韓國醫美診所也在用的保養品！aespa WINTER同款眼霜、修麗可類肉毒精華、Dr.SANTE 甘菊藍系列
美貌的競爭，早已進入了「高解析度」時代。在 2026 年的護膚趨勢中，單純的保濕已不足以支撐現代女性對完美輪廓的追求。隨著 K-pop 女團 aespa 席捲全球，其成員 WINTER 那精緻、緊緻且毫無破綻的下頜線，成為了無數女孩心目中的「NEXT LEVEL」護膚標準。這份美感的背後，是將專業醫美科技濃縮於瓶瓶罐罐中的成果。無論是針對細紋的「類肉毒」胜肽技術，還是舒緩受損肌膚的診所級配方，現在妳不必親自飛往首爾江南區，在家就能享受同款的高效養護。本文介紹 2026 最受矚目的醫美保養清單，讓妳在忙碌日常中，依然能維持充滿自信的零死角狀態。
aespa WINTER 最愛用AHC雙波眼霜
韓國 No.1 醫學美容專業保養品牌 AHC 官宣由 K-pop 現象級女團 aespa 成員 WINTER 擔任全球品牌大使，攜手AHC醫美保養品牌邁入NEXT LEVEL新篇章。WINTER也分享自己因為AHC的關係才第一次使用眼霜，用了眼霜後才知道為什麼從20幾歲就要開始眼周護理，WINTER首選就是雙波眼霜，含有多胜肽及膠原蛋白、質地非常清爽能讓眼周快速吸收快速吸收，再搭配T型按摩頭讓你每天保養就像在做美容SPA一樣，即使行程再忙也能每天在家輕鬆維持保養習慣。接著WINTER提到持續使用一個月後感覺眼周肌膚變得更緊緻、強韌，現在也會很有自信地向朋友推薦。
WINTER 在鏡頭前呈現清晰立體的輪廓線條與緊緻的下頜角度，就如同在四面舞台、機場街拍、粉絲直擊中，始終維持的「零死角」狀態，讓「高解析度美感」成為最具代表性的個人標誌，WINTER認為肌膚狀態是完成自信的重要關鍵。想要養成WINTER同款肌膚就可參考她最愛的明星系列商品「雙波抗老多肽膠原精華」與「雙波抗老多肽膠原抗皺眼霜」。
修麗可 P-TIOX 超胜肽抗皺極光精華
提到醫美級保養就不能錯過是全球No.1頂級醫學美容品牌 SkinCeuticals修麗可，全新品P-TIOX 超胜肽抗皺極光精華，將類肉毒雙胜肽科技導入日常保養，主打幫助皮膚改善頑固紋、維持透亮平滑肌膚質感。添加「乙醯六肽-8＋三胜肽」對抗紋路，更特別加入5%PHA葡萄糖酸內酯來溫和調理角質；菸鹼醯胺則負責強化保濕屏障並穩定膚況，是許多資深保養控已準備入手的抗老嫩膚好物！
想要皮膚膚況更進階，可以於每日早晚臉部清潔後，使用擁有專利黃金抗氧參數的「CE抗氧化精華」4-5滴，富有精萃濃度15%維他命C(左型C)、1%維他命E、阿魏酸達到更緊緻透亮的年輕膚況，接著使用「P-TIOX 超胜肽抗皺極光精華」5-6滴來幫助淡化臉部細紋，並延長科學美容效果，實現煥亮平滑肌膚！
DR.SANTE 首度登台，女星雷嘉汭私藏好物公開！
韓國No.1醫美保養品牌「Dr.SANTE」首度登台，行銷25個國家，在韓國超過 8,000 家醫美診所與護膚沙龍指定使用，首波主打珍稀成分的「甘菊藍舒緩修護系列」，擁有溫和高效的修護力，榮獲韓國消費者心中NO.1美容保養品牌，且受到各大美容編輯與師級院長推薦。寶藏演員雷嘉汭表示面對工作忙碌、作息不固定的拍戲生活，她最在意的是肌膚是否能維持健康透亮的狀態。她大方分享甘菊藍舒緩修護系列的化妝水、安瓶精華、潤澤霜的質地清爽、吸收迅速，能在日常保養中給予肌膚適度安撫與保濕，成為忙碌日子裡的首選。
這三款明星產品也有著不同魅力，比如有「穩膚神水」之稱的甘菊藍舒緩修護機能化妝水蘊含 66%洋甘菊花水取代純淨水更添加 11 種大小分子玻尿酸，在韓國專業美容平台 Hwahae 消費者調查中，獲得 100% 使用水潤滿意度。安瓶精華則是被許多消費者列入TOP.1回購清單，以 76% 洋甘菊花水 搭配 1000ppm 高濃度甘菊藍精華，大幅提升舒緩力。潤澤霜於臉部與頸部輕柔塗抹，質地潤澤能緊密包覆肌膚表層，形成保濕屏障，幫助鎖住保養所注入的水分與修護能量。
