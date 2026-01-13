逾1400萬訂閱韓國大胃王YouTuber Hamzy宣布暫停更新 全力備孕暫別吃播

韓國人氣大胃王Hamzy常在自己的頻道分享韓式料理製作及吃播，其吃得津津有味的豪邁食相一直深得觀眾喜愛，在YouTube坐擁逾1400萬訂閱。日前她在頻道更新影片，以《重大宣布！感謝大家的一切》為題，宣布將暫停更新吃播頻道的影片，未來會專注於調養身體備孕。

最新影片宣布暫停更新。

希望與丈夫迎接第一胎

Hamzy於片中提及，自己由20多歲開始製作影片至今已有八年，決定在新一年做出重大轉變，希望與拍拖10年的丈夫在今年迎接第一胎，強調這是經過深思熟慮的選擇，未來將戒酒注重飲食，並定期就醫準備懷孕。消息一出即引起千萬粉絲震驚，YouTube留言區錄得超過6,500條留言，不少粉絲都表示支持。

YouTube有逾1400萬人訂閱。

Hamzy吃播人氣非常高。

日常生活Vlog將持續更新

Hamzy指自己並非完全不上傳影片，「雖然會暫時停更吃播頻道，但上傳日常生活的Vlog將會持續更新」，繼續與粉絲分享日常點滴。Hamzy於2021年曾因讚好「泡菜是韓國的」留言而被指辱華，也曾表示如果為了在中國活動要說「泡菜是中國料理」，就不會進行中國活動。事後雖有公開道歉，最終仍被中國經紀公司解約。

在IG也有分享日常生活。

圖片來源：YouTube@hamzymukbang、IG@hamzy_1990

文：Amy

