中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
31歲韓國演員宋江退伍，顏值依然「在線上」！186cm身高的「肩膀流氓」回歸，迎接新劇《四手聯彈》
韓國演員宋江於10月1日正式退伍，結束為期18個月的軍旅生涯！退伍當天，他身著帥氣軍裝亮相，笑容燦爛，顏值依然「在線上」，展現超高人氣！
宋江也在Instagram上分享了多張軍裝相，狀態極佳的他預計於11月展開韓國、中國、日本的巡迴活動。此外，據悉他將主演以藝術高中為背景的新劇《四手聯彈》作為復出之作。該劇講述兩位鋼琴天才少年在音樂夢想與友情競爭中的故事，宋江將飾演鋼琴神童，而李濬榮也收到劇本，商討出演另一位天才鋼琴家角色，令人十分期待！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
還未認識宋江？這位1994年4月23日出生的韓國演員，原名叫做宋江根，後來才改名為宋江。他家族體育基因強大：祖父是摔跤選手、父親是體操運動員，自己起初也不太清楚自己的方向，本來想選擇向室內設計科進發，沒想到卻處處碰壁。後來在機緣之下，因為《鐵達尼號》這部電影而被Leonardo DiCaprio迷住了，於是有了想投入演戲的念頭，繼而步向演藝之路，並就讀建國大學電影藝術學系。
宋江於2017年以戲劇《她愛上了我的謊》正式出道。他亦因為擔任Netflix多部原創劇，如《Sweet Home》、《喜歡的話請響鈴》、《無法抗拒的他》等作品的男主角而爆紅，被粉絲暱稱為「Netflix兒子」。
宋江爆紅原因除了因為戲劇演出，他亦以186cm身高和55cm超寬肩膀聞名，被稱為「肩膀流氓」「太平洋肩膀」。如此美好身段，也許是因為熱愛健身的關係，熱愛程度是經紀公司對他下過「禁止健身令」，怕他練壯會限制戲路。經紀公司提醒他不能練得太壯，要維持「少年感」和「可愛臉龐搭清瘦身形」的螢幕形象。
多才多藝的宋江，會拉小提琴、學過芭蕾舞，也在韓劇《當惡魔呼喊你的名字時》裡展露琴技，而他的新劇《四手聯彈》是演鋼琴天才，又是一個讓他發揮才藝的好時機。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
許光漢出任Canada Goose全球品牌大使，兩套廣告造型還有幕後花絮照送給「許太」們收藏
16歲CORTIS忙內KEONHO被封「小車銀優」！憑高顏值出道6天即上熱搜，必知10大「新臉蛋天才」圈粉魅力
其他人也在看
劏房學生踏上紅館舞台演奏小提琴 李家超：冀精準扶貧助年輕人力爭上游
政府於2022推出「共創明『Teen』計劃」，透過政、商、民三方協作，幫助來自弱勢社群家庭的學生擴闊視野，定下目標。當年行政長官李家超上任後，到深水埗一間劏房探望一名叫李靖甫的中二生，也是首屆計劃的學員。時隔3年，李同學已踏上紅館舞台，在國慶文藝晚會中與著名小提琴家姚珏和香港弦樂團同台演出。李家超日前出席文藝晚會時，重am730 ・ 8 小時前
《狂野時速》男星愛犬涉咬死鄰居寵物狗被捕
【on.cc東網專訊】曾參演美國賣座動作片《狂野時速》（Fast & Furious）系列的46歲美國男星Tyrese Gibson上星期被爆涉嫌虐待動物，他飼養的4頭獒犬涉嫌襲擊鄰居一隻寵物狗致死，而Tyrese前日（3日）因此而被捕。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
mandycat office：白費心機
來去如風嘅新同事們。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 4 小時前
「舞蹈老師瘦腿法」爆紅逾10萬人收藏，告別粗壯大小腿激減5cm腿圍！懶人居家運動＋食譜全公開
一位網友將中戲舞蹈老師多年的教學訓練方式公開，短短時間便突破10萬人收藏。只要每天堅持3個動作，便能看見腿圍縮小5cm的驚人成效。不僅如此，她還分享了日常三餐的規劃，早午晚三餐都有精準的熱量控制與食材建議，讓減脂過程更加高效！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
