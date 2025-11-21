BNO 簽證｜英國內政部：維持 5 年定居安排
52歲女生活得比25歲更精彩！韓國人氣Bagel店創辦人Ryo，48歲從時裝圈轉戰烘焙界，打造1.5億美元爆紅店
在這個 20 幾歲就做 CEO、10 幾歲做網紅的時代，好像過了 25 歲還未成功就已經叫失敗。但這位 52 歲的 Ryo —— 韓國人氣 Bagel 店 London Bagel Museum 創辦人，就用行動告訴你：「遲起步不代表輸，只要夠膽又有料，後來都可以居上！」
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
當工作不再帶來熱情時，就應該考慮轉換跑道
Ryo 原本在時裝界工作了二十多年，曾任時裝設計師並創立自家品牌，但當事業發展到某個階段後，她開始感到疲憊，失去了熱情。直到有一次前往倫敦旅行，無意間走進一間歷史悠久的咖啡店，店內寧靜而溫暖的氛圍讓她 突然想到：為什麼不嘗試自己開一間咖啡店呢？
親手打造估值逾億的韓國人氣Bagel店
Ryo 憑藉自身努力，沒有背景或財團支持，親手創立了估值超過一億元的韓國人氣 Begal 店。這家店不僅僅是 Begal 專賣店，更成為都市人可供打卡、放鬆的特色角落。Ryo 將英倫風格帶入韓國，店內選用復古木質家具、手寫字體，連杯子和紙袋的設計都極具美感。店內提供超過二十款口味的Begal，鹹甜兼備，並會隨季節更換口味，吸引顧客一試再試，每日經常售罄。
成功不靠炒作，全憑實力與堅持
Ryo 在 48 歲時展開第二次創業，短短數年間，Lonaon Bagel Museum 已開設六間分店，估值達 1.5 億美元。她親自選址、裝修、設計標誌及周邊產品，並堅持親自試味。據悉，為了調整 Bagel 的口感，她近十年幾乎不吃米飯，專注於每日研究 Bagel 的發酵時間。Bagel 生意之所以取得如此成就，並非僅靠運氣，而是源於 Ryo 獨到的眼光與長期堅持。
52 歲活得像 25 歲，不只保養更取決於心態
Ryo 雖已 52 歲，但在社交媒體上的形象依然年輕時尚，肌膚狀態良好，充分證明年齡並非限制，保持年輕心態才是關鍵。
無論年輕時是否成名都不重要，Ryo 以自身行動證明，年齡不是束縛。48 歲時她依然勇於再次創業，最近更出版新書。她以從容不迫的步伐，逐步找出屬於自己的人生節奏，這份淡定與自信正是他最具魅力之處。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
相關文章：41歲美妝網紅Huda Kattan，以一對假眼睫毛，從失業到創立億萬美妝王國：當你做自己熱愛的事，已為人生定下方向
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
23歲網紅Emma Chamberlain從抑鬱女孩變千萬富婆！憑古靈精怪風格爆紅被封「Gen-Z最愛時尚指標」
22歲李泳知成為「MZ世代指標」是有原因的！自信強大想法圈粉無數：我從不覺得自己落後於別人
23歲患癌網紅Sydney Towle，因活得太開心被質疑扮病博流量？活得快樂是選擇：看不見別人的苦難，未必代表苦難並不存在
其他人也在看
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 57 分鐘前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
高市早苗「台灣有事論」引發中國全力反制 國際社會有何反應
Reuters高市早苗「台灣有事」言論已引發中國對日本的全力反制。 中國政府接連出招，試圖迫使日本首相高市早苗撤回涉及台灣防務言論。面對排山倒海的壓力，「鐵娘子」高市目前似乎仍未「退縮」。 繼發出停止赴日旅遊與留學警告、日本電影在華「被下架」後，據日本共同社報導，東京當局先後接獲北京通知，暫停進口日本水產，並停止日本牛肉對華出口磋商。 韓國當局星期四（11月20日）稱接獲北京通知，原訂即將在澳門舉行的第16次中日韓文化部長會議延期舉行。中國外交部發言人毛寧說，高市早苗言論「破壞中日韓三方合作的基礎和氛圍」，導致開會條件「暫不具備」。 ...BBC News 中文 ・ 4 小時前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 19 小時前
