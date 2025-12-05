宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
難怪韓國女生都這麼瘦！揭秘8個「減脂冷知識」：吃飯不喝水、睡覺關小夜燈，細節決定身材
韓國女生為什麼普遍都是瘦子？除了把運動結合飲食控制當成生活習慣外，其實她們還掌握了許多「減脂冷知識」。這些看似不起眼的生活微習慣，往往才是決定易瘦體質的關鍵。例如，你知道為什麼她們吃飯時很少配水喝嗎？為什麼睡覺時絕對不開小夜燈？這8個讓韓妞默默變瘦的秘密趕快學起來！
韓女私藏！8個減脂冷知識：飲食「乾濕分離」法，吃飯不喝水
韓國女生吃飯時很少邊吃邊喝湯或水。她們奉行「乾濕分離」原則，認為邊吃飯邊喝大量液體會稀釋胃酸，影響消化速度，導致血糖波動較大，容易囤積脂肪。建議飯前或飯後一小時再喝水。
韓女私藏！8個減脂冷知識：「下午2-4點」是吃甜食的黃金時間
如果真的想吃甜點，韓妞會選在下午2點到4點之間。這段時間人體體溫最高，代謝最快，且體內一種名為「BMAL1」的蛋白質（負責囤積脂肪）分泌最少。這時候吃點甜的，比較不容易轉化為脂肪。
韓女私藏！8個減脂冷知識：美式咖啡 + 檸檬是代謝加速器
「冰美式」是韓國人的血液，但減脂期的韓妞會加一片檸檬！檸檬的維他命C加上咖啡因，能更有效促進新陳代謝、消除水腫。這個組合被稱為「Idol水」的升級版，是消腫神器。
韓女私藏！8個減脂冷知識：飯後「貼牆站」15分鐘拒絕小腹婆
吃飽飯絕對不坐下！韓國女生習慣飯後找一面牆，將後腦勺、肩膀、臀部、腳後跟緊貼牆壁站立15分鐘。這個動作能幫助消化、預防腹部脂肪堆積，還能矯正體態，是養成筆直美腿和蠻腰的簡單秘訣。
韓女私藏！8個減脂冷知識：保暖腹部
韓醫認為「體寒」是肥胖的元兇。韓國女生非常注重腹部保暖，即使穿短裙也會貼暖暖包在肚子上。腹部溫暖能促進血液循環，提高基礎代謝率，幫助內臟脂肪燃燒。
韓女私藏！8個減脂冷知識：「小一號」餐具心理學
去韓國餐廳你會發現，她們的飯碗通常不大。使用較小的餐具盛裝食物，視覺上會覺得「吃了很多」，能提早產生飽足感，無形中減少熱量攝取。
韓女私藏！8個減脂冷知識：鏡子檢視法，穿緊身衣運動
這招是許多韓國女明星認證過很實用的方法，韓妞運動時喜歡穿緊身衣展露好身材，甚至在家也會穿。這樣能讓自己隨時從鏡子中檢視身體線條的變化，保持對身材的警覺心，不讓贅肉有藏身之處。
韓女私藏！8個減脂冷知識：睡覺保持「全黑環境」，開燈睡覺會胖
這不是迷信，是科學！研究顯示，睡眠時若有光線（即使是微弱的小夜燈），會抑制褪黑激素分泌，進而影響新陳代謝和食慾調節激素，讓人隔天更容易感到飢餓、想吃高熱量食物。所以，想要瘦，請關燈睡好覺！
看更多 CTWANT 文章
女生必看「低成本富養自己」的好習慣！提升自我的終極清單：讀書、運動、存錢，別在最好的年紀活得太便宜
連皮膚科院長都推薦！韓網爆火「7大低成本濕敷法」：冰美式、PDRN人工淚液，敷出女團水光肌
為什麼韓妞皮膚這麼白？韓國空姐揭秘每月兩次皮膚科管理＋忌口這「4種食物」
其他人也在看
恒生創辦人何善衡孫女何美婷 7,200萬入手中半山帝景園
新地近期拆售中半山豪宅項目帝景園，持續吸引名人入市承接。土地註冊處資料顯示，最新錄得一宗7,200萬元的大額成交，買家為何美婷（HO MAGDALENE MAI TING），與恒生銀行（00011）創辦人何善衡孫女名字相同，料為同一人。閱讀更多：何東家族第四代成員1,618萬買囍滙兩房 呎價近3萬 上手10年賺436萬永安百貨太子爺快手沽貨 東半山豐樂新邨1,628萬成交 短炒年半賺98萬是次成交單位為帝景園2座低層B室，實用面積1,806平方呎，間隔為3房，屬傳統中半山大面積豪宅格局。單位連車位於上月以7,200萬元成交，呎價約39,867元。28Hse現時有多個帝景園單位放售，實用面積介乎1,794至2,153平方呎，叫價由5,900萬元至7.980萬元，呎價32,887元至37,065元。有報導指，何美婷一向鍾情新地系豪宅，她早於2008年已入市新地旗下跑馬地禮頓山一個3房單位，當時以2,950萬元購入。其後樓市步入高位，她於2018年把該單位沽出，成交價4,800萬元，持貨約10年，帳面獲利約1,850萬元。1991年落成的帝景園位於中半山舊山頂道17-23號，由5座樓宇組成，28Hse.com ・ 37 分鐘前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜恒基地盤出「零容忍禁煙令」？ 帶煙即炒兼罰款五千 入「黑名單」永不錄用｜00後「地盤仔」直擊實況