65歲惠英紅「粉紅好氣息」亮相巴黎！擔任LOEWE品牌大使的她，演繹優雅不費力造型
LOEWE 迎來 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 成為新任創意總監，近日驚喜宣佈女演員惠英紅成為品牌大使，並出席 2026 春夏時裝展！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
燒烤場推介2025｜中秋BBQ燒烤場推介10間！全天候任飲任食/免費娛樂設施/50款燒烤美食
中秋BBQ燒烤場邊間好？中秋除了吃月餅、食盆菜、到會美食及中秋套餐外，想熱鬧的話，一大班人中秋BBQ燒烤是不錯的選擇，香港各區均有特色的BBQ燒烤場，有得食之餘，更有不少娛樂設施，保證盡興而歸！Yahoo Food精選城中10個燒烤必到的BBQ場地，馬上看看內文有什麼好推介。Yahoo Food ・ 6 小時前
任食黑毛和牛買二送二！和牛燒肉一郎推燒肉放題優惠 人均$299起任食兩小時+5款黑毛和牛/海鮮/小食選擇
中秋節快到，為各位「食肉獸」送上佐敦、荃灣都有分店的和牛燒肉一郎優惠，和牛燒肉放題套餐買二送二！折後人均最平$299即可任食兩小時，當中有黑毛和牛、肉類、海鮮、小食等選擇，絕對可以食得滿足！套餐搭配酒精飲品，任飲任食，食肉獸可以食到夠本！和牛燒肉一郎向來評價不錯，大家想趁抵價試試就快去Klook預訂喇！Yahoo Food ・ 4 小時前
大閘蟹2025｜江蘇大閘蟹重臨香港！9年後再度直供 首批300公斤抵港
相隔9年，大閘蟹終於重新由內地直供香港。環境及生態局確認，首兩批共約300公斤來自江蘇的大閘蟹近日已抵港，並完成檢疫程序，標誌着「太湖」、「陽澄湖」等正宗江蘇大閘蟹正式直供重返香港市場。Yahoo Food ・ 3 小時前
出眾氣質秒登熱搜！庾澄慶94歲母年輕美照曝
[NOWnews今日新聞]藝人庾澄慶的母親，也就是台灣國寶級京劇名伶之一的張正芬，近期她的年輕美照突然在微博瘋傳，出眾的氣質，與精緻的五官直接驚呆一眾網友，火速登上微博熱搜榜單，還有不少人說庾澄慶母親...今日新聞 娛樂 ・ 15 小時前
婚後幸福肥！泫雅臉變圓潤又被猜懷孕
[NOWnews今日新聞]南韓女星泫雅因火辣身材與性感舞姿，而有「小野馬」的稱號。而一直以來都保持纖細身材的她，婚後開始出現幸福肥。近日與丈夫龍俊亨一起現身仁川國際機場時，似乎又發福許多，不只被拍到雙...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
木村拓哉都着！日本FamilyMart便利店賣襪爆紅，踩界東京開服飾專門店
日本便利店 FamilyMart 近年不甘於只賣飯糰便當，自 2021 年推出自家服飾品牌 Convenience Wear 後，憑著親民價格及時尚設計打出名堂。當中最受歡迎的橫間襪款，連天王木村拓哉都有穿著示人，成功將便利店服裝由「執漏」級別提升到潮流單品，更成為大家去日本必定會必手的潮流單品。今年 9 月， FamilyMart 更在東京芝浦開設首間服飾專門店，正式宣告進軍時裝界。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
老字號平民扒房「哥登堡」原址重開一年即擴張 旺角分店將於10月開幕
屹立土瓜灣40多年的平民扒房「哥登堡餐廳」，上年曾一度宣稱結業，及後由舊班底重組接手，由原老闆余先生擔任餐廳顧問，幾經波折後終原址回歸。重開短短一年時間，最近更傳出餐廳將於旺角開設新分店，並計劃於10月開幕。Yahoo Food ・ 6 小時前
約會「不吸引的人」就不怕被傷害？「Shrekking史力加戀愛」剖析，以為降低情感風險其實更危險｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
