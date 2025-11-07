雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
韓國超療癒打工貓Hakonee爆紅！忙到「著火」仍能優雅地面對「工作壓力」，引來133K IG粉絲追蹤
上班族也避不開「工作壓力」的困擾，也許這是「社畜」通病，但如何面對也是上班族自己的選擇。近日就有一隻韓國超療癒打工貓Hakonee，成為很多上班族的新寵！它在IG有133K粉絲，大家就是要來看這可愛黑貓每天上班營業的厭世模樣，引起大家的共鳴。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
韓國超療癒打工貓Hakonee，有時會皺眉，有時會抱著咖啡喝咖啡，眼神死但又超萌，像極了我們每個在工作崗位上的自己。這位黑貓每天用它獨特的神秘氣質，陪伴著粉絲度過每個疲憊的日子，真的超療癒。
網民都說，Hakonee就像是他們每日的工作寫照，不管多忙多累，只要看到它的照片就能瞬間放鬆。它完美融入了現代都市打工族的心情，用最萌的樣子傳遞最暖的陪伴，絕對是心靈最好的放鬆良伴。
Hakonee用它的萌樣，證明不論多忙，只要有可愛的陪伴，生活也可以變得輕鬆快樂，有想看更多的Hakonee上班日常嗎？來追蹤它吧！
