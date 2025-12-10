聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
韓國爆紅「逃跑小人」拍照法連TWICE都在玩！4步驟教妳拍出同款可愛感！
TWICE 近日在 IG 上傳一段「逃跑小人」影片，成員被抓著帽子一路小碎步往前奔，畫面像極了迷你角色逃命，短短幾秒直接把粉絲萌到不行。
影片上架後立刻掀起討論，留言區狂刷「太可愛了吧」「到底是誰」瞬間變成大型猜成員遊戲，整個社群都被這份荒謬可愛的節奏感吸住。
這種拍法近期在韓國SNS全面洗版，被稱為「逃跑小人拍照法」！步驟一 先讓拍攝者站到比較高的位置，步驟二 把鏡頭切成0.5x廣角從上往下俯拍，步驟三 抓住帽子尖端或衣服上緣固定視角，步驟四 讓「手」與「靠近鏡頭的那隻腳」同步做前後擺動，製造出小人瘋狂快跑的節奏感。最後再把影片轉成快速模式，小小一隻急著逃跑的畫面就完成了，看一次就懂、拍一次就上癮。
不論什麼穿搭都能變出不同風格，厚帽T、毛茸茸外套、簡約黑色造型都能拍出迷你奔跑的喜感。只要帽子被抓緊、腳步擺得快，畫面自然呈現縮小版人物逃跑的節奏，從大人到學生都在跟拍，也讓這股潮流迅速跨平台擴散。
這種拍法會爆紅，就是因為不需露臉、零門檻、完成品又超可愛。TWICE一加入後熱度直接衝高，影片上架短短2小時就突破20萬按讚、9,600 次轉發、超過 700 則留言，成功把「逃跑小人」推上全球熱搜！只要跟著4步驟，誰都能拍出同款效果，預計還會持續洗版一段時間。