在當今講求效率與規避風險的時代，一種名為「史力加戀愛」（Shrekking）的戀愛策略在網絡悄然興起。此概念源自《史力加》中那位外貌獨特卻內心溫柔的怪物主角，主張選擇外貌偏離主流審美「醜男」作為伴侶，以降低情感風險，建立更穩定的親密關係。支持者認為，此類「醜男」伴侶更懂得珍惜感情，忠誠度更高，且更重視真誠相待。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
粉餅推介2025｜5款平價開架粉餅大評比 低至$88入手！Sofina控油妝感最出色/「這個品牌」下巴位會脫妝｜美編實測
平價開架粉餅大評比！香港最近天氣能用「潮濕焗熱」四個字來概括，化妝的女生們應該最能體會。尤其是底妝，這種天氣簡直是考驗化妝品實力的耐力賽。想要貼服又持久的妝容除了做好基礎護膚外，選擇一款適合自己膚質的功能性粉餅更是不可或缺，讓你隨時隨地都能輕鬆補妝，重現清新妝感。今次Yahoo美編為大家實測5款開架粉餅，屬於價錢皆$160以下的平價粉餅推介，全部主打強力控油持妝。這次針對遮瑕度、持妝力、控油力、防水力以及滋潤度進行全面實測，一起來看看每一款的真正實力！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
《風林火山》被內地市場拋棄 預測票房無一億 遭《豬豬俠》單日票房逼近
由麥浚龍執導的香港警匪犯罪劇情鉅製《風林火山》，自國慶檔上畫後爭議聲音不絕，觀眾毀譽參半。根據《風林火山》的票房數字，走勢相當不利，最新預測內地票房少於一億元，對比「傳說級」的4億元投資額，有分析形容電影已遭「市場拋棄」，就連同期上映的《豬豬俠》單日票房都經已逼近Yahoo財經 ・ 1 天前
參加巴黎時裝周 Jennie與舊愛Kai、V同航班
[NOWnews今日新聞]超人氣韓團BLACKPINK成員Jennie，憑藉亮眼外型和時尚魅力成為潮流先鋒。近日她現身仁川國際機場，準備啟程前往巴黎時裝週。沒想到前男友EXO成員Kai，還有緋聞男友B...今日新聞 娛樂 ・ 1 天前
《港樓》薄扶林置富花園三房610萬沽 20年間升值1.1倍
中原地產表示，分行促成薄扶林置富花園買賣成交，單位為5座中層C室，實用面積588平方呎，3房間隔，向東南，望園景及山景，最終獲用家以610萬元承接，折合實用呎價10,374元。 據了解，原業主於2005年以290萬元買入單位，持貨20年，是次沽出賬面獲利320萬元，單位升值1.1倍。(ha/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
特斯拉Optimus人形機器人學習功夫！馬斯克曝光影片：是AI驅動
馬斯克發布特斯拉 Optimus 人形機器人影片，展示 AI 驅動下的功夫學習能力。Optimus 將成為特斯拉核心產品，推動人形機器人產業化與未來價值成長。鉅亨網 ・ 22 小時前
北角有酒店更衣室失竊 29歲職員值12萬元手錶不翼而飛
北角有酒店發生盜竊案。今日下午5時許，警方接獲華美達盛景酒店一名29歲歐姓男職員報案指，其一隻放在更衣室、約值12萬元的勞力士手錶不翼而飛，懷疑被人盜去。 警方接報到場，經步初調查後，將案件列作「盜竊」，交由東區警區刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。am730 ・ 14 小時前
海關查入境車輛檢值240萬依托咪酯 司機及乘客被捕
【Now新聞台】海關偵破首宗以7人車經港珠澳大橋販運依托咪酯入境香港案件，檢獲240萬元依托咪酯粉末及煙彈，司機及乘客被捕。 海關人員周六在港珠澳大橋香港口岸截停入境7人車清關，在車內一個包裹檢獲約850克依托咪酯粉末，收藏於2個奶粉膠樽內，並在乘客隨身物品搜獲依托咪酯煙彈，41歲司機及49歲乘客被捕。海關相信，販毒集團以迂迴路線將毒品經由馬來西亞寄到澳門，再派人提貨經陸路偷運本港。兩名男子分別被控一項販運危險藥物罪，乘客再被加控管有危險藥物罪，周一在西九龍裁判法院提堂。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前