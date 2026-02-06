黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
韓國「平價小眾包包」推薦！不只STAND OIL、Matin Kim，韓星同款五千有找必收！
【文／Beauty美人圈．Arollin】
韓國平價小眾包包推薦！不只價格親民，設計也充滿韓系氛圍，輕鬆搭出日常與通勤的質感造型。從極簡線條、復古腋下包到實用托特包，小眾品牌更能避開撞包尷尬，深受學生族與上班族喜愛！本篇精選多款討論度高的韓國平價包包品牌，帶你一次掌握流行趨勢與選購重點。
韓國平價小眾包包推薦：STAND OIL Fika Bag 悠閒包（Rei 同款）
韓國品牌 STAND OIL 的 Fika Bag 悠閒包一直都是品牌熱賣款，也是不少韓星、網紅們的同款包！輕巧便攜，實用度更高，選用光澤感柔和、觸感細膩的材質，依據收納需求自由變化，塑造完美輪廓，擁有自然隨性的線條與便利的收納空間，展現輕鬆愜意的時尚風格。
韓國平價小眾包包推薦：STAND OIL Chubby Bag 保齡球包（許允眞同款）
STAND OIL 這的款 Chubby Bag 保齡球包，也是女團 LE SSERAFIM 的成員，許允眞同款！圓潤包型搭配簡約線條，日常穿搭或通勤都很好駕馭，一背上立刻有滿滿韓系時髦感。也有不少時尚博主也會在包包提把下方繫上緞帶，綁成可愛的蝴蝶結造型，或者掛上喜歡娃娃、吊飾等，為俐落包款悄悄注入甜美氣息，不用換包就能跟上流行，小小細節卻超加分。
韓國平價小眾包包推薦：Bucks & Leather 法式多背法斜肩包
韓國小眾品牌 Bucks & Leather 的法式多背法斜肩包，麂皮的柔軟度很迷人，放進東西後會自然形成皺褶，帶點慵懶又隨性的法式氛圍，整個質感直接被拉滿。它最大的優點就是多背法，肩背、斜背、手提切換都很順手，背帶也能調節，不挑穿搭。包身兩側和底部做了皮革拼接，所以比較耐用、不容易變形，日常使用也更安心。內裡還有拉鍊暗袋，小東西不怕亂跑。
韓國平價小眾包包推薦：SAMO ONDOH Museum Bag（Liz 同款）
SAMO ONDOH 是來自韓國的人氣小眾包包品牌，以結構感強烈、實用又帶設計感的包型聞名，近年在時尚圈討論度很高。其中 Museum Bag 包款是品牌代表作之一，線條俐落、輪廓乾淨，背起來自帶一種低調卻很有存在感的時髦氛圍。且這款也曾被女團 IVE 成員 Liz 背過，同款加持讓人氣再度飆升，是想入手韓國平價小眾包、又想兼顧質感與話題性的好選擇。
2026秋冬趨勢「麂皮包包」12款推薦！精品品牌、平價小眾款一次看，這款大容量CP值超高
韓股噴發只是虛火？竟有6成散戶仍然輸錢！
韓國股市在 AI 題材帶動下強勢上攻，Kospi 指數今年以來大漲約 25%，權值半導體股屢創新高。然而，官方數據顯示，這波漲勢並未讓多數散戶受益，獲利高度集中於少數投資人，超過六成散戶仍處於虧損狀態，凸顯指數創高與實際投資成果之間的明顯落差。
金管局：「置易付」滲透約9成二手住宅物業 不考慮一手涉及流程問題
「置易付」2月28日起擴展至香港的二手住宅物業買賣，香港金融管理局助理總裁(銀行操守)區毓麟表示，去年二手市場交易達40000宗，扣除4000宗資助房屋，大概可以滲透9成的二手物業交易。至於為何不滲透一手或商業樓宇市場，他表示，一手和二手流程方面有分別，一手會涉及樓花按揭，現階段不考慮。商業樓宇流程也不一樣。二手交易方面的困難在於會涉及業權的轉讓，過程比轉按更複雜。第一階段轉按交易採用「置易付」的比率達到70-80%。他表示，「置易付」計劃會按部就班推進。香港銀行公會「置易付」工作委員會代表、中銀香港(02338)個人金融產品部副總經理劉寶萍稱，暫時不收取額外費用。 (JJ)
渣打歡迎「置易付」擴展至二手住宅物業買賣
