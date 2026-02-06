韓國綜藝PD嚴選年度10大潮語出爐：Lucky Vicky、Ditto都上榜！即看你會多少個：學識9個以上＝韓綜博士

你是否曾在看韓國綜藝時，明明畫面很好笑，卻因為對話裡突然冒出的新潮語而少了一分共鳴？這些韓國MZ世代（韓國人常用於形容1981年至2010年之間出生的人）愛用的潮語之所以能迅速傳播，全因能精準捕捉現代人每天都在經歷的狀態。只要掌握這些潮語，不僅能無痛融入話題，更能看懂潮流背後真正的社會現象！

韓國年度10大潮語1. 럭키비키（Lucky Vicky）

源自IVE成員張員瑛的韓國爆紅的網路潮語，她把「Lucky」與自己的英文名Vicky組合在一起，變成一個代表「正向思考」的流行說法。每當面對負面或不如意的情況時，便以積極樂觀的態度詮釋把壞事轉為幸運的轉念心態。

韓國年度10大潮語2. 분좋카 氛圍好的Cafe（Bun-jo-ka）

「분좋카」是韓文「분위기 좋은 카페（氛圍好的Cafe）」的縮寫，意指裝潢精美、有氣氛、適合拍照打卡或放鬆的Cafe。這是韓國MZ世代常用的熱門潮語，比起單純好喝的咖啡，年輕世代更在意整體氛圍是否能帶來情緒價值。

韓國年度10大潮語3. 도파민 多巴胺（Do-pa-min）

「도파민」即「多巴胺」，原本屬於神經科學的詞彙，是指一種在腦內傳遞訊息的化學物質，通常被稱為「快樂荷爾蒙」。它主要負責讓人產生愉悅感、積極動機、專注力，以及對事物的興趣。如今被韓國人廣泛用來代指讓人欲罷不能的情節與畫面，追求短時間內的強烈娛樂感。

韓國年度10大潮語4. 갓생 神生（Gat-saeng）

「갓생」由「갓（God上帝）」加上「생（人生）」組合而成，意指：「如神一般勤勞且充實的生活」，通常用於形容一個人透過運動、學習與時間規劃，打造高度自律的生活節奏，成為不少人衡量自身狀態的重要指標。

韓國年度10大潮語5. 기빨려 被吸乾（Gi-ppal-ryeo）

「기빨려」由「기（氣）」+「빨리다（被吸）」組合而成，意思為「心很累」或「精力被吸乾」。這句話通常用來形容被社交與工作消耗過度，或I人與極度外向的E人相處後，感到身心疲憊的狀態。

韓國年度10大潮語6. 추구미 追求美（Chu-gu-mi）

「추구미」由「추구（追求）」與「미（美）」組合而成，形容一個人所嚮往與追求的造型、妝容、整體風格或穿搭氛圍。

韓國年度10大潮語7. 스불재 自作自受（Seu-bul-jae）

「스불재」是韓文「스스로 불러온 재앙（自己招惹的災難）」的縮寫，形容因為自己先前的決定、行為或計劃，導致後來產生了預料之外的負面結果的潮語。大多以自嘲的方式使用，失誤瞬間也能以笑帶過的方式接受結果。

韓國年度10大潮語8. 중꺾마 百折不撓的心（Jung-kkeok-ma）

「중꺾마」是韓文「중요한 것은 꺾이지 않은 마음（重要的關鍵是百折不撓的心）」的縮寫，意指在遭遇困難、挫折或處於劣勢時，最重要的不是結果，而是保持不放棄、不氣餒的心態。

韓國年度10大潮語9. 육각형 인간 六角形人類（Yuk-gak-hyeong in-gan）

所謂的「육각형 인간（六角形人類）」，指的是在外貌、學歷、資產、職業、家境、性格這6個方面都完美且無可挑剔的人。常被用於形容現代人在高競爭社會下追求的一種理想化完美形象，也隱含著現代社會對全方位優秀的無形壓力。

韓國年度10大潮語10. 디토（Ditto）

Ditto主要意思為「我也是」、「同上」或「我也一樣」，以最簡短的方式表達認同，這個用法在年輕世代之間特別常見。隨著NewJeans的歌曲《Ditto》爆紅後，Ditto便成為韓國MZ世代用作快速回應的流行用語。

