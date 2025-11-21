52歲女生活得比25歲更精彩！韓國人氣Bagel店創辦人Ryo，48歲從時裝圈轉戰烘焙界，打造1.5億美元爆紅店

在這個 20 幾歲就做 CEO、10 幾歲做網紅的時代，好像過了 25 歲還未成功就已經叫失敗。但這位 52 歲的 Ryo —— 韓國人氣 Bagel 店 London Bagel Museum 創辦人，就用行動告訴你：「遲起步不代表輸，只要夠膽又有料，後來都可以居上！」

當工作不再帶來熱情時，就應該考慮轉換跑道

Ryo 原本在時裝界工作了二十多年，曾任時裝設計師並創立自家品牌，但當事業發展到某個階段後，她開始感到疲憊，失去了熱情。直到有一次前往倫敦旅行，無意間走進一間歷史悠久的咖啡店，店內寧靜而溫暖的氛圍讓她 突然想到：為什麼不嘗試自己開一間咖啡店呢？

（IG@philosophy_ryo）

（IG@philosophy_ryo）

親手打造估值逾億的韓國人氣Bagel店

Ryo 憑藉自身努力，沒有背景或財團支持，親手創立了估值超過一億元的韓國人氣 Begal 店。這家店不僅僅是 Begal 專賣店，更成為都市人可供打卡、放鬆的特色角落。Ryo 將英倫風格帶入韓國，店內選用復古木質家具、手寫字體，連杯子和紙袋的設計都極具美感。店內提供超過二十款口味的Begal，鹹甜兼備，並會隨季節更換口味，吸引顧客一試再試，每日經常售罄。

（IG@philosophy_ryo）

（IG@philosophy_ryo）

成功不靠炒作，全憑實力與堅持

Ryo 在 48 歲時展開第二次創業，短短數年間，Lonaon Bagel Museum 已開設六間分店，估值達 1.5 億美元。她親自選址、裝修、設計標誌及周邊產品，並堅持親自試味。據悉，為了調整 Bagel 的口感，她近十年幾乎不吃米飯，專注於每日研究 Bagel 的發酵時間。Bagel 生意之所以取得如此成就，並非僅靠運氣，而是源於 Ryo 獨到的眼光與長期堅持。

（IG@philosophy_ryo）

（IG@philosophy_ryo）

52 歲活得像 25 歲，不只保養更取決於心態

Ryo 雖已 52 歲，但在社交媒體上的形象依然年輕時尚，肌膚狀態良好，充分證明年齡並非限制，保持年輕心態才是關鍵。

無論年輕時是否成名都不重要，Ryo 以自身行動證明，年齡不是束縛。48 歲時她依然勇於再次創業，最近更出版新書。她以從容不迫的步伐，逐步找出屬於自己的人生節奏，這份淡定與自信正是他最具魅力之處。

（IG@philosophy_ryo）

（IG@philosophy_ryo）