渣打銀行歡迎「置易付」電子物業交易支付安排即將擴展至二手住宅物業買賣。 渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀表示：「渣打銀行一直積極參與及配合『置易付』電子物業交易支付安排的落實，並在去年完成二手住宅物業交易的測試。事實上，自『置易付』2022年在物業轉按交易推出以來，渣打客戶的採用率亦有穩步提升。隨著此支付安排進一步推廣至二手住宅物業買賣，我們相信未來會有更多市民採取此更安全、便捷的電子支付方式，為買賣雙方提供更大保障。」 (BC)#渣打 #置易付
許願要付費！羅馬許願池實施2歐元收費規定｜即睇預約須知、門票詳情、3類人可獲豁免
曾幾何時，在有羅馬許願池之稱的特里維噴泉（Trevi Fountain），背對著水池拋下硬幣，是全球旅客心目中最浪漫的「指定動作」；然而，這份浪漫從此將附帶一張「入場券」。為了應對近乎失控的過度旅遊，並保護這座巴洛克藝術傑作，羅馬市政府由2026年2月2日起正式實施收費預約制。這意味著，未來想近距離捕捉那抹波光粼粼的泉水，你可能得先準備好2歐元。
農曆新年2026丨免費派發利是封及揮春！一文睇清全港環保機構/社福團體/商戶領取攻略＋港九新界派發點地址
農曆新年就快到，今年除了綠領行動繼續「利是封回收重用大行動」，免費派發「新生利是封」外，還有多個社福團體和商戶免費送出利是封和揮春！本文整理2026年免費領取利是封的最新情報，與大家過充滿祝福的馬年！
「置易付」擴至二手樓買賣 月底生效！銀行直接轉賬 無須經律師樓
香港金管局及銀行公會昨日（6/2）聯同香港律師會及地監局公布，現名為「置易付」的物業交易電子支付安排（PAPT）將由今年2月28日起，擴展至香港的二手住宅物業買賣，買方的按揭款項可直接支付予賣方銀行，無須再經律師行託管，而賣方最快可在成交當日收到賣樓收益。更多消息：財政預算案前瞻｜業界倡印花稅放寬門檻至600萬｜ 買600萬樓可慳10幾萬稅？｜投資者會否借勢捲土重來？財政預算案前瞻｜MPF做首期「以樓養老」？解剛需定保晚年更重要？｜一文分析政策潛在風險過去二手住宅交易採用傳統支付方式，買方款項須經雙方律師的銀行戶口以支票進行交收，一般需待成交後兩個工作天及支票收妥後方可完成收款。在「置易付」安排下，買方的按揭貸款款項會透過銀行之間的電子支付系統轉賬至賣方銀行，賣方最快可於成交當日收到出售物業的收益。如有意採用「置易付」，買賣雙方可通知其地產代理在臨時買賣合約中加入相關條款。該方式被認為更快、更直接、更安全，同時可減低銀行業進行按揭業務時所面對的信用和操作風險。該安排源於2020年底黃馮律師行被揭發不誠實挪用客戶款項，導致數千銀行客戶的按揭款項和樓價尾數被凍結，需另找資金才能完成交易。金
3COINS香港二號店明在新都會廣場開幕 年內擬開三號店
YAICHI集團3COINS香港二號店將於明日在新都會廣場開幕。這一舉措標誌著集團持續深化香港市場佈局，為香港顧客提供多元且創新的日本零售體驗。
大S病逝前說「想回台灣」！往機場途中心跳驟停 身體急速衰竭關鍵原因曝光
韓國KBS電視台近日在節目《名人生老病死的秘密》中，首度公開大S（徐熙媛）一年前離世時的經過。節目指出，她於2025年2月在日本感染甲型流感，病情隨後惡化為肺炎與敗血症，返台就醫途中突然心臟驟停，最終不治，享年48歲。
非常檢控觀 ｜戴祖儀「機心閨密」起底 蔡菀庭憑《直播靈接觸》「恐怖娃娃」彈出
「殺戮試場」單元峰迴路轉，「滅罪鐵三角」包希仁（馬德鐘飾）、展熊飛（吳偉豪飾）、公孫珀（賴慰玲Winki飾）調查導致小禹（戴祖儀飾）昏迷真兇
UNIQLO春夏話題單品搶先看：Boxy外套、繭型褲、短版針織…這款配件更是預測爆賣缺貨
必筆記！從城市日常出發的春夏四大趨勢整體系列依然維持 UNIQLO 一貫的簡約基調，但細節全面升級。從剪裁線條到材質選擇，都更精準地回應現代生活：既要舒服、好活動，也要有型、有記憶點。機能休閒與經典洗鍊不再對立，陽剛與柔美也不需要二選一，而是在同一套穿搭裡自然並...
