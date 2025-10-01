韓國40代優雅女星愛包盤點：孫藝珍BV、宋慧喬FENDI、孔曉振YSL更是常常揹！

40代女星包款

在韓國演藝圈中，40代女星們不僅以精湛的演技吸引觀眾，她們的凍齡外表和優雅耐看的私服穿搭風格同樣備受關注。這些女星常被視為時尚範本，成為許多韓國女生追隨的穿搭靈感來源。從孫藝珍私服熱愛的BV、全智賢LV Capucines、宋慧喬FEND包或是孔曉振經常揹著的YSL⋯本篇跟著40代女星們挑包包，每一款手袋都耐看經典又實用！

孫藝珍：Bottega Veneta Andiamo

圖片來源：IG@yejinhand

在40代的韓國女星中，孫藝珍以她的自然美和優雅風格著稱。現年41歲的她對時尚有著獨到的見解，尤其偏愛大包包，以便容納她的各種隨身物品。在材質上，她更鐘情於柔軟的包款，這一點在她公開的Bottega Veneta Ciao Ciao包中得以體現。然而，當她與玄彬攜手合照時，選擇了Bottega Veneta的熱門款Andiamo包。以柔軟的羊皮編織而成，設計巧妙地結合了實用與優雅，並提供多種背法選擇，完美契合現代都市女性的生活方式，成為孫藝珍私下最愛的包款之一！Small Andiamo，NT.144,400。

全智賢：Louis Vuitton Capucines

圖片來源：Louis Vuitton

43歲的全智賢，逆齡的外表和出眾的時尚感，去年10月成為Louis Vuitton的品牌大使，在演技上光彩奪目，在穿搭風格上也毫不遜色。年初前往巴黎參加Louis Vuitton 2025秋冬大秀時，她以一身黑白搭配現身機場，揹著黑色Capucines MM Souple包，袋款以小牛皮製造，配有亮麗皺紋飾面，並襯以金色及銀色金屬件，呈現華麗的對比效果。Capucines MM Souple，NT.263,000。

宋慧喬：FENDI Mamma Baguette

圖片來源：IG@kyo1122、Fendi

43歲的宋慧喬，她的柔美氣質揹什麼都帶貨！不只身為FENDI的品牌大使，特別介紹FENDI Mamma Baguette包情有獨鍾，這款包於2025年春夏系列中重新回歸，立即掀起討論熱潮。Mamma Baguette包款保留了Baguette的標誌性風格，但更為寬大的設計提供了舒適的空間。宋慧喬多次著用Mamma Baguette之外，，她的穿搭也反映這款FENDI包款的百搭性。Mamma Baguette中型款式，NT.114,500。

尹恩惠：CELINE CAMILLE 16 SOFT

圖片來源：IG@y1003_grace

40歲的尹恩惠以凍齡外貌和年輕五官驚艷眾人，擁有169公分高挑身材的她，曾因易胖體質而苦惱，但經過不斷鑽研瘦身技巧後，她變得更加上鏡與漂亮。特別推薦她使用的CELINE CAMILLE 16 SOFT包款，這款包以光滑牛皮革製，成焦糖色的選擇更為她增添了一種減齡感。內裡採用柔軟羊皮革，提供多種背法，無論是手提、肩背或斜背結合時尚與實用。CELINE CAMILLE 16 SOFT，NT.99,900。

孔曉振：YSL LE 5 À 7

圖片來源：IG@rovvxhyo

45歲的孔曉振，以其自然隨性的穿搭風格，成為不少女性心目中的時尚偶像。她對YSL LE 5 À 7包款特別鍾愛，這款包以粒面皮革製成，內部設有兩個主隔層和一個拉鏈口袋，兼具實用性和時尚感。包款的可調節肩帶設計，讓孔曉振能隨心所欲地變換背法，無論是肩背或手提，簡約設計和實用功能，完美契合她的個性風格！LE 5 A 7粒面皮革柔軟大型手袋，NT.99,900。

DARA：GUCCI softbit

圖片來源：IG@daraxxi

2NE1成員Dara以其不顯年齡的活力與風格受到廣泛喜愛，在舞台上魅力四射的她，總讓人難以想像她今年40歲！她所選擇的GUCCI Softbit包款，巧妙地重新詮釋了Gucci經典的Horsebit元素，通過放大與半截設計，為視覺帶來全新衝擊，也成功吸引了年輕一代的目光。Softbit包選用Brainy Calf頂級小牛皮，柔軟親膚，並展現天然紋理與光澤。內裡的麂皮設計增添低調奢華，精緻工藝使Softbit包款在外觀與觸感上都令人愛不釋手。Gucci Softbit Large 肩背包 ，NT.115,800。

封面圖片來源：IG@yejinhand、kyo1122、disneypluskr

