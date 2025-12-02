年末遊韓注意！首爾地鐵擬全面罷工，1至8號線恐全面停駛

如計劃12月前往韓國自由行，可能要重新檢視行程安排。首爾交通公社旗下三大工會相繼宣布，若市政府未正面回應訴求，將於12月12日發動全面罷工，屆時首爾地鐵1至8號線恐全面停駛，對首都圈交通造成嚴重衝擊。這場可能成為史上最大規模的地鐵罷工，勢必對年末旅遊旺季帶來影響。

首爾交通公社旗下三大工會相繼宣布，若市政府未正面回應訴求，將於12月12日發動全面罷工。（getty images）

工會不滿裁員與薪酬政策 罷工升級

11月25日，首爾交通公社第一工會在市廳前召開記者會，批評市政府以「提升效率」為由推動裁員計劃，預計將裁減超過2,200名員工，導致多個部門人手嚴重短缺。工會表示，若市府繼續無視訴求，將於12月12日展開全面罷工。該工會早前已以83.53%高票通過罷工表決，取得合法爭議權。

不僅如此，代表部分營運人員的第三工會「正確勞動組合」亦於宣布，將與第一工會同步罷工。該工會的罷工投票支持率高達95.3%，同樣已完成合法程序。他們的訴求包括合理加薪、補足人力缺口，以及要求市府承擔因市政活動與地鐵延線所產生的額外人事成本。工會批評市府將這些新增成本轉嫁至員工，要求以加薪額度抵銷開支，形容做法「極不合理」。

罷工將導致首爾地鐵1至8號線全面停運 ，如計劃年末赴韓，密切關注事態發展，預早安排替代交通方式。（getty images）

停工勢在必行 提早部署 避免行程受阻

若工會最終無法與市府達成共識，12月12日的罷工將導致首爾地鐵1至8號線全面停運 ，對當地交通造成嚴重影響。對於計劃年末赴韓旅遊的港人而言，建議密切關注事態發展，並預早安排替代交通方式，如巴士、的士或使用共乘服務，以免行程受阻。年末是韓國旅遊旺季，無論是賞雪、購物還是參與跨年活動，交通便利都是關鍵。面對可能出現的地鐵癱瘓，提早準備，才能玩得安心。