非常檢控觀 ｜「翻版孫藝珍」梁超怡演年青版陳煒顏值身形俱獲好評
劇情圍繞「殺戮試場」單元，還全盤揭出了包專員（馬德鐘飾）與王頌星（陳煒飾）「狗血式」恩怨情仇。劇情講述青年仁（阮浩棕飾）原本與青年星（梁超怡飾）情投意合
《華郵》大裁員 據報削近4成人手 包括駐中東、烏克蘭記者 數百人總部外抗議｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】由亞馬遜創辦人、億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）持有的《華盛頓郵報》（The Washington Post）周三（4日）宣布展開大規模裁員，據報 800 名記者中約有 300 人被解僱，除取消體育版、書評版等，亦取消大部分駐外包括中東、烏克蘭記者職位。大批市民和員工周四（5日）在華郵總部外手持標語抗議，批裁員因貝索斯與美國總統特朗普關係密切，配合其對新聞媒體的打擊。
【百佳】網店買指定牙膏6支 即送總值$662.9禮品（即日起至19/02）
由即日起至2月19日，去百佳網店買6支高露潔 -全效專業深層牙齦修護牙膏，即送總值$662.9禮遇！
惠康優惠｜買滴露送9條Tempo廁紙！網民瘋搶「超級無敵抵」滿額再送20吋行李箱/網店都有份
惠康優惠｜各位主婦同精明消費者留意！近日惠康超市（Wellcome）推出了一項被網民譽為「超級無敵抵」的震撼優惠，隨即在各大社交群組洗版。 只要購買滴露產品滿指定金額，竟然瘋狂送出9條 Tempo 廁紙，甚至還有 20吋摺疊式旅行箱！ 優惠力度之大，令不少網民直呼：「半年唔使再買廁紙！」即睇內文拆解優惠玩法及網店庫存情況。
鍾柔美扮A0終認衰 網民唔收貨：個名已經臭晒
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）去年聖誕節錯手Post出同藝人劉展霆（Eden）親密合照秒刪後，又被爆同女造型師、疑似初戀男友及昔日男友啜嘴密照，A0形象盡毀，秒變「大話精」！自變成人見人鬧後，鍾柔美近月都少有高調露面，潛水近一個月冇工開，佢
《愛回家》鄭世豪轉行任企業培訓師 發福近照曝光 網民：細龍生肥了咁多
曾於《愛・回家之開心速遞》飾演「細龍生」成功入屋的鄭世豪，於2024離巢TVB，之後於社交平台透露自己轉行擔任企業培訓師。日前，有網民於馬來西亞偶遇鄭世豪，更與其合照。
張柏芝18歲兒子「身高破180公分」側臉超像謝霆鋒！ 母子澳洲購物如姊弟
近日有網友在澳洲雪梨巧遇張柏芝與18歲大兒子Lucas一起購物，Lucas身高目測已超過180公分，側臉輪廓與父親謝霆鋒相當相似，母子之間充滿生活感的互動引發網友討論。
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大
現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。