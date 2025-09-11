韓國廣藏市場爆衛生黑幕？炒年糕竟是「二手飯」？KOL教一招自保

回收食物處處都有！最近有台灣遊客在韓國首爾廣藏市場親身目睹，小販檔將客人吃剩的炒年糕倒回鍋裡再賣，引起網民一片譁然。有韓國旅遊KOL揭露了韓國市場攤檔的衛生黑幕，更教大家如何分辨自保，避免誤食「二手飯」！

遊韓定必到市場尋美食，但近日廣藏市場卻爆出衛生黑幕。（getty images）

親眼目睹炒年糕回鍋 網民直呼震驚和反胃

近日一名台灣遊客在Facebook平台發文，指在韓國首爾廣藏市場用餐時，親眼看到某攤販將客人吃剩的炒年糕倒回鍋中繼續加熱，準備再賣給下一位顧客，更附上現場照片，提醒其他旅客提高警覺。帖文一出即引發熱議，不少網民表示震驚和反胃！

廣告 廣告

台灣遊客發文，指親眼見攤販回收客人吃剩的炒年糕，準備再賣給下一位顧客。（網誌截圖）

KOL揭「食物回收」潛規則 一招自保

韓國旅遊KOL《不奇而遇Steven & Sia》在社交平台發文指出，韓國部分傳統攤販確實存在「食物再利用」的情況，尤其是辣炒年糕、泡菜、小菜等「看不出痕跡」的食物，更容易被回收重用，更坦言「這也是很多在韓國生活的人，心裡默默知道卻不太敢說的現實。」為避免誤食「二手飯」，當地人的「毀容小技巧」——吃剩的食物記得「咬一口」或「用筷子戳個洞」，讓店家無法再回收使用。雖然聽起來有點誇張，但他強調這是部分攤販的「真實日常」。他亦提醒，年輕店主通常較注重口碑，不太會冒險回收食物；反而是年紀較大的「爺爺奶奶」攤販，較常被爆出類似情況。若旅客真的在意衛生問題，建議盡量選擇評價良好的店家或避開人流密集的傳統市場。

KOL坦言「二手飯」對於很多在韓國生活的人來說，是不太敢說的現實。（網誌截圖）

為避免誤食「二手飯」，當地人的「毀容小技巧」，吃剩的食物記得「咬一口」或「用筷子戳個洞」，讓店家無法再回收使用。（getty images）

魚板竹籤也可能重用？注意竹籤顏色

除了炒年糕，KOL還分享另一個鮮為人知的細節——魚板的竹籤也可能被回收。他曾親眼見到攤販將用過的竹籤清洗後曬乾再用，令不少網民感到衝擊。不過他指出，只要店家有妥善清潔消毒，重用竹籤反而有助環保。若旅客仍感不安，可留意竹籤的顏色，避開「一端很黃、一端很黑」的老竹籤。

KOL還分享魚板的竹籤也可能被回收。（網絡截圖）

可留意竹籤的顏色，避開「一端很黃、一端很黑」的老竹籤。（getty images）

更多相關文章：

首爾好去處｜9月盛事首爾世界煙火節！門票$159起、漢江公園觀賞攻略 附酒店推介

首爾好去處｜「首爾之月」熱氣球體驗！成人門票只需$140、百米高空俯瞰漢江日夜美景

首爾剪頭髮｜首爾聖水洞剪髮只需$28起！編輯親測著名美容院HOSU DOSAN新分店 鄰近首爾地鐵建大入口站

韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025

迪士尼Pixar展覽亞洲站選址首爾！1:1還原動畫場景 化身玩具走進《反斗奇兵》ANDY房間

首爾旅遊｜夜訪漢江賞首爾世界煙火節！門票連機票最平只需$1,3XX

首爾Melody、Kuromi沉浸式酒店展覽！11間超夢幻主題打卡房＋限定周邊

韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜

《Lonely Planet》2025年最佳旅遊目的地！東京、首爾竟然不on list，有些地方大家未必聽過

Pokémon亮相首爾樂天世界！夏日限定祭登場 比卡超跳舞巡遊＋精靈球熱氣球＋限定精品

台灣網民票選10大不想再去城市！韓國竟成No.1、香港也意外入榜

《呂濤米Lo Seoul》韓國景點合集（不斷更新）！抵食炸雞Omakase/校服玩轉樂天世界/弘大辣雞尋尊嚴

韓國點止首爾、釜山、濟州好玩？直飛清州 & 大邱，發掘最新秘境！（附韓劇打卡熱點）