大埔宏福苑早前發生五級火，被指疑與工人吸煙有關，引發各界關注地盤防火及安全管理。昨日社交平台Threads出現一張疑似在恒基旗下地盤拍攝的「禁煙令」告示，與一般文字提示不同，是次告示設計帶強烈視覺效果，樓主亦在帖文中直言：「呢啲咪榜樣囉」。28Hse.com ・ 1 天前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
玉木宏結婚7年再做老竇 老婆木南晴夏秘誕第2胎
【on.cc東網專訊】憑劇集《交響情人夢》的「千秋學長」一角走紅亞洲的45歲日本男星玉木宏，私生活一向低調。他於2018年與40歲女星老婆木南晴夏結婚後，已育有一名小朋友的他，今日(5日)宣布再做老竇，獲對方誕下第2胎。東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 1 天前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
郭珮文冇工開坦承須動用積蓄 博到盡以新造型北上拍劇
郭珮文（Juliana）2023年以一頭金髮造型參選香港小姐競選，加上擁有驕人上圍，令人留下深刻印象，獲封「最強body」。雖然五強止步，但亦獲簽約TVB，隨即加入《法證先鋒6 倖存者的救贖》劇組及參與扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》等拍攝工作，當時佢嘅得寵程度更勝同屆港姐冠軍莊子璇。不過，郭珮文今年工作停步，坦承近期都冇劇集拍攝，收入受到影響，已經開始要動用積蓄。而近日，郭珮文終於有新工作，參與內地劇《為何她們愛上我》拍攝，正式回歸演員身份。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 21 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 21 小時前
【惠康】買佳能/高樂氏產品滿$138 即送總值$82禮品（即日起至11/12）
今期惠康有豐富禮品優惠，買佳能/高樂氏產品滿$138，即送總值$82禮品；買1套李錦記舊裝特級蠔油優惠裝，即送總值$58禮品；買2罐壽桃極品蠔皇/紅燒鮑魚，即送總值$55禮品！YAHOO著數 ・ 4 小時前
47歲吳建豪暴瘦！陸網瘋傳「4個月瘦20kg」 他親曝原因：還挺明顯
47歲的吳建豪12月2日在社群上曬出一張自拍照，暴瘦模樣立刻引發討論。身高180公分的他，在照片中臉頰明顯凹陷、脖子變得細瘦，不少粉絲直呼「變得太瘦了」，意外掀起熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
專訪｜佘詩曼因許紹雄離開更珍惜身邊人 拍戲談戀愛已當拍拖 談「義氣」形象：朋友對我嚟講重要過一切！
佘詩曼兩年前因《新聞女王》迎來事業新高峰，最近播出的《新聞女王2》同樣大熱，讓她成為流量密碼：Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 22 小時前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
太平香港於宏福苑火災中首批賠付537萬元
承保該屋苑維修工程項目的中國太平保險(香港)(下稱「太平香港」)宣布，日前已完成火災事故首批共9宗家居保險的賠付工作，合共支付賠款537.2萬港元。infocast ・ 18 小時前
新聞女王² ｜張松枝被余詩曼當眾踢爆後五大情緒轉換晒頂級演技
「晶耀學院」個案告一段落，原來Man姐（佘詩曼飾）信奉宏光大師、及幫學院帶風向洗白只是「假象」，Man姐真正目的是借故親近宏光大師（張松枝飾）並搜集其罪證。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前