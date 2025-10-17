不斷更新｜累計 15 名議員宣布棄選立法會
韓國職場出現「歧視I人」現象，這3位I人不受歡迎？Z世代I人求生指南，4招變職場人氣王
在職場上外向的E人似乎永遠佔上風，他們健談又反應快，無論開會還是臨場表達都能輕易贏得上司好感。Z世代的I人似乎注定吃虧，容易被貼上「難相處」「太被動」的標籤。然而，在忙碌與社交壓力並行的企業文化中，安靜不代表能力不足，沉著反而可能成為一種高階的生存策略！
韓國拒收I人？必知Z世代I人職場求生指南！
近年來，MBTI不僅成為社交話題，甚至滲透到職場當中。尤其在韓國職場更為嚴重，甚至出現「歧視I人」的現象，部分企業在招聘公告中直接標明「拒絕I人」，當中INFP、INTP以及INTJ最不受企業歡迎。
許多韓國年輕求職者表示，若填上I開頭的MBTI，往往在面試中被冷待。為了迎合公司需要，他們甚至會偷偷修改MBTI人格，假裝自己是外向型的E人，以避免被扣上不合群的標籤。而這也突顯了一個殘酷的現實，在強調外向與社交的職場文化裡，安靜的I人需要更多策略才能被看見。
I人職場求生指南攻略
對於I人而言，學會策略性社交是職場生存關鍵。內向的人不必強迫自己變成E人，只要懂得運用下列4種方法，就能在職場中找到屬於自己的立足點。
I人職場求生指南1. 只求被信賴
I人不必為了討好他人而改變自己，要記得比起討喜，更需要被信賴。你不必假裝外向，但要讓人知道你在努力工作，從而獲得同事們的信任。當同事與上司知道你的貢獻，以及對你的實力作出肯定，你自然會被視為值得重視的一員。
I人職場求生指南2. 建立一對一連結
你不必成為話題中心，但可主動與上司或合作對象建立一對一連結。從簡單的匯報工作狀況以及適時地提出建議開始，這種低密度的互動能大幅提升信任感。
I人職場求生指南3. 創造固定表達時機
I人往往習慣等機會，但機會需要自己創造。你可以主動在每週的會議上提出新想法，即使只是短短1分鐘，也能讓上司知道你在思考、你在行動，建立出可靠感。
I人職場求生指南4. 發揮文字優勢
I人邏輯性強、善於組織思維，可以利用Email、報告或是筆記展現實力。清晰且重點明確的文字表達比口頭發言更能突顯專業，上司不僅能掌握你的成果，也更容易對你產生信任感。
