創造山頂凌霄閣 英國建築師特里爵士離世
韓國40代優雅女星愛包盤點：孫藝珍BV、宋慧喬FENDI、孔曉振YSL更是常常揹！
在韓國演藝圈中，40代女星們不僅以精湛的演技吸引觀眾，她們的凍齡外表和優雅耐看的私服穿搭風格同樣備受關注。這些女星常被視為時尚範本，成為許多韓國女生追隨的穿搭靈感來源。從孫藝珍私服熱愛的BV、全智賢LV Capucines、宋慧喬FEND包或是孔曉振經常揹著的YSL⋯本篇跟著40代女星們挑包包，每一款手袋都耐看經典又實用！
孫藝珍：Bottega Veneta Andiamo
圖片來源：IG@yejinhand
在40代的韓國女星中，孫藝珍以她的自然美和優雅風格著稱。現年41歲的她對時尚有著獨到的見解，尤其偏愛大包包，以便容納她的各種隨身物品。在材質上，她更鐘情於柔軟的包款，這一點在她公開的Bottega Veneta Ciao Ciao包中得以體現。然而，當她與玄彬攜手合照時，選擇了Bottega Veneta的熱門款Andiamo包。以柔軟的羊皮編織而成，設計巧妙地結合了實用與優雅，並提供多種背法選擇，完美契合現代都市女性的生活方式，成為孫藝珍私下最愛的包款之一！Small Andiamo，NT.144,400。
全智賢：Louis Vuitton Capucines
圖片來源：Louis Vuitton
43歲的全智賢，逆齡的外表和出眾的時尚感，去年10月成為Louis Vuitton的品牌大使，在演技上光彩奪目，在穿搭風格上也毫不遜色。年初前往巴黎參加Louis Vuitton 2025秋冬大秀時，她以一身黑白搭配現身機場，揹著黑色Capucines MM Souple包，袋款以小牛皮製造，配有亮麗皺紋飾面，並襯以金色及銀色金屬件，呈現華麗的對比效果。Capucines MM Souple，NT.263,000。
宋慧喬：FENDI Mamma Baguette
圖片來源：IG@kyo1122、Fendi
43歲的宋慧喬，她的柔美氣質揹什麼都帶貨！不只身為FENDI的品牌大使，特別介紹FENDI Mamma Baguette包情有獨鍾，這款包於2025年春夏系列中重新回歸，立即掀起討論熱潮。Mamma Baguette包款保留了Baguette的標誌性風格，但更為寬大的設計提供了舒適的空間。宋慧喬多次著用Mamma Baguette之外，，她的穿搭也反映這款FENDI包款的百搭性。Mamma Baguette中型款式，NT.114,500。
尹恩惠：CELINE CAMILLE 16 SOFT
圖片來源：IG@y1003_grace
40歲的尹恩惠以凍齡外貌和年輕五官驚艷眾人，擁有169公分高挑身材的她，曾因易胖體質而苦惱，但經過不斷鑽研瘦身技巧後，她變得更加上鏡與漂亮。特別推薦她使用的CELINE CAMILLE 16 SOFT包款，這款包以光滑牛皮革製，成焦糖色的選擇更為她增添了一種減齡感。內裡採用柔軟羊皮革，提供多種背法，無論是手提、肩背或斜背結合時尚與實用。CELINE CAMILLE 16 SOFT，NT.99,900。
孔曉振：YSL LE 5 À 7
圖片來源：IG@rovvxhyo
45歲的孔曉振，以其自然隨性的穿搭風格，成為不少女性心目中的時尚偶像。她對YSL LE 5 À 7包款特別鍾愛，這款包以粒面皮革製成，內部設有兩個主隔層和一個拉鏈口袋，兼具實用性和時尚感。包款的可調節肩帶設計，讓孔曉振能隨心所欲地變換背法，無論是肩背或手提，簡約設計和實用功能，完美契合她的個性風格！LE 5 A 7粒面皮革柔軟大型手袋，NT.99,900。
DARA：GUCCI softbit
圖片來源：IG@daraxxi