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
台慶2025｜曾志偉親回離巢傳聞「都會繼續掛」 為神秘嘉賓「甩底」及抽獎爭議解畫
一年一度TVB台慶昨晚（19日）圓滿結束，一眾男女藝員盛裝出席兼帶來精彩演出。曾志偉於活動完結後接受訪問，親自回應早前有報道指其將於11月完約離開TVB傳聞，以及台慶上神秘嘉賓及抽獎爭議。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Gin Lee八年磨一劍 紅館show唔知性感底線喺邊 大膽戰衣震撼 「夏娃造型」同事尖叫全場
等足八年！Gin Lee李幸倪宣佈明年二月七日及八日，於紅館舉行一連兩場《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
鑽石山活水公園明日起開放 重置多個歷史建築包括已故影星喬宏故居
【on.cc東網專訊】康樂及文化事務署（康文署）今日（20日）宣布，新落成的鑽石山活水公園將於明日（21日）起開放予公眾使用，為市民提供休憩和舒展身心的好去處。on.cc 東網 ・ 1 天前
【惠康】買4支舒適達牙膏 即送總值$239禮品（即日起至27/11）
今期惠康有豐富禮品優惠，買4支舒適達精選單支裝牙膏，即送總值$239豐富禮品；買2袋家樂牌鮮雞味/鮑魚雞味/豬骨味通粉5包裝，即送總值$31豐富禮品；買6罐老人牌各款沙甸魚，即送總值$45豐富禮品！YAHOO著數 ・ 2 小時前
76歲周中師傅清減示人 濃眉變白依然搶鏡 患末期腎衰竭晚晚洗肚
TVB綜藝節目《美女廚房》原來都差唔多面世20年，當年一班靚女煮到雞手鴨腳，主持食到面有難色嘅場面，而家睇仲係好好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
灣仔美食｜前「糖朝」主理人重返甜品界開手工糕點店「甜入心」 招牌芒果糯米糍/斑蘭千層糕
香港甜品界迎來新勢力！位於灣仔的手工糕點小店「甜入心」，由90年代人氣糖水店「糖朝」創辦人洪翠娟主理，於2025年8月悄然開業。洪翠娟2012年賣盤退休後，相隔14年復出，每日手工製作一系列甜品，包括招牌芒果糯米糍、千層糕和朱古力等，成為近日街坊熱話。Yahoo Food ・ 4 小時前
馬貫東寵物美容又有新客 揭陳煒擁「天使與魔鬼」
【on.cc東網專訊】藝人馬貫東最近學做寵物美容，已有不星級顧客幫襯過，包括佘詩曼、郭晉安、周嘉洛及張曦雯等攜愛犬給他沖涼及剪毛，最近一位客人是陳煒，他要為對方的兩隻愛貓藍藍及豆豆，他將片段放上網，並形容兩隻貓為「天使與魔鬼」，他寫道：「多謝煒哥，帶兩隻可愛嘅貓東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
阿摩廉：班主一番話令曼聯轉勢
【Now Sports】曼聯由之前弱勢到近績改善，領隊阿摩廉道出箇中關鍵，在於班主拉傑夫一錘定音，向他投以信心一票。「如果你記得，當Jim（拉傑夫）在訪問所說的，解決了球會很多問題。」阿摩廉（Ruben Amorim）受訪時指出球隊轉勢因由：「球會周圍的噪音徹底改變，這對球隊來說實在重要，對我與球隊都實在重要。」阿摩廉所指的，是拉傑夫在上月國際賽期間受訪時，強調阿摩廉需要3年時間證明自己。結果曼聯在上月國際賽後隨即迎來硬仗，作客利物浦獲勝。「這帶來重大影響，不在於我們的處事方式，而是人們看待我們的處事方式。對我們而言意義重大。」曼聯緊接再贏白禮頓，而近兩仗先後作客與諾定咸森林及熱刺言和，目前以11戰得18分排第7位。紅魔下仗是下周一迎戰愛華頓。now.com 體育 ・ 1 天前
中國男用「陰司紙」淺草寺求籤！利用仇日旅遊片賺流量 中日網民均怒斥「報應不遠」
