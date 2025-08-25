韓國濟州過度旅遊引發居民不滿！新推出「遵守基本秩序指南」 違例者罰款高達20萬韓圜

濟州島每年吸引數以百萬計遊客到訪，但隨之而來的旅遊亂象令當地居民怨聲載道。面對外國遊客亂拋垃圾、讓小朋友隨處便溺等投訴不斷增加，濟州島警方本周首次發布中英韓三語對照的「遵守基本秩序指南」，詳細列出14項輕微違法行為及相應罰則。初犯者會收到警告通知，但重犯者將面臨最高20萬韓圜（約1,117港元）罰款。這份指南正值夏季旅遊旺季推出，首批8,000份即日起派發。

根據濟州觀光協會數據，2025年至到，濟州島已迎來超過700萬名國內外遊客。（Getty Images）

過度旅遊引發居民不滿，警方查獲四千多宗違規

濟州島疫後旅遊業強勁反彈，單是今年頭7個月已接待超過700萬遊客，外國遊客同比增長約14%，達116萬人次。根據濟州觀光協會數據，去年到訪的外國遊客中，中國遊客佔68.4%，成為最主要客源。外國遊客去年為濟州島經濟貢獻創紀錄的9.26萬億韓圜（約516.8億港元），但過度旅遊帶來的問題同樣不容忽視。

濟州警察廳在今年3月23日至6月30日實施為期100天的「因應外國人犯罪特別治安對策」，期間共查獲4,806宗違反基本秩序案件。當地居民對外國遊客的投訴集中在幾個方面：家長讓小朋友在街上大小便、遊客在便利店門口隨意丟棄垃圾、醉酒後在公眾地方喧嘩等。濟州警察廳表示，發布指南目的是避免遊客因不熟悉當地法規而觸犯法例，同時希望提高外國人對韓國社會規範的認識。

過度旅遊引發當地居民不滿，據濟州警察廳表示，由3月至於6月期間，共查獲四千多違反基本秩序案件。（相片來源：Youtube@KOREA NOW）

亂丟垃圾是旅客到濟州島旅遊期間最常見的違規行為之一。（Getty Images）

14項違規行為詳列罰則

這份「遵守基本秩序指南」詳細列出14項輕微違法行為及相應罰款金額。最常見的違規行為包括在禁煙區吸煙、違反交通規則、亂拋垃圾、醉酒鬧事、公共場所便溺和乘車、用餐不付錢，這些行為初犯會收到警告，再犯將被罰款5萬韓圜（約280港元）。其他違規行為罰則各有不同：亂過馬路罰款相對較輕，為2萬韓圜（約112港元）；攜帶或隱藏凶器罰8萬韓圜（約446港元）；製造不安氣氛、施暴或企圖施暴、私闖空宅、使用虛假個人信息等較嚴重行為，罰款金額會更高。警方強調，所有違規行為初犯只會收到警告通知書，但如果重複干犯同一行為，最高可被罰款20萬韓圜（約1,117港元）。指南同時提醒遊客，破壞自然環境、擅自出入禁區等行為同樣會被處罰。

當局提醒，違規者隨時被即場罰款，最高20萬韓圜。（Getty Images）

指南列出違規清單如亂過馬路和亂拋垃圾，配上罰款數字，清楚列名14項行為的細節。（相片來源：Koreatimes）

14項違規行為：

在禁煙區吸煙 違反交通信號或指示 亂扔垃圾等 酗酒鬧事等 攜帶或隱藏凶器 製造不安氣氛 乘車、用餐不付錢 橫穿馬路 路邊大小便等 破壞自然 施暴或企圖施暴等行為 私闖空宅等 使用虛假個人信息 擅自出入