2NE1成員Dara以其不顯年齡的活力與風格受到廣泛喜愛，在舞台上魅力四射的她，總讓人難以想像她今年40歲！她所選擇的GUCCI Softbit包款，巧妙地重新詮釋了Gucci經典的Horsebit元素，通過放大與半截設計，為視覺帶來全新衝擊，也成功吸引了年輕一代的目光。Softbit包選用Brainy Calf頂級小牛皮，柔軟親膚，並展現天然紋理與光澤。內裡的麂皮設計增添低調奢華，精緻工藝使Softbit包款在外觀與觸感上都令人愛不釋手。Gucci Softbit Large 肩背包 ，NT.115,800。
封面圖片來源：IG@yejinhand、kyo1122、disneypluskr
更多女人我最大報導
關穎「Jellycat風」柏金包詢問度飆升！不是愛馬仕聯名卻更搶手，平價也能全款拿下
蔡康永調侃Lulu「怎會嫁陳漢典」遭網友批評！她急上火線滅火
本文由女人我最大授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
林志玲50歲素顏照被讚「神顏再現」！宛如20歲少女肌 震撼上萬網友
零濾鏡素顏近照狀態驚人保養靠長期累積林志玲這兩張素顏照中，膚質細緻、氣色明亮，小小嘟嘴的俏皮模樣讓人眼睛一亮，也再次證明她長年保養的實力！她私下非常重視日常保養，也愛用美容儀器維持膚況，靠的是日復一日的穩定習慣，難怪每次出鏡狀態都好得不可思議。一顆包子咬1...styletc ・ 1 小時前
舒淇首奪導演獎，不忘感謝馮德倫！由20年好友轉為夫妻，經營婚姻的幽默相處之道：謝謝我老公娶了一個不常在家的女人
舒淇這陣子不停曝光在影展場合，拿著自編自導的作品《女孩》，出席威尼斯影展，亦拿著作品在第30屆釜山國際影展當中首奪「最佳導演獎」。奪得導演獎的舒淇，在台上感謝評審委員之餘，亦不忘提及丈夫馮德倫，「謝謝我老公娶了一個不常在家的女人。」馮德倫在另一邊廂亦有趣回應：「又贏? 家裡沒位放啊導演！😬」Yahoo Style HK ・ 8 小時前
美國「K型經濟」加劇 高薪族撐起增長
美國高低薪工人之間的薪酬差距「比以往更大」，最高薪一群的年薪大約是基層工人的5倍，這種差距加劇了「K型經濟」。整體經濟仍因富裕階層的強勁消費而增長，但低收入家庭卻因物價上升、勞動市場疲弱和儲蓄不足而承受壓力⋯⋯Yahoo財經 ・ 1 天前
加密貨幣誕生了多少百萬富翁？「這一幣種」富豪最多！
《2025 加密貨幣財富報告》顯示，加密貨幣富豪數量激增，比特幣持有人突破 145,100 人，全球資產總市值達 3.9 兆美元。加密貨幣正取代鑽石與寶石，成為全球富豪偏好的財富儲存方式。鉅亨網 ・ 1 小時前
南韓對中國旅行團試行免簽 享支付寶優惠 反華示威者遭禁足明洞商圈｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓周一（29 日）起對中國團體遊客試行免簽政策，容許 3 人或以上的中國團體旅客免簽入境，措施將維持至明年六月。惟韓國民間反華情緒日益高漲，當地不時有反對中國遊客的示威遊行，總統李在明早前公開批評示威「擾亂秩序」，警方加強巡邏，並禁止示威者進入明洞商圈。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
42歲李荷妮「韓國小姐冠軍」自律減肥20kg：重訓＋帶氧雙管齊下、喝綠色蔬果汁排毒
韓國女星李荷妮曾獲2006年韓國小姐冠軍，憑175cm高挑身材與陽光氣質，成為娛樂圈凍齡女神。42歲的她，今年3月宣布再度懷孕，並於8月24日誕下第二胎，即使在孕期中，她依然自律養生維持完美體態。Yahoo Style HK ・ 7 小時前
「霸道總裁」成歷史？內地廣管局決肅清「雷人」劇情
