉著對自己的嚴格要求真的成功了！

廣告 廣告

（圖／取自 min9yu_k IG）

金珉奎減肥方法：靠「七種穀物」的膳食代餐粉排毒法

金珉奎這次減肥的核心關鍵在於「膳食」。這不僅僅是代餐粉，更是一種深度的身體淨化過程。金珉奎瘦身主要是靠由糙米、糯米、大麥、黑豆、黑芝麻、紫蘇葉、薏苡等 7 種天然穀物製成的膳食纖維代餐粉。對胃部的負擔極小，能有效幫助腸道排毒、減輕浮腫，相當於液斷十天。這種代餐粉能提供必要的能量，卻不會攝取多餘的熱量與加工負擔，讓身體在排毒期間依然能保持良好的精神狀態。

（圖／取自 min9yu_k IG）

金珉奎減肥方法：肌肉比例是最強的「減肥外掛」

雖然珉奎在排毒期間原打算單靠飲食，因為醫生說可以不用運動，但他的自律讓他最終還是加碼了運動。每天堅持 30 分鐘的有氧訓練能加速脂肪的燃燒。為什麼珉奎瘦得比別人快？這歸功於他平時維持的高肌肉比例。肌肉量越高，基礎代謝（BMR）就越快，即便在休息時也能消耗更多熱量，這也是他身為「健身愛好者」的隱形紅利。

（圖／取自 min9yu_k IG）

金珉奎華麗回歸：重現「皮貼骨」的漫畫輪廓

10 天過後，那個讓粉絲尖叫的「精緻珉奎」正式歸來。瘦下 7 公斤後最顯著的改變就是臉部線條。原本圓潤的臉型消失，取而代之的是清晰可見的立體下顎線，展現出漫畫人物般的「皮貼骨」高級感。看到自己恢復巔峰狀態後，珉奎在直播中滿意欣賞下巴線條的模樣，讓粉絲直呼「太可愛了」，也讓大家看見了成功變身後的喜悅與自信。

（圖／取自 min9yu_k IG）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

5個好習慣讓五官變得更立體好看！不用修容、素顏也有「高級骨相美」

要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感

誰能拒絕「乾淨好聞的男生味道」？劉以豪、王安宇、鄭容和私下愛用的必收清單，情人節送男友自己也能噴的三款中性高級香