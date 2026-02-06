2026韓國粉底推薦｜太妍狂掃4瓶「傳說級人生粉底」是哪款？一句話讓停產粉底奇蹟復活！附3折起韓妹最愛Olive Young粉底液清單

美妝界最殘酷的情況不是買不到限量版，而是明明已經找到最適合自己的產品，卻發現它已停產，甚至完全找不到替代品，最後只好當成珍藏慢慢用。少女時代成員太妍也曾遇到同樣狀況，她公開提到自己最愛的「人生粉底」已停產，並表示相當婉惜。幸運的是，品牌方看到影片後便迅速回應，更把那款粉底液重新帶回市場！

太妍一句話讓CLIO停產粉底奇蹟復活！

事源是太妍在分享愛用品時提到，自己對CLIO一款粉底液的依賴度極高，是她最信任的底妝產品，甚至在得知停產後選擇先入手4大瓶。即使品牌後續推出主打輕薄與水潤的新產品，但她依舊堅持使用經典版本。

圖片來源：YouTube@TAEYEON Official

太妍在影片中大讚這款粉底液最無可取代之處在於質地很細膩，完全沒有粉感。上臉瞬間能均勻貼合肌膚，並帶走多餘油脂，卻不會讓皮膚感到乾澀或緊繃。不但擁有超強遮瑕力，妝感卻依然乾淨俐落，呈現出高級柔霧效果。對需要長時間在舞台與鏡頭前活動的太妍而言，這種極致持妝度正是其他底妝產品難以替代的關鍵。

圖片來源：YouTube@TAEYEON Official

當這款粉底正式宣布停產後，太妍坦言第一時間便購入多瓶備用，卻仍覺得惋惜。因此，她在影片中公開喊話。該影片迅速在韓國社交平台引發巨大迴響，韓網甚至出現「請願潮」。CLIO 最終明確表示將完整保留原始配方與經典霧面方瓶包裝，並正式以「부활템（復活單品）」之名重新上市。

圖片來源：YouTube@TAEYEON Official

CLIO Kill Cover Founwear Foundation The Original

價錢：$280

SHOP NOW

CLIO Kill Cover Founwear Foundation The Original

3折起入手韓妹最愛Olive Young粉底液推薦

Olive Young好用粉底液推薦：WAKEMAKE Seamless Wear Foundation

3折優惠價：$100.52｜ 原價：$342.32

最大特色在於高度服貼卻不易斑駁，在長時間帶妝後依然保持均勻，不會因出油而出現卡粉或浮粉問題，對於偏油性或混合性肌膚尤其友善。

SHOP NOW

WAKEMAKE Seamless Wear Foundation

Olive Young好用粉底液推薦：HERA Reflection Skin Glow Foundation

價錢：$529.04

這款粉底主打年輕光澤感，不依賴厚重油脂或珠光粒子來製造珠光，而是透過細緻色料與精華質地的融合，呈現乾淨且通透的膚質效果。主打自然光澤與零灰感色調，適合追求高級透亮妝效的人。

SHOP NOW

HERA Reflection Skin Glow Foundation

Olive Young好用粉底液推薦：espoir Be Glow Foundation

79折優惠價：$255.89｜ 原價：$326.76

專為追求水潤妝感而設計的底妝產品，強效保濕與光澤持妝力，打造全天候水潤肌膚。上臉後能形成輕薄卻服貼的底妝膜層，妝感自然不浮粉。

SHOP NOW

espoir Be Glow Foundation

Olive Young好用粉底液推薦：ABOUT_TONE Skin Layer Fit Foundation

79折優惠價：$201.66｜ 原價：$256.74

強調粉體能均勻鋪展於肌膚表層，避免出現厚粉或結塊問題。妝效介於霧面與光澤之間，呈現自然柔焦的半霧面質感，能修飾膚況同時保留肌膚原有紋理。

SHOP NOW

ABOUT_TONE Skin Layer Fit Foundation

Olive Young好用粉底液推薦：JUNGSAEMMOOL Skin Nuder Foundation

價錢：$420.12

這款粉底主打猶如第二層肌膚般的貼合度，妝感透亮能在保留肌膚質感的同時修飾瑕疵。質地輕盈且延展性高，即使薄薄一層也能均勻膚色，並長效持妝一整天。

SHOP NOW

JUNGSAEMMOOL Skin Nuder Foundation