近日一段在日本東京淺草寺拍攝的短片在網上瘋傳，一名中國男子以「陰司紙」投入賽錢箱求籤，更自豪表示「騙鬼子」！中日網民一片譁然，有網民怒斥「連神明都敢呃，報應唔遠」。事件不但觸動文化敏感神經，更被批評為「為流量不擇手段」，令中日情緒更緊張。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
乖女想為父母圓置業夢卻感無力｜買過居屋就唔可以再排公屋？ 五大特殊情況 可獲房署酌情處理！
樓市近年回落，惟對不少市叫民而言，樓價依然高不可攀。近日有網民在社交平台Threads貼文，指自己與父母已租樓多年，父母年逾50，渴望置業，然而各自手頭上的現金不足100萬元；樓主為獨生女，月入約3萬元，盼替父母圓置業夢卻感無力。28Hse.com ・ 1 天前
中國對日本使出「七傷拳」？ 盤點在日中資業務怎麼辦
中日關係未有好轉跡象，除了赴日機票退訂，中國甚至擴大「反制」措施，封殺日本水產牛肉進口，外交部揚言即使出口至中國也沒有市場，因為中國人民當前非常憤怒。然而反日措施背後，並不只日企「受傷」，有分析指中國公司同樣受到衝擊，依目前走勢，在日中資業務，由一條龍式接待中國旅客酒店旅行社，到代購代訂、小米之家、順德出口鰻魚等等，都很大機會受到影響，有網民戲稱中國打出了「七傷拳」，傷人也傷己Yahoo財經 ・ 1 天前
屯門容龍居四房套連車位6球沽 呎價6千創新低 平過居屋！
二手市場交投轉旺，有業主減價加速去貨。屯門容龍居一伙四房套，近期以618萬元連車位沽出，呎價僅6,371元，創屋苑近九年新低，平過同區居屋。更多消息：上車客執到寶！3字頭買東南海景三房套 呎價平過居屋居屋王呎價破萬貴過藍籌屋苑！凱樂苑一房綠表價428萬 逆市升7成上述單位為容龍居1座中層B室，實用面積970平方呎，採四房三浴室間隔，早前叫價660萬元連車位放盤，獲用家議價42萬後以618萬元連車位承接，呎價6,371元。據悉，原業主於1997年3月以582萬元購入單位，持貨28年，賬面獲利36萬元，期內升值6%。參考同區居屋最新成交價，龍門居一伙實用面積約592平方呎的三房單位，於本月中以465萬元（居二市場價）成交，呎價7,855元。即上述單位的成交呎價較同區居屋更低。容龍居位於小欖青霞里9號，由隆豐國際發展，於1991年11月開始落成，由4座樓宇組成，共有192個單位。根據28Hse網站資料，容龍居目前共7個4房放盤，叫價由660萬至760萬元。 延伸閱讀: 龍門居 容龍居 凱樂苑 屯門 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。28Hse.com ・ 1 天前
特斯拉最怕不是馬斯克兆元薪酬！而是2018年那份「回來索命」的方案
根據《路透》周四 (20 日) 報導，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最新的兆美元級薪酬方案備受市場矚目，但外界指出，真正可能侵蝕特斯拉多年獲利的，其實是他 2018 年的舊薪酬方案——這份計畫目前仍在法院攻防之中，並可能帶來鉅亨網 ・ 15 小時前
涉將自住按揭樓宇出租 兩男女警被控欺詐 押後至明年2.12再訊
【on.cc東網專訊】執法部門於今年1月，在多處拘捕8男4女共12人，當中7名男子為休班警員，指他們涉嫌「洗黑錢」，在2017年至2024年期間利用22個銀行戶口清洗由犯罪活動所得的懷疑犯罪得益，涉案金額約1,050萬港元。部門其後再拘捕一名休班女警，指她涉與上on.cc 東網 ・ 22 小時前
TVB台慶2025 九大焦點｜ 張振朗林俊其被指似玩屎 終極大抽獎被網民質疑「造馬」
TVB迎來58周年，《萬千星輝賀台慶》於昨晚（19日）圓滿結束，司儀陣容有汪明荃、朱凱婷、Bob林盛斌，以及《萬千星輝頒獎典禮2024》得獎藝員，包括「最佳女主角」龔嘉欣、「最佳男女主持」區永權、陳貝兒、「飛躍進步男女藝員」阮浩棕、陳曉華、「最佳男女新人」張馳豪、陳懿德。《萬千星輝賀台慶》匯聚TVB全台藝員及歌手傾力演出，不過網民們都對節目有唔少意見。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前