2025韓國10大最靚仔男神排行榜！日本票選絕世神顏：車銀優僅排第2、孔劉第10名上榜

從全球爆紅的Kpop到浪漫滿分的韓劇，韓國男藝人的魅力早已超越國界。今年，日本女網民再度票選出「最靚仔韓國男神排行榜」，由1,194位10至50代女性參與投票，最後選出10位連日本女生都為之心動的真正韓流代表！

日本票選2025韓國10大最靚仔男神排行榜！

韓國10大最靚仔男神排行榜第10位：孔劉

韓劇界的永恆男神孔劉再度上榜，在《孤單又燦爛的神－鬼怪》中以熟男魅力俘虜粉絲心。他不單擁有超高顏值，精緻臉龐與完美的比例，每當他微笑時都令粉絲心跳加速。網友評價：「臉型完美、比例超標準」、「笑容能瞬間令人溶化」，氣質與演技並存，難怪多年來人氣始終不變。

圖片來源：Instagram@gongyoo_official

韓國10大最靚仔男神排行榜第9位：鄭容和（CNBLUE）

鄭容和不僅是音樂才子，更是公認的「暖男系帥哥」。他的五官立體，笑起來時那雙眼微微彎起的樣子，讓無數粉絲心動不已。日本網友一面倒稱讚他：「氣質像初戀一樣乾淨！」、「美貌毫無死角」、「帥氣中帶著柔情」。成功憑音樂魅力和陽光氣質，成功贏得日本女生的心。​

圖片來源：Instagram@jyheffect0622

韓國10大最靚仔男神排行榜第8位：淨漢（SEVENTEEN）

被譽為「天使顏值」的SEVENTEEN淨漢以夢幻般的神顏奪得第8名。白皙的膚色、柔和的線條與精緻的輪廓，粉絲稱他為「擁有翅膀的偶像」，既可愛又散發著神秘氣息。他在舞台上舉手投足都閃耀著光，堪稱完美結合可愛與性感的代表，難怪日本網民大讚：「像精靈一樣的美男！」

圖片來源：Instagram@jeonghaniyoo_n

韓國10大最靚仔男神排行榜第7位：李準基

韓劇裡的「眼神殺手」李準基，眉眼深邃、輪廓分明，正是許多日本觀眾心目中韓國男神的標準造型。許多日本粉絲表示：「他的臉就是典型韓系代表」、「演技出色，氣質獨特」。他總能以完美的神態詮釋不同角色的魅力，每一次登場都讓人移不開眼，難怪在日本也大受歡迎。​

圖片來源：Instagram@actor_jg

韓國10大最靚仔男神排行榜第6位：宋仲基

溫柔與帥氣兼備的宋仲基，以紳士氣質吸引粉絲。外貌端正的他還展現了極強親和力，無論在螢幕上還是生活中都散發溫暖魅力。網民評價：「臉龐乾淨、表情溫暖」、「像鄰家哥哥一樣親切卻有致命吸引力」。

圖片來源：Instagram@hi_songjoongki

韓國10大最靚仔男神排行榜第5位：李敏鎬

「韓流男神」李敏鎬一直是話題焦點，擁有187cm的高大形象以及立體的五官，讓他成為不少人「入坑」韓劇的啟蒙代表。有粉絲留言指：「帥得像雕刻出來一樣」、「韓劇男神祖師爺級」，就算新生代偶像頻頻崛起，他仍穩坐韓流男神寶座。

圖片來源：Instagram@actorleeminho

韓國10大最靚仔男神排行榜第4位：張根碩

「亞洲王子」張根碩憑《原來是美男》紅遍全亞洲，獨待的氣質讓他不論在哪都很搶眼。即使近年作品略減，人氣依舊強勢，網上好評如潮，「第一次看到他時驚為天人！」、「帥氣不減當年」、「初見他就難忘」，讓他成為韓流代表人物之一。

圖片來源：Instagram@_asia_prince_jks

韓國10大最靚仔男神排行榜第3位：杋圭（TXT）

TXT的杋圭是韓流新世代的代表，以夢幻氣質與舞台爆發力榮登第3位！他那張彷彿精靈般的臉孔，結合純淨與性感的雙重魅力，被粉絲稱為「奇蹟美貌」。近年來，他隨著團體世界巡迴演出，人氣急升，時尚品牌邀約不斷。日本網民紛紛留言大讚：「他美到不真實！」、「看一眼就心動」。

圖片來源：Instagram@bamgyuuuu

韓國10大最靚仔男神排行榜第2位：車銀優（ASTRO）

被稱為「天才臉蛋」的車銀優，那張完美比例的臉龐、小巧五官、白皙皮膚與明亮笑容，遠遠看起來就像漫畫主角走進現實。除了外貌，他在劇集中展現穩定演技，讓人看到顏值之外的實力。日本女生們都感嘆：「每一個角度都完美無死角！」、「雕塑般的美貌」、「漫撕男」，毫不意外地名列前茅。

圖片來源：Instagram@eunwo.o_c

韓國10大最靚仔男神排行榜第1位：V（BTS）

勇奪第一的是「世一」美男V（金泰亨），他的美貌早已超越偶像層，被全球粉絲形容為「行走的藝術品」。無論是深邃雙眼皮、精緻臉型，還是螢幕外親切個性，都使他每一次亮相都成為話題。網民們大讚：「世界級美貌」、「每一個角度都完美到震撼」、「看一眼就心動三天！」

圖片來源：Instagram@thv

「Celine王子」V金泰亨美圖集請收藏！焦糖啡色穿搭秋冬鎖定，拿的是「這款」Boston手袋

