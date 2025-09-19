韓國觀光住宿新例！公寓住宿Officetel 10月16日起將全面下架 Airbnb房源大縮水，價錢大有機會上漲

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

韓國觀光住宿新例 10月16日起Officetel將全面下架 Airbnb房源大縮水 價錢大有機會上漲

韓國自由行的旅客要留意了！韓國10月起新修訂的《觀光振興法》，如沒有「觀光住宿業」合法許可的住宿設施，將會從Airbnb平台下架。而自由行旅客最常選擇的Officetel房型，被歸類為商業設施，Officetel全面消失後，韓國Airbnb房源大減後，價錢亦會上漲。

最新修訂的《觀光振興法》，由2025年10月16日起，所有在Airbnb等平台上架的短期住宿房源，必須取得「觀光住宿業」合法許可，否則將一律下架。（圖片來源：getty images）

Officetel走入歷史 Airbnb房源大幅減少

根據韓國政府最新修訂的《觀光振興法》，由2025年10月16日起，所有在Airbnb等平台上架的短期住宿房源，必須取得「觀光住宿業」合法許可，否則將一律下架，無法預訂。這項新規例將徹底改變韓國的民宿市場，尤其是自由行旅客最常選擇的Officetel房型，將全面消失。Officetel（오피스텔）是韓國一種結合辦公與居住功能的建築，因空間靈活、價格相宜，深受自由行旅客歡迎。不過，根據韓國法律，Officetel被歸類為商業設施，無法申請觀光住宿業許可。

根據韓國法律，Officetel被歸類為商業設施，無法申請觀光住宿業許可，Officetel房型，將在Airbnb全面消失。（圖片來源：Airbnb）

合法住宿更有保障 建議確認牌照

過去不少Officetel在Airbnb上架，但隨著新法例生效，平台將主動清除所有不合規的房源，避免法律風險。韓國旅遊KOL《不奇而遇 Steven & Sia》在社交平台寫到，隨新例實施，特別是在首爾、釜山等熱門城市，房源供應緊縮，價格可能出現上漲。同時新法例令住宿安全與合法性更有保障，訂到非法民宿的風險大幅降低。同時提醒旅客務必主動聯絡房東確認是否持有合法牌照，以免臨時取消或無法入住，求助無門。

韓國住宿預訂網站推介

韓國商辦套房和考試院下架公告

