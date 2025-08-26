韓國紅葉團早鳥優惠！每人$199即可朝聖雪嶽山、內藏山 賞楓＋睇銀杏/任食海鮮/打卡超大森林系cafe｜韓國紅葉2025

美國政府收緊入境審查 旅客憂手機被查
轉眼間又準備踏入9月，不知道正在籌備秋季旅行的朋友有沒有考慮加入觀賞紅葉這一活動呢！作為港人最愛的賞花國家之一的韓國已公佈2025年韓國紅葉預測，今年將從10月上旬持續到11月中旬，紅葉由北往南盛開，首爾地區約10月中旬至11月上旬， 而釜山等地則在10月中旬至11月中旬。KKday已推出了超多賞楓行程，近日更推出了3個$199韓國賞紅葉一日遊，10月到韓國的朋友趕緊趁此機會購買吧！
韓國賞紅葉團1.雪嶽山一天遊：本地人也朝聖＋傳統市場
雪嶽山是韓國賞紅葉的朝聖地之一，連本地人也會特意前往遠足賞葉。這團行程由首爾出發，到達雪嶽山後會先搭乘纜車前往山頂，舒適地欣賞沿途美景。若正值開葉期的話，山林間的紅葉如火焰般燃燒，紅、黃、橙交織成一幅絢麗的畫卷，即使在車廂中也能拍出美照。到達山頂後團友便可自由活動拍照，差不多時間就會前往權金城、新興寺、四天王門、飛仙台、大壩橋後等文化古蹟景點，感受大自然的同時順便參觀韓國的歷史。特別推介充滿靈氣的佛教寺廟新興寺﹐廟內四周也有紅葉盛開，古色古香配搭火紅美景，相得益彰。完成雪嶽山行程後會前往束草觀光水產市場，這時遊客可自由活動，品嘗韓式地道小吃之餘還可購買手信回家。最後回程上特別安排遠晀雪嶽山展望台，拍照打卡後便回首爾完成一天行程了。
【2025紅葉季】韓國雪嶽山一天遊
優惠價：$199
（原價$599）
最早可預訂日：2025年10月20日
使用日期：2025年10月20、24、27、31日、11月3日
贈送每位客人貼心早餐：麵包/蛋糕/飯糰
包午餐（芝士飯卷）
韓國賞紅葉團2.內藏山一天遊：湖南五大名山＋韓牛火鍋
位於全羅道的內藏山被稱為全國賞楓第一山，名字具「山內所藏無窮無盡」之意，每逢秋天滿山紅葉染上天際，因而得名「湖南的金剛」，象徵著這片山頭的無窮魅力。園内共有多達760種的植物及受保護野生動物，是喜歡探索大自然的旅客熱門景點之一。內藏山最著名的賞楓熱點就是紅葉隧道，漫步在一片火紅中，秋風拂面，讓人陶醉，別忘了拍照。此外還會到內藏寺參觀，除了紅葉外，寺內還有不少銀杏同時盛放，金黃與紅火相映成趣。接下來將前往道德瀑布和金仙瀑布，壯觀的瀑布在紅葉的映襯下宛如畫中仙境。山內還隱藏著一個隱世景點—內藏湖，被滿山紅葉包圍的靜謐與美麗讓人不禁想在這裡多作停留，享受片刻的寧靜。記得要登上高空展望台將整個內藏山的美景一覽無遺，紅葉如火似霞，讓人驚嘆不已。午餐安排了韓牛火鍋，讓你在享受美景的同時也能一嚐地道的韓國美食。
【2025紅葉季】韓國內藏山一天遊
優惠價：$199
（原價$439）
最早可預訂日：2025年10月28日
使用日期：2025年10月28、31日、11月5、7、10、13日
贈送每位客人貼心早餐：麵包/蛋糕/飯糰
包午餐（韓牛火鍋）
韓國賞紅葉團3.湖水吊橋一天遊：任吃海鮮＋打卡森林系咖啡廳
這一團雖然沒有專程賞楓的行程，但其實吊橋四周也有紅葉盛開，活動精彩，加上早鳥優惠價$199來說實在十分優惠，不得不一起介紹。同樣早上由弘大和明洞出發，踏上前往刺激且壯觀的湖水吊橋一日遊。這座橋位於坡州，是首爾近郊最長的吊橋，全長220米，於2018年正式落成。站在橋上，你將欣賞到四季各異的山水風景，遠處盛放的金紅楓葉圍繞着吊橋，感覺就如置身紅葉美畫中。午餐會安排海鮮任食，貝殼、鮑魚、蝦子、魚糕、拉麵等大吃大喝，保證讓你吃得心滿意足。接着便會前往歐洲風格建築主題村莊，吃飽後散步一下，打卡拍照。來到韓國怎能少了血拼這一環節，下一站會到大型outlet自由時間，十多個知名品牌盡情購物。最後到首爾近郊近年十分流行的超巨型森林系咖啡廳歎杯咖啡、拍拍照、稍息一下便回程。
【2025紅葉季】韓國湖水吊橋一天遊
優惠價：$199
（原價$599）
最早可預訂日：2025年8月31日（韓國紅葉高峰期為10月中後期至11月初，紅葉狀態會因天氣情況而變，出團當天如紅葉狀態不佳，恕不設退款。）
使用日期：根據所選出發日期
贈送每位客人貼心早餐：麵包/蛋糕/飯糰
