韓國伴手禮別只會買零食！她大推１神物便宜又舒服，網友認證：用超過20年

近年來韓國伴手禮除了零食、美妝大受歡迎，居家用品也成為旅韓人士必買清單之一，像是棉被。一名女網友便分享在韓國購入棉被的使用心得，大讚體驗一晚就舒服到受不了。文章一出，引發眾多網友熱烈討論，更有過來人分享使用20年的經驗。

網友推薦韓國棉被必買

一名女網友在Dcard論壇以「韓國棉被真的超必買的耶」為題發文，表示她在韓國購入一條四季被並帶回飯店，沒想到使用後的感受令人驚艷，「一起床我真的受不了欸！超舒服的」。她更慶幸自己還在韓國，可以再購入，「真心推薦大家來韓國都要買棉被」。

▲網友推薦韓國棉被必買。（圖片來源：Dcard）

韓國棉被優點

貼文曝光後引發網友熱烈討論，「真的滿好用的又便宜」「我家大概30多年前有買過一批韓國被，我必須說這些韓國被超猛，用超過20年，除了印花褪色外，大致還堪用，後來搬家東西太多才丟」「又輕又暖又親膚，皮膚脆弱敏感的真的要入手」「我同事去韓國直接帶８條棉被回來送」「摸起來舒服又不貴有什麼不買的道理嗎」「我超怕冷，韓國被超軟超舒服，完全可以抵擋寒流」。

韓國棉被缺點

不過也有人持不同意見，認為沒有必要出國買被子，「完全是網路在那亂吹捧，根本沒差，不用浪費時間浪費錢大老遠跑去買被子」「不特別，就是營造外國月亮比較圓，然後搞帶貨的賺錢」「剛看一下韓國被材質，發現有些確實是化纖，化纖床組在國外是最便宜的，也常出清，覺得大家不用過度美化韓國被」。

▲有些人去韓國玩，會買韓國被回台。圖為首爾廣藏市場的棉被店。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

本文由食尚玩家授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章