【on.cc東網專訊】內地近年「霸道總裁」劇種和角色在微短劇成為大潮流，令不少觀眾追捧及成為茶餘飯後話題。可是劇情設計誇張、對白失真，引發某些觀眾不滿與批評。對此，內地國家廣播電視總局正式表態，將針對這類「群眾反映強烈」的內容進行整頓，矯正「雷人」劇情、刻板角色東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
Jisoo變身「森林公主」為Dior大騷定裝！春夏2026準備登場，牛油果綠晚裝美如仙子
BLACKPINK Jisoo作為Dior全球大使，公開了試裝片段，為即將於10月1日巴黎舉行的Dior春夏2026時裝秀暖身！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
市政廳批准出售 聖西路勢拆卸重建
【Now Sports】米蘭市政廳周二批准將聖西路球場出售予AC米蘭和國際米蘭，估計這座世界知名球場未來將被拆卸，起建另一座現代化新球場。AC米蘭和國際米蘭於今年3月向市政廳提出購買聖西路球場，並威脅如果出售未獲批准，他們將考慮在近郊地區起新球場「分家」。市政廳經過超過11小時的辯論，最終以24票贊成和20票反對的結果，通過了以1.97億歐元出售的決議，裁定兩間球會能共同擁有這座標誌性體育場及其周邊土地，交易必須在11月10日前完成，然後在2031年前完成重建工程，以便意大利在主辦2032歐國盃決賽周時，可以使用這座新球場。法新社提到，儘管不少政界人士反對此提案，包括已故前AC米蘭班主兼前總理貝盧斯科尼創立的右翼意大利力量黨議員，在這次投票中投了棄權票，一些議員則認為1.97億歐元的售價，遠低於市價，但最開心的莫過於意大利足總和米蘭雙雄，可以提早落實定案，方便釐訂重建計劃。now.com 體育 ・ 23 小時前
「潛水」半年近況曝光！金秀賢憔悴暴瘦 獨自登山解壓
【on.cc東網專訊】韓星金秀賢今年3月被已故女星金賽綸的遺屬爆料指他於2015年，即女方未成年時開始交往6年，令他形象跌至谷底。而金秀賢於今年3月底現身記者會，澄清自己是在已故女星金賽綸成年後才交往1年多，並向金賽綸家人及爆料頻道提出索償訴訟，之後他便一直「潛東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
菲律賓6.9淺層強震 奪26條性命另傷及147人
（法新社宿霧1日電） 菲律賓災難風險縮減暨管理委員會今天表示，昨晚深夜中部外海的規模6.9強震，死亡人數已攀至26人，另有147人受傷。博哥市人口約9萬。法新社 ・ 6 小時前
上水華山村村屋變囤積貓地獄 20多隻病貓急需救援
【動物專訊】上水華山村發生嚴重囤積貓貓事件，逾20隻病貓及1隻松鼠狗困於骯髒村屋內，急需救援。毛守救援昨日收到屋主求助，聲稱在打風時將鄰居的貓救回家中，因為太多隻需要救援，但毛守Kent到現場時，發現竟然有20多隻貓困在滿布屎尿、沒有電燈的村屋內，沒有一隻貓貓健康完好，全部都有嚴重感冒，部分幼貓更奄奄一息，Kent先將5隻幼貓救走送醫，當中兩隻已確診有高度傳染性的致命腸病毒。Kent表示，現在仍在研究可行的救援方案，急需大量沒有養貓但有照顧病貓經驗的暫托家庭。 Kent對本報表示，昨日傍晚6時半收到求助，對方聲稱在打風時將鄰居的貓放在家中暫避，但他趕到現場後，發現完全不是那回事，「那間兩層的村屋好像荒廢很久，沒有電燈，傢俬都滿布屎尿，地下目測有19隻貓，1樓也有貓聲，所以估計有25隻以上，而且至少有3隻貓大肚。」 他放下貓罐頭時，那些貓像餓極般衝上去吃，但亦有部分幼貓奄奄一息，全無反應，他將其中5隻情況較嚴重的幼貓救走。他又表示，所有貓隻不論大小均患有嚴重感冒，目測全部有眼膠鼻涕耳蟎，另屋內還有一隻松鼠狗，屋主聲稱是在街上發現及救走，Kent目測狗狗的健康狀況正常。 率先獲救起的5隻幼香港動物報 ・ 3 小時前
