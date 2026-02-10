黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
10天狂瘦7公斤！「韓國顏霸」金珉奎減肥菜單大公開：膳食代餐粉排毒+30分鐘有氧運動瘦出立體下顎線
在競爭激烈的 K-pop 圈中，身材管理幾乎是偶像的職業素養，但即便是擁有「門面」神顏的 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU），也有過自我懷疑的時刻。前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台哀嘆：「今天的臉怎麼那麼胖？」甚至在直播中逗趣反問粉絲：「偶像中會有 85 公斤的人嗎？」正是這份真實的危機感，開啟了他僅花 10 天就從 85 公斤瘦回 78 公斤的傳奇減肥路。
金珉奎減肥方法：自我覺醒從「臉胖」到「10 天減 7 公斤」的決心
減肥的第一步往往來自於心理衝擊。對金珉奎而言，那張讓他感嘆「臉胖」的照片就是最強的助燃劑。他在直播中與粉絲的互動不僅展現了親民的一面，前陣子因體重達到 85 公斤，珉奎在看到活動照後忍不住在社群平台哀嘆：「今天的臉怎麼那麼胖？」更立下了「10 天瘦身」的戰帖。在極短的 10 天內減掉 7 公斤，這對一般人來說幾乎是不可能的任務，但珉奎憑藉著對自己的嚴格要求真的成功了！
金珉奎減肥方法：靠「七種穀物」的膳食代餐粉排毒法
金珉奎這次減肥的核心關鍵在於「膳食」。這不僅僅是代餐粉，更是一種深度的身體淨化過程。金珉奎瘦身主要是靠由糙米、糯米、大麥、黑豆、黑芝麻、紫蘇葉、薏苡等 7 種天然穀物製成的膳食纖維代餐粉。對胃部的負擔極小，能有效幫助腸道排毒、減輕浮腫，相當於液斷十天。這種代餐粉能提供必要的能量，卻不會攝取多餘的熱量與加工負擔，讓身體在排毒期間依然能保持良好的精神狀態。
金珉奎減肥方法：肌肉比例是最強的「減肥外掛」
雖然珉奎在排毒期間原打算單靠飲食，因為醫生說可以不用運動，但他的自律讓他最終還是加碼了運動。每天堅持 30 分鐘的有氧訓練能加速脂肪的燃燒。為什麼珉奎瘦得比別人快？這歸功於他平時維持的高肌肉比例。肌肉量越高，基礎代謝（BMR）就越快，即便在休息時也能消耗更多熱量，這也是他身為「健身愛好者」的隱形紅利。
金珉奎華麗回歸：重現「皮貼骨」的漫畫輪廓
10 天過後，那個讓粉絲尖叫的「精緻珉奎」正式歸來。瘦下 7 公斤後最顯著的改變就是臉部線條。原本圓潤的臉型消失，取而代之的是清晰可見的立體下顎線，展現出漫畫人物般的「皮貼骨」高級感。看到自己恢復巔峰狀態後，珉奎在直播中滿意欣賞下巴線條的模樣，讓粉絲直呼「太可愛了」，也讓大家看見了成功變身後的喜悅與自信。
5個好習慣讓五官變得更立體好看！不用修容、素顏也有「高級骨相美」
要漂亮也要省錢！7 個「超便宜」變美技巧，養出讓朋友也羨慕的精緻感
Rosé成超級盃場邊大亮點，吃熱狗堡都像拍大片、歸功這兩品牌！Krystal機場穿搭鬆弛又高級
話題女星穿搭：Rosé 在超級盃場邊，把丹寧與鑽石戴成主場能在超級盃這種陽剛氣場滿點的場合，還成為時尚焦點，Rosé的穿搭策略只有。她疊戴兩件 Tiffany HardWear 白K金鑲鑽項鍊，再搭配 Sixteen Stone 與 Wings 鉑金鑽石戒指，線條俐落、態度鮮明，把力量感珠寶戴得又酷...
