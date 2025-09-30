楊何蓓茵認現行評核寬鬆：僅僅合格不應獲增薪點
韓國最強『不老女神』62歲被誤認32歲！凍齡神顏網讚：比女兒還漂亮！
提到韓國的「不老女神」，徐貞姬一定榜上有名！如今62歲的她，不僅狀態看起來依舊像30歲出頭，甚至常被誤認成比女兒還年輕？這位經歷過不幸婚姻與抗癌考驗的傳奇女星，憑藉著超自律的生活方式與樂觀心態，活出了讓人驚嘆的凍齡人生。
其實徐貞姬的「逆齡」並不是一夜之間的奇蹟，而是數十年如一日的堅持，她相信青春不是只靠醫美，而是從日常習慣一點一滴積累而來，她的秘訣可以分為兩大關鍵：運動與保養。
在運動上，她最著迷的是芭蕾！芭蕾讓她的體態線條優雅，還能鍛鍊核心力量，打造天鵝般的頸部與修長的雙腿；除此之外，她也會搭配瑜伽與跑步，讓身體保持靈活，同時找到釋放壓力的出口。
至於保養方面，她向來注重「全身護理」，早在20歲起就養成每天敷面膜的習慣，洗澡後會趁著肌膚微濕時，塗抹全身乳液並按摩吸收，確保肌膚水潤細緻；對於眼周，她更是早早就開始使用眼霜，堅持數十年不間斷，避免鬆弛與黑眼圈。
飲食上，她雖然愛美食，但從不採取極端節食，而是透過均衡營養搭配運動來維持身材。更重要的是，她始終抱持著積極樂觀的心態，把生活重心放在自己熱愛的事情上，例如芭蕾與創作，這種由內而外的能量，才是她真正的凍齡秘方。
徐貞姬的故事，讓人明白青春不是單純的外表，而是一種狀態與選擇。她用實際行動證明，只要堅持運動、保養、好心情，即使年過60，也能活出比30歲更亮眼的光彩。