34歲《單身即地獄》車炫承積極抗血癌！貪靚型男掉髮仍微笑面對，親自剃光頭正面宣告：我會克服一切，變得更強大、更溫暖
《單身即地獄》第一季參演者及「宣美御用舞者」車炫承驚爆患上血癌！憑健碩身材及舞台魅力而走紅的車炫承，親自透露 6 月因急病送院，竟被診斷出患上血癌（白血病），讓大家十分震驚！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
【美心西餅】國慶優惠 現售蛋糕低至7折（只限01/10）
為慶祝國慶，美心西餅送上即日限定優惠，全線門市現售蛋糕8折優惠，購買$288或以上現售蛋糕仲可享低至7折！YAHOO著數 ・ 2 小時前
韓國最強『不老女神』62歲被誤認32歲！凍齡神顏網讚：比女兒還漂亮！
其實徐貞姬的「逆齡」並不是一夜之間的奇蹟，而是數十年如一日的堅持，她相信青春不是只靠醫美，而是從日常習慣一點一滴積累而來，她的秘訣可以分為兩大關鍵：運動與保養。在運動上，她最著迷的是芭蕾！芭蕾讓她的體態線條優雅，還能鍛鍊核心力量，打造天鵝般的頸部與修長的...styletc ・ 1 天前
火鍋放題打包｜順手拎走掀共鳴網民齊懺悔 最多人帶走一物
日前荃灣火鍋店千海水產放題食客打包食材一事，掀起全城熱話。有網民在社交平台指，一般而言光顧放題後「最多都係拎支茶飲住走」，但事件中食客的行為就較為過份。未料帖文一出，竟吸引大批網民留言「懺悔」，分享日常光顧放題時取走的物品，帖主笑言「個個喺個cm(留言)告解，話攞咗依樣攞咗嗰樣」。 ▼網民「懺悔」留言逐格睇▼am730 ・ 4 小時前
Janice Man突然宣布BB出世 貼腳仔相晒幸福
文詠珊（Janice Man）的IG於今年1月更新後未有動靜，原來是秘密產子！今日（30日）她在社交網上載BB腳仔相，表示家庭多了一雙小腳：「And just like that, our family grew by two little feet」，但就未有透露BB的性別。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
網上熱話｜飛機未停定乘客紛起身等落機 網民質疑遭反駁：其實對多數旅客有利
香港人熱愛搭飛機去旅行，很多時乘客在飛機滑行至完全停下來後，就立即解開安全帶站起來拿行李和等落機。有台灣網民日前在社交平台Threads發布一張有關飛機乘客提早起身等落機的「迷因圖」，質疑「不知道一堆人馬上站起來卡在走道幹嘛」。 同意觀點網民：行李還是要等 有留言同意發帖者的觀點，認為即使搶先落飛機，仍需要am730 ・ 5 小時前
【Aeon】周三新鮮日（只限01/10）
今日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有AEON新推出嘅「月來月好月餅」之外，仲有泰國龍眼(約500g) $22.5！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！YAHOO著數 ・ 5 小時前
舒淇憑首部執導編劇作《女孩》奪最佳導演 王晶爆舒淇曾被影帝加床戲趁機抽水
舒淇日前憑首部執導編劇作品《女孩》於釜山國際電影節榮獲「釜山獎—最佳導演獎」，佢喺台上感謝各電影界前輩，以及老公馮德倫一直嘅支持與包容，又透露創作《女孩》嘅過程長達10年，戲中女主角以自己作原型創作，小時候經常被飲到爛醉嘅父親暴打，直至15歲決定離家出走；表示童年經歷留下嘅傷痕至今猶在，回想時仍會疼痛。而佢亦鼓勵所有心靈受傷嘅女孩，希望佢哋可勇敢走出傷痛。知名導演王晶近日就喺其個人YouTube頻道《王晶笑看江湖》分享舒淇初入行嘅往事，大爆舒淇曾被台灣金馬影帝柯俊雄加床戲趁機抽水。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前