Selfridges香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2026年2月最新優惠/香港免運費/免費退貨/必逛品牌教學
Selfridges是英國數一數二的百貨公司，其門市與網店有相當多知名品牌產品發售，就算未能飛去當地shopping，亦可以安在家中到Selfridges網購！假如你是一個喜歡網購的人，相信都會對Selfridges不陌生，Selfridges可以平買Jellycat外，今期Selfridges減價區亦有不少名牌好物，SOEUR手袋折後$2,900入手、SANDRO外套低至46折、New Balance波鞋只需$650，同時還有限時太陽眼鏡優惠，第2件可享半價！這裡就來詳細解構Selfridges網購教學，免運費詳情與退貨教學！Yahoo購物專員更會給你定時更新優惠碼及名牌退稅攻略，即睇以下Selfridges網購教學！
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕
【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出吸毒、詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
你知道嗎？研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機（含摺疊機與鈦金屬機身），並避開致命的清潔誤區。
【惠康】開運價優惠 日本蜜柑 $55/盒（即日起至12/02）
惠康集合各款至抵優質產品，今個星期有日本青森縣蘋果禮盒、日本蜜柑、美國袋裝珍寶臍橙4個裝、阿一祿福袋、永樂粉麵廠雜錦味中式麵出奇盒、薀莎堡經典丹麥曲奇藍罐/雜錦曲奇紅罐/金罐、華園均香芝麻蛋卷、白蘭氏蟲草雞精、巴黎之花不記年香檳同埋軒尼詩VSOP干邑，快啲嚟惠康辦年貨啦！
孫藝真「最強保養品」也許是玄彬與兒子！在愛情裡「選對了人」的好處，讓女人自然容光煥發
嫁對了人就是會容光煥發！孫藝真與玄彬於 2022 年公開婚訊，同年迎來可愛的男寶寶，結婚 3 年來由頭到腳也在發光，滿臉皆是注滿幸福的笑容。
2026大勢眼影妝原來是銀色！SUQQU、CHANEL、3CE...從開架到名牌百搭眼影盤，閃令令極高級而且日常也用得著
2026年的彩妝趨勢裡，銀色眼影毫無懸念成為大勢！Y2K風潮持續發酵，搭配未來感審美的崛起，銀色具科技光澤與靈動質感的特性，帶點復古氛圍又能為眼妝注入前衛感，成為2026年的關鍵妝容元素！
東京離島旅行趣～伊豆群島、小笠原群島的島嶼介紹＆交通、推薦住宿
許多人都以為想要在日本享受熱帶島嶼氛圍的話，最好的選擇就是前往日本最南端的沖繩。其實偷偷告訴大家，東京其實也有許多讓人驚艷的秘境離島，能讓你享受天堂般的美景以及愉快放鬆的小島氛圍喔！ 這篇文章要介紹的「東京島群」也被稱為「伊豆群島」。這些島都隸屬於東京，而且從東京搭乘渡輪或飛機很方便快速就能到達。其中包括以大島、利島、式根島、新島、神津島、三宅島、禦藏島、八丈島和青島組成的九個伊豆群島，以及涵蓋父島和母島兩個主要小島的小笠原群島。這些小島們同樣都擁有溫暖的天氣、透明湛藍的無敵海景，魅力一點也不輸給位於南方的熱帶島嶼們。 從東京前往東京島群島不需要太多的舟車勞頓，而且其中不少島嶼一整年都有活動可以參加。不過想要感受「熱帶島嶼度假感」的話，建議大家在春末和初秋之間拜訪。以下就由距離東京最近的島嶼開始一一介紹給大家。 首頁照片：PIXTA
【吃茶三千】情人節系列茶飲限量買一送一（只限10/02）
吃茶三千推出限定優惠！在2月10日下午2點半起，前50名客人購買情人節系列限定飲品，即可贈同系列飲品一杯，每日限定發售50杯，只限堂食。
《大長今》之後20年依舊封神！李英愛55歲生日慶生近距離零修圖美到不科學
幕後慶生畫面流出，零修圖狀態反而更驚人從曝光的影片截圖中可以看到，李英愛站在化妝間裡，被工作人員包圍慶生。她接過花束與卡片時，神情溫柔自然，甚至帶著一點靦腆，與稍早在秀場上展現的女王氣場形成迷人反差。最讓網友震撼的，是這組畫面幾乎沒有任何修圖痕跡。近距離...
