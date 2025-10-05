31歲韓國演員宋江退伍，顏值依然「在線上」！186cm身高的「肩膀流氓」回歸，迎接新劇《四手聯彈》

韓國演員宋江於10月1日正式退伍，結束為期18個月的軍旅生涯！退伍當天，他身著帥氣軍裝亮相，笑容燦爛，顏值依然「在線上」，展現超高人氣！

（IG@songkang_b）

（IG@songkang_b）

宋江也在Instagram上分享了多張軍裝相，狀態極佳的他預計於11月展開韓國、中國、日本的巡迴活動。此外，據悉他將主演以藝術高中為背景的新劇《四手聯彈》作為復出之作。該劇講述兩位鋼琴天才少年在音樂夢想與友情競爭中的故事，宋江將飾演鋼琴神童，而李濬榮也收到劇本，商討出演另一位天才鋼琴家角色，令人十分期待！

廣告 廣告

（IG@songkang_b）

（IG@songkang_b）

（IG@songkang_b）

（IG@songkang_b）

（IG@songkang_b）

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

還未認識宋江？這位1994年4月23日出生的韓國演員，原名叫做宋江根，後來才改名為宋江。他家族體育基因強大：祖父是摔跤選手、父親是體操運動員，自己起初也不太清楚自己的方向，本來想選擇向室內設計科進發，沒想到卻處處碰壁。後來在機緣之下，因為《鐵達尼號》這部電影而被Leonardo DiCaprio迷住了，於是有了想投入演戲的念頭，繼而步向演藝之路，並就讀建國大學電影藝術學系。

宋江於2017年以戲劇《她愛上了我的謊》正式出道。他亦因為擔任Netflix多部原創劇，如《Sweet Home》、《喜歡的話請響鈴》、《無法抗拒的他》等作品的男主角而爆紅，被粉絲暱稱為「Netflix兒子」。

宋江爆紅原因除了因為戲劇演出，他亦以186cm身高和55cm超寬肩膀聞名，被稱為「肩膀流氓」「太平洋肩膀」。如此美好身段，也許是因為熱愛健身的關係，熱愛程度是經紀公司對他下過「禁止健身令」，怕他練壯會限制戲路。經紀公司提醒他不能練得太壯，要維持「少年感」和「可愛臉龐搭清瘦身形」的螢幕形象。

多才多藝的宋江，會拉小提琴、學過芭蕾舞，也在韓劇《當惡魔呼喊你的名字時》裡展露琴技，而他的新劇《四手聯彈》是演鋼琴天才，又是一個讓他發揮才藝的好時機。

BTS柾國退伍後首現身！Calvin Klein時裝週大洗版，4個吸睛亮點一次看

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

明星魅力：

許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏

16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力

BTS師弟團CORTIS是誰？5位爆紅00後成員大公開，16歲Keonho被稱為「車銀優接班人」？