Nogizaka46女王時尚八卦！ 山下美月外表下成熟魅力？
山下美月那張甜美娃娃臉配上修長身材，一登場就讓人感覺像鄰家女孩卻藏著一股凍齡美魔女的魅力，讓大眾忍不住多看幾眼。這位東京出生的混血兒，從小就踏入演藝圈，近期從Nogizaka46畢業，成為熱議焦點。
更生青少年大灣區交流 懲教署：有參加者「黑暴」期間被報章煽動和誤導｜Yahoo
一批已出獄並正接受監管的青少年，日前在懲教署安排下到大灣區交流，認識國家歷史文化和不同領域的發展。據懲教署新聞稿，有參加者指出，在 2019 年「黑暴」期間，他和朋友被報章煽動和誤導，走到街上作出暴力行為，因此入獄，他希望能改過自新，融入社會，並貢獻香港和祖國。
Ferrari 首部純電跑車 Luce 內飾曝光：Jony Ive 操刀設計，「Apple 味」細節惹熱議
Ferrari 首款純電車 Luce 內櫳正式揭曉，由 Jony Ive 創立嘅 LoveFrom 負責設計，採用大量玻璃與陽極氧化鋁物料，仲保留大量實體控制。5 月先會作「完整亮相」，包括外觀同價格等關鍵資訊仍有待公布。
農曆新年2026︱精選10款可愛招財貓小擺設！舉左手、右手意義大不同，擺對位置就能招福入門！
農曆新年快到，大家正在物色可愛的招財貓擺設嗎？招財貓除了樣子可愛，更能招來滿滿財運，全年擺文家中、辦公室當作裝飾亦可！網購專員為大家精選 10 款招財貓擺設，更附招福擺放宜忌，為新一年招財納福！
林心如50歲真實身材太逼人！狂練「一運動」被封熟齡回春法 連好姐妹楊謹華也愛
其實林心如早就把Pilates融入生活節奏，甚至形容是自己「最放鬆的早晨」，還笑說「看似輕鬆其實很抖」，短短一句話道出這項運動的真相—動作優雅，但每一步都極度考驗核心與肌耐力。也因為長期規律訓練，她並沒有走向過度纖瘦，而是練出帶有力量感的緊實曲線，視覺年齡自然大...
【百佳】買2套DOVE沐浴露套裝送$76禮品、買護膚/潤膚產品滿$89送潔手乳（即日起至26/02）
百佳今期購物贈品好豐富，有維他冷泡無糖飲品、唯潔雅面紙、佳能食物保鮮袋等，仲有奈頭髮護理產品買2送1同精選ARENCIA產品買2件75折優惠！
生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家
生命奇蹟｜澳洲13歲少年「超人」意志！大海狂游4小時、棄救生衣狂奔2公里救全家。早前，西澳發生了一宗令人震驚的海上意外，一名13歲少年奧斯汀（Austin）在家人被強風捲往外海之際，展現出超越年齡的勇氣與體力，在惡劣海況下獨自游了4小時上岸求援，最終成功從鬼門關前救回母親及兩名弟妹。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：ABC News
不必向外尋求認可，情人節的自愛課：練習像對待最好朋友一樣，溫柔地對待自己
情人節轉眼就到，社交媒體上的紅玫瑰與燭光晚餐總讓人產生一種錯覺：彷彿必須擁有另一半的認可，自己的存在才完整。然而，心理學中有一個核心概念叫做「自我慈悲（Self-Compassion）」，由心理學家 Kristin Neff 提出：當我們面對挫折或孤獨時，應該像對待深陷困境的好朋友一樣，給予自己同樣的溫柔與包容，而非嚴苛的自我審查。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。